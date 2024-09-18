На этой увлекательной конной прогулке под руководством опытного инструктора вы откроете для себя магию пустыни. Насладитесь завораживающими пейзажами, проедете по золотым дюнам Дубая. Познакомитесь с уникальной флорой и фауной пустыни, сделаете классные снимки. И конечно, погрузитесь в настоящую атмосферу эмиратов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш представитель в Дубае

Юлианна Ваш представитель в Дубае

Время начала: 06:00, 07:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Мы встретим вас в конном клубе и проведём несложный инструктаж по технике безопасности. А затем отправимся покорять пустыню!

Вы почувствуете единение с природой и ощутите свободу и безмятежность

Зарядитесь энергией от общения с объезженными лошадьми

Понаблюдаете за удивительной фауной, обитающей в этих суровых условиях

Полюбуетесь удивительными пейзажами пустынных дюн

А наш инструктор сделает для вас фото и видео на память!

Организационные детали