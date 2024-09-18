На этой увлекательной конной прогулке под руководством опытного инструктора вы откроете для себя магию пустыни. Насладитесь завораживающими пейзажами, проедете по золотым дюнам Дубая. Познакомитесь с уникальной флорой и фауной пустыни, сделаете классные снимки. И конечно, погрузитесь в настоящую атмосферу эмиратов.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Мы встретим вас в конном клубе и проведём несложный инструктаж по технике безопасности. А затем отправимся покорять пустыню!
- Вы почувствуете единение с природой и ощутите свободу и безмятежность
- Зарядитесь энергией от общения с объезженными лошадьми
- Понаблюдаете за удивительной фауной, обитающей в этих суровых условиях
- Полюбуетесь удивительными пейзажами пустынных дюн
А наш инструктор сделает для вас фото и видео на память!
Организационные детали
- До места начала поездки вы добираетесь самостоятельно. По запросу мы можем организовать трансфер — около $50 в обе стороны (в пределах Дубая)
- В стоимость включена вся необходимая экипировка, а также съёмка на iPhone 15 Pro Max и экшн-камеру
- Поездка подходит для путешественников всех возрастов
- После прогулки вы можете заказать фруктовую нарезку и прохладительные напитки за дополнительную плату
- С вами будет опытный русскоговорящий инструктор — профессиональный тренер по верховой езде
во вторник и четверг в 06:00, 07:00, 16:00 и 17:00, в субботу в 16:00 и 17:00, в воскресенье в 06:00 и 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В конном клубе недалеко от Outlet Mall
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 06:00, 07:00, 16:00 и 17:00, в субботу в 16:00 и 17:00, в воскресенье в 06:00 и 07:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлианна — ваша команда гидов в Дубае
Я занимаюсь организацией прогулок по пустыне в Дубае на лошадях уже 4 года. Моя страсть к этому виду экскурсий связана с желанием поделиться уникальной возможностью соприкоснуться с арабской культурой, познакомитьсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катерина
18 сен 2024
Недавно осуществила свою мечту, и покатилась по пустынным просторам верхом на лошади. Погода стояла просто великолепная: несмотря на то, что сентябрь был в разгаре, ощущалось удивительное комфортное тепло. Лошади были
Анна
4 сен 2024
Ребята молодцы! Оперативно и развернуто отвечают на все вопросы. Я попросила организовать трансфер от отеля. Меня забрал инструктор Григорий, познакомились, очень приятный и интересный молодой человек. Рассказал о жизни в
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