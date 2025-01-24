Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Забронируйте билеты в Бурдж-Халифу — и побалуйте себя и своих спутников чем-то поистине особенным. Поднимитесь на головокружительную высоту 124-го и 125-го этажей, полюбуйтесь невероятным видом на Дубай и унесите с собой незабываемые впечатления. Насладившись панорамным видом с самого высокого здания в мире, вы сможете вычеркнуть один пункт из своего списка желаний.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ на этажи 124 и 125 (на самом верху)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.