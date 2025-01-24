Забронируйте билеты в Бурдж-Халифу — и побалуйте себя и своих спутников чем-то поистине особенным. Поднимитесь на головокружительную высоту 124-го и 125-го этажей, полюбуйтесь невероятным видом на Дубай и унесите с собой незабываемые впечатления. Насладившись панорамным видом с самого высокого здания в мире, вы сможете вычеркнуть один пункт из своего списка желаний.