Бурдж-Халифа: 124-й и 125-й этажи

Уникальный вид на Дубай и потрясающие закаты с самой высокой башни в мире

4.7
4525 отзывов
Входной билет
Бурдж-Халифа: 124-й и 125-й этажи
Бурдж-Халифа: 124-й и 125-й этажи
Бурдж-Халифа: 124-й и 125-й этажи
Бурдж-Халифа: 124-й и 125-й этажи
Бурдж-Халифа: 124-й и 125-й этажи
Бурдж-Халифа: 124-й и 125-й этажи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Забронируйте билеты в Бурдж-Халифу — и побалуйте себя и своих спутников чем-то поистине особенным. Поднимитесь на головокружительную высоту 124-го и 125-го этажей, полюбуйтесь невероятным видом на Дубай и унесите с собой незабываемые впечатления. Насладившись панорамным видом с самого высокого здания в мире, вы сможете вычеркнуть один пункт из своего списка желаний.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ на этажи 124 и 125 (на самом верху)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

🎫Билеты🏙Бурдж-Халифа🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Дубае

Дубай: входной билет на небоскреб Бурдж-Халифа 124 и 125 уровня
Входной билет
4.6
31412
3 261
за 1 чел.
Дубай: входной билет на небоскреб Бурдж-Халифа 124 и 125 уровня
Полюбуйтесь видами на Дубай со смотровой площадки культового небоскреба Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире
Бурдж-Халифа: 124 этаж, обед или ужин на крыше (Burj Club)
В группе
до 30 чел.
5
10
$77.5
за 1 чел.
Бурдж-Халифа: 124 этаж, обед или ужин на крыше (Burj Club)
👣 Пешеходные
Поднимитесь на одном из самых быстрых лифтов в мире на вершину самого высокого небоскреба в мире
24 янв
25 янв
ещё...
Смотрите свободные даты
Уникальный Дубай - мир будущего в пустыне
В группе
до 30 чел.
4.4
42
$35
за 1 чел.
Уникальный Дубай - мир будущего в пустыне
🚌 На автобусе
Большая обзорная экскурсия по самым выдающимся достопримечательностям Дубая
26 янв
29 янв
2 фев
ещё...
среда, суббота в 13 часов
Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
Входной билет
4.7
26
$145.11
за 1 чел.
Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
С небоскреба Бурдж-Халифа кажется, будто весь мир лежит у вас на ладони! Поднимитесь на самый верх на скоростном лифте,
Ежедневно с 9:00 до 23:00
ЭКСПО 2020 Дубай + Бурдж Халифа и Айн Дубай
В группе
5
1
97.07
85.37
за 1 чел.
ЭКСПО 2020 Дубай + Бурдж Халифа и Айн Дубай
Покорите самое высокое здание в мире, самое высокое колесо обозрения и выставку EXPO 2020 в Дубае
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Входной билет
4.7
89
$41.93
за 1 чел.
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Побалуйте себя незабываемыми видами Дубая со смотровой площадки высочайшего небоскрёба в мире
24 янв
ещё...
Ежедневно с 9:00 до 23:00
Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
В группе
до 35 чел.
3.8
5
$90
за 1 чел.
Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
🚌 На автобусе
Познакомиться с новейшими символами эмирата и рассмотреть город со смотровой площадки небоскрёба
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
ежедневно в 14:30
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж-Халифа
В группе
до 35 чел.
4.1
13
$90
за 1 чел.
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж-Халифа
🚌 На автобусе
В городе будущего вы увидите футуристичные небоскрёбы, созданные руками человека острова
Ежедневно в 14:30
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Круиз
в группе до 35 чел.
4.5
145
$40
за 1 чел.
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Хотите узнать все самое главное о Дубае за 7 часов
11 фев
ещё...
Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Atlantis
Круиз
в группе до 50 чел.
4.9
536
7 555
за 1 чел.
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Atlantis
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Гидроцикл
🏍 На мотоцикле
Совершите круиз вдоль побережья Дубая на водном мотоцикле
24 янв
ещё...
Бурдж-Халифа: 124-й, 125-й и 148-й этажи
Входной билет
4.8
1409
91.4
за 1 чел.
Бурдж-Халифа: 124-й, 125-й и 148-й этажи
VIP-доступ к 3 этажам и потрясающий вид на Дубай и пустыню
Самое-самое в Дубае!
Индивидуально
для 3 чел.
5
12
$250
за 1-3 чел.
Самое-самое в Дубае!
🚗 На машине
Посетить важнейшие места исторического и современного города в компании профессионального гида
14 фев
15 фев
16 фев
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае
ХОРОШО
🇦🇪
ТАМ