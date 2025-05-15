Этот курс идеально подойдёт тем, кто только начинает знакомство с дайвингом.
Под руководством опытного инструктора вы освоите базовые навыки и совершите первое погружение в самый глубокий крытый бассейн мира. Откройте для себя захватывающий подводный мир и его тайны!
Под руководством опытного инструктора вы освоите базовые навыки и совершите первое погружение в самый глубокий крытый бассейн мира. Откройте для себя захватывающий подводный мир и его тайны!
Описание водной прогулкиОбучение и безопасность Получите подробный инструктаж по технике безопасности и основам подводного плавания с аквалангом от опытного инструктора. На первой стадии совершите пробное погружение на мелководье, чтобы освоиться с оборудованием и методами дыхания. Погружение в уникальный подводный мир Погрузитесь на глубину до 12 метров в самый большой крытый бассейн в мире. Вместе с гидом исследуйте затонувший подводный город и прочие удивительные объекты, наблюдаемые зрителями через огромные смотровые окна. Идеально для начинающих Опытный инструктор обеспечивает соотношение не менее 1:2, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно на каждом этапе обучения. Этот курс — отличный старт для тех, кто хочет открыть для себя дайвинг без лишнего стресса и волнений. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, купальник, подписанный отказ от ответственности.
- Не подходит для: детей до 10 лет, не умеющих плавать, людей с хроническими заболеваниями.
- Родитель или законный опекун должен присутствовать и дать письменное согласие для несовершеннолетних.
- При любых проблемах со здоровьем нужна медицинская справка.
- За 24 часа до погружения — отказ от алкоголя и безрецептурных лекарств.
- После дайвинга избегайте подъёмов на большие высоты (например, Бурдж-Халифа) минимум 12 часов, при нескольких погружениях — не менее 18 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Снаряжение
- Профессиональный инструктор по дайвингу
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
47HW+33C Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
15 мая 2025
Хотел бы поблагодарить Мохамеда за этот незабываемый опыт. Погружение прошло прекрасно, я получил массу удовольствия. Отличная организация и очень хорошо оборудованное место. Сначала я немного нервничал, но теперь просто в
Д
Диана
8 мая 2025
Невероятный опыт, рекомендую 100%!
М
Мария
23 июн 2024
Всё было идеально с инструктором Иман
