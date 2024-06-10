Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Входящий в состав Омана, но окруженный ОАЭ, своей географией и культурой Мусандам разительно отличается от соседних стран.



Здесь горы поднимаются из бирюзовых глубин моря, а длинные заливы глубоко врезаются в отвесные скалы. Мы устроим для вас погружение в мир первозданной природы. В программе — катание на лодке, дайвинг и морская рыбалка.