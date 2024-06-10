Входящий в состав Омана, но окруженный ОАЭ, своей географией и культурой Мусандам разительно отличается от соседних стран.
Здесь горы поднимаются из бирюзовых глубин моря, а длинные заливы глубоко врезаются в отвесные скалы. Мы устроим для вас погружение в мир первозданной природы. В программе — катание на лодке, дайвинг и морская рыбалка.
Здесь горы поднимаются из бирюзовых глубин моря, а длинные заливы глубоко врезаются в отвесные скалы. Мы устроим для вас погружение в мир первозданной природы. В программе — катание на лодке, дайвинг и морская рыбалка.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Великолепные ландшафты и самая захватывающая морская фауна на Аравийском полуострове — всё это Мусандам, Норвегия Ближнего Востока. Однако, помимо этого, здесь есть всё необходимое для единения с природой, активного отдыха и ярких фотосессий.
Маршрут поездки
- Мусандам привлечёт ваше внимание величественной красотой моря и гор. Только представьте: вы едете в автобусе, справа возвышаются скалы, а слева простираются необъятные белоснежные пляжи. По пути будут остановки на видовых площадках и возле древних крепостей. Гид расскажет о местных природных и культурных достопримечательностях.
- Буха — портовый город в эмирате Фуджейра. По прибытии в гавань Хасаб вы пересядете на корабль для путешествия по побережью Фуджейры и приграничной морской зоне султаната Оман.
- Морские приключения на Дибба Рок. И вот вы на острове! Инструкторы расскажут о правилах безопасности и выдадут ласты и маски. Пора на поиски морской фауны и флоры! Если будет желание, вы покатаетесь на банане. А затем, после вкусного обеда, отправитесь на рыбалку. В течение всего дня для вас приготовят прохладительные напитки и горячий чай.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Трансфер осуществляется из Дубая, Шарджи, Аджмана. В зависимости от размера группы поездка проходит на автобусе туристического класса или комфортабельном минибусе.
- В стоимость входит: трансфер по программе и сопровождение гида, оборудование для снорклинга, страховка, обед, прохладительные и горячие напитки, катание на банане, рыбалка
- Если вы резидент ОАЭ, обратите внимание: эту экскурсию нужно бронировать минимум за 3 дня до желаемой вами даты (столько времени требуется на оформление разрешения для проезда)
ежедневно в 07:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$92
|Дети до 11 лет
|$82
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алладин — Организатор в Дубае
Мы — одна из крупнейших фирм на рынке туризма в Объединённых Арабских Эмиратах, работаем с 1993 года. Лицензированные гиды проведут интересные программы в любой части страны, познакомят вас со всеми особенностями и тонкостями культуры. Самый притязательный турист сможет без труда найти экскурсию по душе.Задать вопрос
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