Дайвинг и купание с маской в Дубае

Найдено 10 экскурсий в категории «Подводное плавание» в Дубае на русском языке, цены от $65, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
168 отзывов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
«Вы проведете целый день, наслаждаясь отдыхом на палубе, освежающими напитками, снорклингом и купанием»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Незабываемая групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Парус, солнце и свежий ветер ждут вас в Дубае! Проведите 2 часа, наслаждаясь красотами Бурдж-Халифы и урбанистическими пейзажами с воды
Начало: В Мина Рашид Марине
«45 минут — дорога до точки, откуда открывается вид на Даунтаун Дубая и Бурдж-Халифа30 минут — остановка на купание, катание на сапах, снорклинг45 минут — дорога обратно»
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Круиз
10 часов
4 отзыва
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер, обед, безалкогольные напитки, свежие фрукты, комплекты для снорклинга, катание на банане, поездка на скоростном катере, оманская рыбалка»
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
«Остров Dibba Rock — одно из лучших мест для снорклинга»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны
Начало: В вашем отеле в Дубае
«По желанию сможете заняться снорклингом и посетить колоритный восточный рынок»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$256 за всё до 4 чел.
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором
Начало: Отель Дубая либо Шарджи
«Вы исследуете чарующий мир коралловых рифов, овладеете необходимыми навыками дайвинга и насладитесь аппетитным обедом-барбекю»
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$165 за человека
Из Дубаи в Фуджейру: снорклинг, Индийский океан, барбекю
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Снорклинг в Фуджейре с барбекю: путешествие из Дубая
Исследуйте удивительный подводный мир Индийского океана и насладитесь барбекю на берегу в компании новых друзей
Начало: Отель Дубая
«У нас также есть спасательные жилеты для тех, кому требуется поддержка на поверхности, а также профессиональный гид по сноркелингу по запросу»
Расписание: Каждый день с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$140 за человека
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для сертифицированных дайверов
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для сертифицированных дайверов
Начало: Отель Дубаи либо Шарджи
«Предлагаем отправиться в незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где у вы совершите два волнующих погружения»
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$165 за человека
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
«В нашей программе — снорклинг с черепахами и пляжный отдых»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
«В программе — катание на лодке, дайвинг и морская рыбалка»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Ваха лучший 👍👍👍
  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
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    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Отличная морская прогулка! Антон очень внимательный и заботливый к своим гостям. Плавали с маленьким ребенком, прошло достаточно комфортно Только в следующий раз возьмем индивидуальную прогулку) рекомендую!)
    Отличная морская прогулка!Отличная морская прогулка!Отличная морская прогулка!
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень красивая яхта и сама прогулка на закате, потрясающее купание в море с видом на Бурдж-Халифа
    Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) оченьАнтон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) оченьАнтон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Отличная, хорошо организованная экскурсия! Все ненапряжно, продуманно и очень классно! Семья осталась в восторге, море впечатлений! Катание на скоростной лодке,
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    банан, снорклинг, рыбалка и купание в открытом море, вкусный обед и душевные гиды! Отдельное спасибо нашему гиду Тимуру! Было очень комфортно и профессионально! Молодцы! Рекомендую, не пожалеете!

  • Э
    Элина
    18 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Это было незабываемое путешествие! Нам удалось спонтанно забронировать прогулку менее чем за сутки, но это было одно из лучших наших
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    решений. Антон оказался очень приветливым, внимательным гидом, с ним было очень интересно и комфортно на протяжении всей экскурсии. Он так любит то, чем занимается, что эта любовь передаётся окружающим. Мы плавали в открытом море под легким ветерком, наслаждались видами, слушали интересный рассказ гида, прокатились на сапах. Время летело незаметно, но Антон никуда не спешил, позволяя нам полностью насладиться нашей экскурсией. Однозначно будем рекомендовать друзьям! Большое спасибо!!!

    Это было незабываемое путешествие! Нам удалось спонтанно забронировать прогулку менее чем за сутки, но это было
  • И
    Иван
    12 мая 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Всем приветик, поездка удалась на славу,наш гид Рустам лучший
  • А
    Анастасия
    28 апреля 2024
    Из Дубаи в Фуджейру: снорклинг, Индийский океан, барбекю
    Все понравилось, вернусь еще раз
  • И
    Игорь
    16 апреля 2024
    Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором
    Были семьей на экскурсии - понравилось очень. Особенно сыну-подростку. С утра нас забрал комфортабельный автомобиль и через 1,5-2ч. доставил в
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    Дайвинг-центр на Фуджейре. Мы переоделись, нам подобрали по размеру гидрокостюмы, акваланги, ласты, ласки. По-русски говорят. Мы пересели на лодку и вышли в море. Было 12 туристов и 2 инструктора. Затем на борту нам предложили сок и воду. Останавливались на 2х локациях - на черепашьих островах. Кто-то плавал с масками, у кого есть сертификаты - самостоятельно погружались. Мы, как начинающие - с инструктором. Он замечательный! Все доступно и понятно объяснил, (хотя с английским у нас не очень). Всегда был рядом. Сделал много фото, видео с нами, рыбами и черепахами под водой)) (все включено) - по приезду нам был предложен душ, обед и напитки. 7-местный автомобиль нас ждал. На обратной дороге мы заехали посмотреть старую башню и мечеть, на следующей остановке - амфитеатр и водопад. Затем нас доставили обратно в отель немного уставших, но очень довольных!!! Вечером сбросили ссылку на фото. Мы благодарим фирму Спутник и очень рекомендуем побывать на этой экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Подводное плавание»

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  2. Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
  3. К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
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  2. Бурдж-Халифа
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  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
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