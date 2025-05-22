Откройте для себя удивительное сочетание пустыни и гор — сафари по барханам, катание на сэндборде и купание в природных бассейнах Вади Шаука у подножия Хаджарских гор.
Описание экскурсииСафари по пустыне Ваш день начнётся с приключения в пустыне: катание на сэндборде и захватывающий дюн-башинг (езда по барханам). По пути вы познакомитесь с жизнью пустыни и увидите необычные скальные образования — окаменелости и легендарные «верблюжьи скалы». Природные воды Вади Шаука Экскурсия продолжится в Вади Шаука — удивительное место в эмирате Рас-эль-Хайма, окружённое Хаджарскими горами. Здесь вы найдёте каменистые каньоны, живописные фермы, диких животных и главное — природные водоёмы, где можно освежиться, поплавать или устроить пикник на природе. Вади Шаука — популярное место для прогулок, купания и кемпинга. Если не хотите возвращаться тем же путём, можно взобраться на небольшой холм и пройти маршрут другой дорогой, открыв новые виды на горы и долину. Важная информация:
- Не подходит для: детей младше 5 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины или сердца, пользователей инвалидных кресел.
- Что взять с собой: полотенце, камеру, туалетные принадлежности, одежду по погоде.
- Запрещено: чемоданы и большие сумки.
- Дети до 5 лет не допускаются • С июня по сентябрь температура может достигать 42–45 °C при влажности до 90 % — рекомендуется принять меры предосторожности • Длительность экскурсии 4–5 часов, но дорога из Дубая и обратно занимает дополнительно 60–90 минут • Наличие воды в Вади Шаука зависит от погодных условий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня Аравии
- Вади Шаука
- Хаджарские горы
- Скальные образования в глубине пустыни
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Поездка по дюнам
- Лёгкие напитки (кофе, вода, безалкогольные напитки)
- Ланч-бокс для пикника
- Катание на сэндборде
- Купание в природных водоёмах
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Не подходит для: детей младше 5 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины или сердца, пользователей инвалидных кресел
- Что взять с собой: полотенце, камеру, туалетные принадлежности, одежду по погоде
- Запрещено: чемоданы и большие сумки
- Дети до 5 лет не допускаются
- С июня по сентябрь температура может достигать 42-45 °C при влажности до 90 % - рекомендуется принять меры предосторожности
- Длительность экскурсии 4-5 часов, но дорога из Дубая и обратно занимает дополнительно 60-90 минут
- Наличие воды в Вади Шаука зависит от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
М
Максим
22 мая 2025
Всё было просто фантастически: наш гид Харус, катание по дюнам, верблюжья ферма, Верблюжья скала, поход в Вади-Шавка к бассейну… Единственная проблема, на которую гид не мог повлиять, — это мусор, оставленный другими посетителями.
О
Ольга
1 апр 2024
Потрясающий гид Харус. Хорошая поездка, интересные места.
