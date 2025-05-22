Мои заказы

Частное путешествие по пустыне и купание в водоёмах Вади Шаука

Откройте для себя удивительное сочетание пустыни и гор — сафари по барханам, катание на сэндборде и купание в природных бассейнах Вади Шаука у подножия Хаджарских гор.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Сафари по пустыне Ваш день начнётся с приключения в пустыне: катание на сэндборде и захватывающий дюн-башинг (езда по барханам). По пути вы познакомитесь с жизнью пустыни и увидите необычные скальные образования — окаменелости и легендарные «верблюжьи скалы». Природные воды Вади Шаука Экскурсия продолжится в Вади Шаука — удивительное место в эмирате Рас-эль-Хайма, окружённое Хаджарскими горами. Здесь вы найдёте каменистые каньоны, живописные фермы, диких животных и главное — природные водоёмы, где можно освежиться, поплавать или устроить пикник на природе. Вади Шаука — популярное место для прогулок, купания и кемпинга. Если не хотите возвращаться тем же путём, можно взобраться на небольшой холм и пройти маршрут другой дорогой, открыв новые виды на горы и долину. Важная информация:
  • Не подходит для: детей младше 5 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины или сердца, пользователей инвалидных кресел.
  • Что взять с собой: полотенце, камеру, туалетные принадлежности, одежду по погоде.
  • Запрещено: чемоданы и большие сумки.
  • Дети до 5 лет не допускаются • С июня по сентябрь температура может достигать 42–45 °C при влажности до 90 % — рекомендуется принять меры предосторожности • Длительность экскурсии 4–5 часов, но дорога из Дубая и обратно занимает дополнительно 60–90 минут • Наличие воды в Вади Шаука зависит от погодных условий.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пустыня Аравии
  • Вади Шаука
  • Хаджарские горы
  • Скальные образования в глубине пустыни
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Поездка по дюнам
  • Лёгкие напитки (кофе, вода, безалкогольные напитки)
  • Ланч-бокс для пикника
  • Катание на сэндборде
  • Купание в природных водоёмах
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Максим
22 мая 2025
Всё было просто фантастически: наш гид Харус, катание по дюнам, верблюжья ферма, Верблюжья скала, поход в Вади-Шавка к бассейну… Единственная проблема, на которую гид не мог повлиять, — это мусор, оставленный другими посетителями.
О
Ольга
1 апр 2024
Потрясающий гид Харус. Хорошая поездка, интересные места.

Входит в следующие категории Дубая

