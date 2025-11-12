Откройте для себя незабываемый подводный мир, полный приключений и открытий, который ждет как новичков, так и опытных дайверов.
Здесь у вас появится уникальная возможность исследовать самый глубокий в мире бассейн для дайвинга — настоящий шедевр инженерии и вдохновения.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание билетаПодводный город Deep Dive Dubai приглашает вас окунуться в невероятный подводный мир, который подойдет как для начинающих, так и для опытных дайверов. Это не просто бассейн, а уникальный объект с рекордной глубиной 60 метров, где вас ждет настоящее приключение. Внутри бассейна расположен подводный город, стилизованный под затонувший мегаполис, вдохновленный историей жемчужного промысла ОАЭ. Здесь каждый уголок скрывает тайны, которые вы можете раскрыть, занимаясь скуба-дайвингом или фридайвингом. Независимо от вашего уровня подготовки, Deep Dive Dubai подарит захватывающие эмоции, которые вы запомните на всю жизнь. Важная информация: Бронирование возможно только с полной предварительной оплатой. Для допуска к погружению необходимо отсутствие каких-либо заболеваний, препятствующих занятиям подводным плаванием.
Каждый день 9:00-18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет с погружением
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
NAS Sports Complex - Nad Al Sheba - Dubai - ОАЭ
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день 9:00-18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Бронирование возможно только с полной предварительной оплатой
- Для допуска к погружению необходимо отсутствие каких-либо заболеваний, препятствующих занятиям подводным плаванием
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
