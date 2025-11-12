Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя незабываемый подводный мир, полный приключений и открытий, который ждет как новичков, так и опытных дайверов.



Здесь у вас появится уникальная возможность исследовать самый глубокий в мире бассейн для дайвинга — настоящий шедевр инженерии и вдохновения.

Описание билета Подводный город Deep Dive Dubai приглашает вас окунуться в невероятный подводный мир, который подойдет как для начинающих, так и для опытных дайверов. Это не просто бассейн, а уникальный объект с рекордной глубиной 60 метров, где вас ждет настоящее приключение. Внутри бассейна расположен подводный город, стилизованный под затонувший мегаполис, вдохновленный историей жемчужного промысла ОАЭ. Здесь каждый уголок скрывает тайны, которые вы можете раскрыть, занимаясь скуба-дайвингом или фридайвингом. Независимо от вашего уровня подготовки, Deep Dive Dubai подарит захватывающие эмоции, которые вы запомните на всю жизнь. Важная информация: Бронирование возможно только с полной предварительной оплатой. Для допуска к погружению необходимо отсутствие каких-либо заболеваний, препятствующих занятиям подводным плаванием.

