Ночной Дубай: город 1001 огня

Увидеть Дубай с земли и с воды и узнать, как изменился его облик за последние 50 лет (в группе)
Мечтаете увидеть город в яркой подсветке без пробок и толп туристов? Тогда наша экскурсия по ночному Дубаю — точно для вас! На комфортабельном авто мы объедем самые известные достопримечательности, пофотографируемся у Золотой рамки и Бурдж-Халифы, а затем пересядем как катер и полюбуемся ночными огнями города с воды.
Ночной Дубай: город 1001 огня
Ночной Дубай: город 1001 огня
Ночной Дубай: город 1001 огня
Ближайшие даты:
21
мар28
мар4
апр11
апр18
апр25
апр2
мая
Время начала: 17:45

Описание водной прогулки

По городу — на авто

Первая часть нашей программы пройдёт на комфортабельном автомобиле. С ветерком вы прокатитесь по основным достопримечательностям. По пути будет 4 остановки.

Вы посетите:

  • Фонтаны у башни Бурдж-Халифа
  • Золотую рамку Дубая
  • Исторический квартал Бастакия
  • Дубай Марина

Вы узнаете:

  • Как за 50 лет изменился облик Дубая
  • Какая семья правит эмиратом уже почти 200 лет
  • Какая достопримечательность разделяет разные эпохи
  • Как переводятся и что означают названия главных достопримечательностей города

Дубай с воды

Затем мы пересядем на современный катер и проведём 2 часа созерцая город уже с залива. Вам откроются виды на остров Блю Вотерс и колесо обозрения, остров Пальма Джумейра и отель Бурдж-эль-Араб. На борту лодки вам будут предложены алкогольные напитки — пиво, вино, игристое, которые уже включены в стоимость.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • Поедем на комфортабельном джипе или минивэне
  • В стоимость включено всё (кроме алкогольных напитков)
  • С декабря по март на катере может быть прохладно, не забудьте тёплые вещи
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в пятницу в 17:45

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый$110
Детский$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Рашид
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:45
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Дубая

Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
На машине
6 часов
-
15%
75 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$85$100 за человека
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
На яхте
3 часа
14 отзывов
Водная прогулка
Утренняя прогулка в Дубае под парусом
Ощутите утренний бриз на яхте в Дубае, наслаждаясь завтраком с круассанами и купанием в море. Подходит для романтических встреч и дружеских компаний
Начало: Мина Рашид Маринa
22 мар в 08:00
26 мар в 08:00
$328 за всё до 8 чел.
Ночной Дубай на кабриолете
На машине
На кабриолете
5 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете: захватывающая экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на кабриолете. Увидите главные достопримечательности города, включая Бурдж-Халифа и Пальму Джумейра
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$378$420 за всё до 3 чел.