Мечтаете увидеть город в яркой подсветке без пробок и толп туристов? Тогда наша экскурсия по ночному Дубаю — точно для вас! На комфортабельном авто мы объедем самые известные достопримечательности, пофотографируемся у Золотой рамки и Бурдж-Халифы, а затем пересядем как катер и полюбуемся ночными огнями города с воды.
Описание водной прогулки
По городу — на авто
Первая часть нашей программы пройдёт на комфортабельном автомобиле. С ветерком вы прокатитесь по основным достопримечательностям. По пути будет 4 остановки.
Вы посетите:
- Фонтаны у башни Бурдж-Халифа
- Золотую рамку Дубая
- Исторический квартал Бастакия
- Дубай Марина
Вы узнаете:
- Как за 50 лет изменился облик Дубая
- Какая семья правит эмиратом уже почти 200 лет
- Какая достопримечательность разделяет разные эпохи
- Как переводятся и что означают названия главных достопримечательностей города
Дубай с воды
Затем мы пересядем на современный катер и проведём 2 часа созерцая город уже с залива. Вам откроются виды на остров Блю Вотерс и колесо обозрения, остров Пальма Джумейра и отель Бурдж-эль-Араб. На борту лодки вам будут предложены алкогольные напитки — пиво, вино, игристое, которые уже включены в стоимость.
Организационные детали
- Экскурсия 18+
- Поедем на комфортабельном джипе или минивэне
- В стоимость включено всё (кроме алкогольных напитков)
- С декабря по март на катере может быть прохладно, не забудьте тёплые вещи
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в пятницу в 17:45
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$110
|Детский
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Рашид
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:45
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1002 туристов
В туризме я работаю уже 19 лет. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяюЗадать вопрос
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