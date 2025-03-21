Мечтаете увидеть город в яркой подсветке без пробок и толп туристов? Тогда наша экскурсия по ночному Дубаю — точно для вас! На комфортабельном авто мы объедем самые известные достопримечательности, пофотографируемся у Золотой рамки и Бурдж-Халифы, а затем пересядем как катер и полюбуемся ночными огнями города с воды.

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

По городу — на авто

Первая часть нашей программы пройдёт на комфортабельном автомобиле. С ветерком вы прокатитесь по основным достопримечательностям. По пути будет 4 остановки.

Вы посетите:

Фонтаны у башни Бурдж-Халифа

Золотую рамку Дубая

Исторический квартал Бастакия

Дубай Марина

Вы узнаете:

Как за 50 лет изменился облик Дубая

Какая семья правит эмиратом уже почти 200 лет

Какая достопримечательность разделяет разные эпохи

Как переводятся и что означают названия главных достопримечательностей города

Дубай с воды

Затем мы пересядем на современный катер и проведём 2 часа созерцая город уже с залива. Вам откроются виды на остров Блю Вотерс и колесо обозрения, остров Пальма Джумейра и отель Бурдж-эль-Араб. На борту лодки вам будут предложены алкогольные напитки — пиво, вино, игристое, которые уже включены в стоимость.

Организационные детали