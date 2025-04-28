Наслаждайтесь путешествием по Дубаю в собственном ритме — целый день личного авто и опытного водителя к вашим услугам. Комфорт и свобода маршрута без ограничений.
Описание трансферСвобода передвижения Забудьте о такси и сложностях с общественным транспортом. Благодаря этой услуге вы получите личный автомобиль с водителем на целый день для комфортного знакомства с Дубаем. Ваш день начнётся с удобного трансфера прямо от отеля. Машина с кондиционером и профессиональный водитель будут полностью в вашем распоряжении — вы сами решаете, какие места посетить и сколько времени на них провести. Пусть ваш водитель позаботится обо всём, а вы наслаждайтесь атмосферой города. В конце насыщенного дня вас снова доставят в отель. Важно: аренда предоставляется только на английском языке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Индивидуальный транспорт с кондиционером
- Водитель
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лиззка
28 апр 2025
Наш водитель Гулам — профессионал своего дела: вежливый, дружелюбный, всё прошло быстро и легко, машина чистая и удобная. Определённо советую.
Д
Дарина
13 дек 2024
Аббас был просто великолепен! Очень знающий и терпеливый, учитывал все наши просьбы. Настоятельно рекомендую! Оценка 5/5.
А
Артем
14 авг 2024
Наш водитель был замечательный — отвёз нас из Дубая в Абу-Даби к мечети шейха Зайда и всегда ехал туда, куда мы просили. Очень внимательный и отзывчивый.
В
Всеволод
6 мар 2024
Наш водитель Вакар был просто лучший — всегда вовремя приезжал за нами и с комфортом возил по всем местам, которые мы хотели посмотреть. Очень рекомендую эту услугу, особенно если планируете несколько остановок за день!
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие по Дубаю
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: Личное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
$195 за всё до 4 чел.
Круиз
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:45
28 ноя в 13:45
30 ноя в 13:45
$50 за человека