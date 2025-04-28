Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Наслаждайтесь путешествием по Дубаю в собственном ритме — целый день личного авто и опытного водителя к вашим услугам. Комфорт и свобода маршрута без ограничений. 5 4 отзыва

Индивидуальный трансфер
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 10 часов
Размер группы 1-6 человек
На чём проводится Услуги трансфера
$157.91 за экскурсию
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер Свобода передвижения Забудьте о такси и сложностях с общественным транспортом. Благодаря этой услуге вы получите личный автомобиль с водителем на целый день для комфортного знакомства с Дубаем. Ваш день начнётся с удобного трансфера прямо от отеля. Машина с кондиционером и профессиональный водитель будут полностью в вашем распоряжении — вы сами решаете, какие места посетить и сколько времени на них провести. Пусть ваш водитель позаботится обо всём, а вы наслаждайтесь атмосферой города. В конце насыщенного дня вас снова доставят в отель. Важно: аренда предоставляется только на английском языке.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер из отеля и обратно

Индивидуальный транспорт с кондиционером

Водитель

Бутилированная вода Что не входит в цену Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер от места проживания Завершение: Трансфер до места проживания Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.