Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport

Рекомендуем воспользоваться нашим удобным трансфером из аэропорта Абу-Даби. Вы сможете выбрать наиболее удобный для вас вариант, чтобы сделать ваш отпуск максимально приятным.

Все наши водители — это опытные профессионалы с лицензиями, а наш автопарк оборудован всем, что необходимо для комфортных поездок.
Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport
Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport
Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание трансфер

Трансфер в ОАЭ: комфорт и безопасность для вас и ваших близких

Ищете надежный трансфер на территории Объединенных Арабских Эмиратов для себя, своих близких или для деловых поездок? Наша команда специалистов готова предложить вам высокий уровень сервиса, который полностью соответствует вашим пожеланиям.

Удобство и поддержка 24/7

По прибытии в аэропорт вас встретит наш опытный водитель. Мы понимаем, как важно для вас избежать лишних хлопот, поэтому наши специалисты будут на связи круглосуточно. Это позволит вам сосредоточиться на своих делах и наслаждаться поездкой.

Трансфер к достопримечательностям

Мы также можем организовать трансфер к основным достопримечательностям ОАЭ. Наша команда профессионалов обеспечит вам высокий уровень комфорта и безопасности во время поездок.

Профессиональные водители и безопасный автопарк

Мы гарантируем, что все наши водители — это настоящие профессионалы, прошедшие обучение и имеющие лицензию на осуществление трансфера. Весь наш автопарк является собственностью компании и полностью застрахован. Каждый автомобиль оснащен необходимыми средствами безопасности, такими как:

  • ремни безопасности;
  • GPS-трекеры;
  • аптечки первой помощи;

Выбирая нас, вы можете быть уверены в высоком уровне сервиса и заботе о вашем комфорте. Мы готовы сделать ваше путешествие незабываемым!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Dubai$135
Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Abu Dhabi$143
Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Sharjah$135
Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Ras Al Khaimah$207
Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Fujairah$207
Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Ajman$138
Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Dubai$185
Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Abu Dhabi$180
Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Sharjah$210
Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Ajman$230
Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Ras Al Khaimah$255
Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Fujairah$255
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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