Откройте для себя Аль-Айн, «Сад ОАЭ» — город, утопающий в зелени парков и оазисов, расположенный в эмирате Абу-Даби, у самой границы с Оманом.
Этот оазис посреди пустыни — один из старейших постоянно населенных районов в мире, который хранит богатейшее археологическое наследие, включая гробницы эпохи бронзы в Хили.
Описание экскурсии
- Безмятежная прохлада оазиса Аль-Айн;
- Величественная панорама с горы Джебель Хафит;
- Удивительное разнообразие животного мира в зоопарке Аль-Айн;
- Целебные свойства горячих источников;
• Величие форта Джахилий. Важная информация:
Для посещение некоторых локаций понадобятся входные билеты за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
15 окт 2025
Были на экскурсии в Аль-Айн с гидом Рустамом - очень понравилось. Поездка получилась насыщенная и интересная: посетили оазис с пальмами, купались в горячих источниках, посетили крепость, поднимались на гору Джебель
