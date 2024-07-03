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🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ... 304 $ 274 за всё до 4 чел.

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🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате Начало: В вашем отеле 230 $ 207 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7.5 часов 9 отзывов Из Дубая - в сказочный город Хатта Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост... 300 $ 240 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Магия вечернего Дубая С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей Начало: У вашего отеля 250 $ 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Контрасты Дубая Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей 200 $ 170 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Его величество Дубай: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир арабских сказок на индивидуальной экскурсии по Дубаю. Откройте для себя самые знаковые места города и узнайте его тайны Начало: В вашем отеле 250 $ 238 за всё до 7 чел.

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🐫 На верблюдах 🛣 Джиппинг 20% скидка Групповая 6 часов 1350 отзывов Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно с 14:00-21:00 от 46 $ 37 за человека

🚌 На автобусе 9% скидка Групповая 10 часов 220 отзывов Популярное предложение Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца Начало: В ваш отель в Дубае Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00 от 55 $ 50 за человека

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 17% скидка Индивидуальная 4 часа 103 отзыва Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии Начало: Ваш отель в Дубае Расписание: В любой день, в любое время 300 $ 249 за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 24% скидка Групповая 8 часов 78 отзывов Среди песков - по пустыне на джипах Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 15:00 от 51 $ 39 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю Начало: Дубай, по договоренности Расписание: По договоренности 250 $ 225 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 17% скидка Индивидуальная 8 часов 146 отзывов Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая Начало: По согласованию Расписание: По договоренности 300 $ 249 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 13% скидка Индивидуальная 8 часов 50 отзывов Эксклюзивный тур «Абу-Даби»: от мечети шейха Зайда до мира Феррари Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Феррари. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления гарантированы Начало: Договоримся с туристом от 260 $ 226 за всё до 4 чел.

11% скидка Индивидуальная 4 часа 76 отзывов Сафари ранним утром - встречай свой день с незабываемого Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно 08:00-12:00 от 180 $ 160 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Круиз 7 часов 464 отзыва Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля от 50 $ 45 за человека