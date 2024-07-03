1 чел.
По популярности
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
68$55 за человека
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
8 июля в 12:00
10 июля в 12:00
55$50 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:30
9 июля в 17:00
300$225 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
9 июля в 17:00
11 июля в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
304$274 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
60$51 за человека
скидка
25%
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
100$75 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$340 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
50$43 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450$338 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По руфтопам Дубая - на кабриолете
В центре Дубая есть уникальные места, где можно отдохнуть от суеты. Попробуйте авторские коктейли и насладитесь видами города с высоты
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
240$216 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$340 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
285$257 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
235$212 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$213 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Квест
5 часов
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: От вашего отеля
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
230$207 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
Сегодня в 11:00
8 июля в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
250$200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
200$170 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир арабских сказок на индивидуальной экскурсии по Дубаю. Откройте для себя самые знаковые места города и узнайте его тайны
Начало: В вашем отеле
250$238 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Групповая
6 часов
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Начало: В ваш отель в Дубае
Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 55$50 за человека
скидка
17%
Индивидуальная
4 часа
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
300$249 за всё до 3 чел.
скидка
24%
Групповая
8 часов
Среди песков - по пустыне на джипах
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 51$39 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
скидка
17%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$249 за всё до 4 чел.
скидка
13%
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур «Абу-Даби»: от мечети шейха Зайда до мира Феррари
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Феррари. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Договоримся с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 260$226 за всё до 4 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
4 часа
Сафари ранним утром - встречай свой день с незабываемого
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
от 180$160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Круиз
7 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
9 июля в 13:30
от 50$45 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
8 июля в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июля 2024Все отлично! Рекомендую!
- ААнна2 июля 2024Эмир, спасибо за экскурсию. Нам очень понравилось. Интересные локации, красивые виды, классная машина, комфортная езда, остановки по требованию. На все вопросы ответил, историю рассказал 👍 Всем рекомендуем. Удачи тебе, Эмир!!!
- ДДмитрий2 июля 2024При желании оценить поездку на ум приходит только одно слово:"Супер"! Давид отличный рассказчик и приятный собеседник. Великолепно ориентируется в местных
- AAnna2 июля 2024Все очень понравилось!
- ННаталья1 июля 2024Все было отлично, все наши пожелания были учтены. Отдельное спасибо за помощь в приобретении входных билетов. За один день успели посмотреть все что хотели. Спасибо, рекомендуем как клиент ориентированного и толкового организатора!
- ААлександр30 июня 2024Очень понравилось - все точно, все вовремя, было интересно и увлекательно. Рекомендую!
- OOlga30 июня 2024Классная экскурсия! Отличный вариант увидеть Абу-Даби за 1 день. По сути практически индивидуальная экскурсия по цене группы. Гид джон был
- ДДинара27 июня 2024Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал красивые локации, у меня
- VViktoriia27 июня 2024Все было очень увлекательно спасибо гиду Умару все очень было интересно и познавательно Хотелось бы выделить побольше времени на Лувр
- VViktoriia27 июня 2024Спасибо за экскурсию все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Со скидкой»
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