Со скидкой – экскурсии в Дубае

Найдено 38 экскурсий в категории «Со скидкой» в Дубае на русском языке, цены от $37, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
72 отзыва
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Блистательный Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
60 отзывов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
28 отзывов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
68$55 за человека
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
48 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
8 июля в 12:00
10 июля в 12:00
55$50 за человека
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
181 отзыв
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:30
9 июля в 17:00
300$225 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
9 июля в 17:00
11 июля в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
304$274 за всё до 4 чел.
Из Дубая - в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
109 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
60$51 за человека
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
6 часов
37 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
100$75 за человека
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$340 за всё до 4 чел.
Блистательный Дубай в мини-группе
🚗 На машине
скидка
14%
Мини-группа
7 часов
19 отзывов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
50$43 за человека
Из Дубая - к горному курорту Хатта
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450$338 за всё до 4 чел.
По руфтопам Дубая - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По руфтопам Дубая - на кабриолете
В центре Дубая есть уникальные места, где можно отдохнуть от суеты. Попробуйте авторские коктейли и насладитесь видами города с высоты
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
240$216 за всё до 4 чел.
Ночной Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$340 за всё до 3 чел.
Вдохновляющий Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - город мечты
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
42 отзыва
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
285$257 за всё до 4 чел.
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
66 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
235$212 за всё до 4 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$213 за всё до 7 чел.
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
5 часов
1 отзыв
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: От вашего отеля
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
230$207 за всё до 4 чел.
Из Дубая - в сказочный город Хатта
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
9 отзывов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
Сегодня в 11:00
8 июля в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
Магия вечернего Дубая
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
250$200 за всё до 4 чел.
Контрасты Дубая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
200$170 за всё до 4 чел.
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир арабских сказок на индивидуальной экскурсии по Дубаю. Откройте для себя самые знаковые места города и узнайте его тайны
Начало: В вашем отеле
250$238 за всё до 7 чел.
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
На внедорожниках по пустынным барханам: сафари-тур с ужином и шоу
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Групповая
6 часов
1350 отзывов
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
10 часов
220 отзывов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Начало: В ваш отель в Дубае
Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 55$50 за человека
Ветер в волосах: исследуем Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
17%
Индивидуальная
4 часа
103 отзыва
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
300$249 за всё до 3 чел.
Среди песков - по пустыне на джипах
🛣 Джиппинг
скидка
24%
Групповая
8 часов
78 отзывов
Среди песков - по пустыне на джипах
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 51$39 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
скидка
17%
Индивидуальная
8 часов
146 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$249 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Абу-Даби тур»
🚗 На машине
скидка
13%
Индивидуальная
8 часов
50 отзывов
Эксклюзивный тур «Абу-Даби»: от мечети шейха Зайда до мира Феррари
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Феррари. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Договоримся с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 260$226 за всё до 4 чел.
Сафари ранним утром - встречай свой день с незабываемого
скидка
11%
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Сафари ранним утром - встречай свой день с незабываемого
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
от 180$160 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
🚌 На автобусе
скидка
10%
Круиз
7 часов
464 отзыва
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
9 июля в 13:30
от 50$45 за человека
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
8 июля в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
    Все отлично! Рекомендую!
  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Ночной Дубай на кабриолете
    Эмир, спасибо за экскурсию. Нам очень понравилось. Интересные локации, красивые виды, классная машина, комфортная езда, остановки по требованию. На все вопросы ответил, историю рассказал 👍 Всем рекомендуем. Удачи тебе, Эмир!!!
  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2024
    По Дубаю на кабриолете
    При желании оценить поездку на ум приходит только одно слово:"Супер"! Давид отличный рассказчик и приятный собеседник. Великолепно ориентируется в местных
    читать дальше

    реалиях и с удовольствием делится своими знаниями с гостями. А еще мы получили от него в подарок чудесный видеоролик, который сын теперь радостно демонстрирует друзьям:-)

  • A
    Anna
    2 июля 2024
    Блистательный Дубай в мини-группе
    Все очень понравилось!
    Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Влюбиться в Дубай за один день
    Все было отлично, все наши пожелания были учтены. Отдельное спасибо за помощь в приобретении входных билетов. За один день успели посмотреть все что хотели. Спасибо, рекомендуем как клиент ориентированного и толкового организатора!
  • А
    Александр
    30 июня 2024
    Контрасты Дубая
    Очень понравилось - все точно, все вовремя, было интересно и увлекательно. Рекомендую!
  • O
    Olga
    30 июня 2024
    Из Дубая - в Абу-Даби
    Классная экскурсия! Отличный вариант увидеть Абу-Даби за 1 день. По сути практически индивидуальная экскурсия по цене группы. Гид джон был
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    очень внимателен, отвечал нам всегда вопросы. Рассказ был интересен и легок к восприятию. Сыну подростку очень понравилось! Спасибо за чудесный день!!!

  • Д
    Динара
    27 июня 2024
    Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
    Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал красивые локации, у меня
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    получился индивидуальный тур,видно,что Амин любит эту страну, приятно было пообщаться с грамотным экскурсоводом… спокойно,без суеты и разводов. Заранее оговорили весь маршрут, время пролетело незаметно. Рекомендую.

    Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показалОчень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал
  • V
    Viktoriia
    27 июня 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Все было очень увлекательно спасибо гиду Умару все очень было интересно и познавательно Хотелось бы выделить побольше времени на Лувр
  • V
    Viktoriia
    27 июня 2024
    На внедорожниках по пустынным барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Спасибо за экскурсию все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
  2. Блистательный Абу-Даби
  3. Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
  4. Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
  5. По Дубаю на кабриолете
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Бурдж-Халифа
  2. Дубай-Марина
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июле 2024
Сейчас в Дубае в категории "Со скидкой" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 37 до 340 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3703 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 38 экскурсий на 2024 год по теме «Со скидкой», 3703 ⭐ отзыва, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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