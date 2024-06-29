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на все вопросы. Накануне дня экскурсии отправил подробную информацию об экскурсоводе, автомобиле, времени и месте встречи. Экскурсовод Дильшод встретил нас у отеля уже в 7:30 утра! Довез до БуржХалиф с комфортом и постоянными рассказами об ОАЭ в целом, о народе, истории, обычаях и менталитете. Отвечал на все наши вопросы-расспросы и не было ни одного вопроса, на который бы он ответил "не знаю". Проводил нас до входа в БуржХалиф, дождался нас там же, далее провел занимательную экскурсию по Дубаю с интересными местами фотографирования, куда мы бы сами вряд ли забрели. Довозил до обзорных точек, провожал до касс и помогал с покупкой билетов, а также предложил посещение нового объекта: AYA Universe, о котором я даже не слышала. Терпеливо ждал нас везде, пока мы осматриваем достопримечательности. Ждал нас и пока мы гуляли по ДубайМоллу и наслаждались зрелищными танцующими фонтанами. Вернул нас в отель уже после 20ч, и обратную поездку тоже сопровождал рассказами и интересными фактами. Я не первый раз в Дубае, и думала что много всего уже знаю - но Дильшод рассказал много нового и интересного. Спасибо! Более того, организатор уже за рамками экскурсии предложил цены на билеты в другие места (аквапарки и парки развлечений) ниже цен на сайте, а также организовал нам полный трансфер: то есть водитель был с нами весь день с самого утра и до позднего вечера, попутно везде ожидая нас и прокладывая маршрут по нашему желанию. Удобно, что оплачивать можно было с карт РФ рублями. Без команды Далера наша поездка в ОАЭ была бы не такой приятной и яркой.