Экскурсии от вашего отеля в Дубае

Найдено 117 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Дубае на русском языке, цены от $37, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
72 отзыва
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
707 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
$45 за человека
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
848 отзывов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 09:00
3 июля в 10:00
$55 за человека
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
325 отзывов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
3 июля в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
48 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Сегодня в 12:00
3 июля в 12:00
55$50 за человека
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
175 отзывов
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Сегодня в 07:30
3 июля в 07:30
$65 за человека
Блистательный Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
60 отзывов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Первые впечатления о Дубае
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
72 отзыва
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
3 июля в 14:00
6 июля в 14:00
$48 за человека
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
4 июля в 10:00
8 июля в 10:00
$89 за человека
Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
42 отзыва
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
3 июля в 06:00
4 июля в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Из Дубая - в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
108 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
60$51 за человека
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
6 часов
37 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
100$75 за человека
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Круиз
10 часов
18 отзывов
Популярное предложение
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$75 за человека
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
103 отзыва
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
3 июля в 13:00
6 июля в 13:00
$42 за человека
Абу-Даби - город мечты
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
42 отзыва
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
285$257 за всё до 4 чел.
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
$50 за человека
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
$63 за человека
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
32 отзыва
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
Сегодня в 07:30
3 июля в 07:30
$65 за человека
Дубай с востоковедом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Дубай: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
4 отзыва
Индивидуальный круиз на яхте в Дубае: отдых в стиле «люкс»
Насладитесь эксклюзивным круизом на роскошной яхте по Персидскому заливу. Оцените грандиозные виды Дубая, искупайтесь и отдохните с комфортом
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Все Эмираты за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Блистательный Дубай в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
18 отзывов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Знакомьтесь, Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: У вашего отеля в Дубае
3 июля в 16:30
4 июля в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
В Абу-Даби с комфортом: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби: дворцы, мечети и современные чудеса архитектуры. Удобный трансфер и увлекательные рассказы сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
ОАЭ вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
🐫 На верблюдах
🎈 На воздушном шаре
Групповая
4.5 часа
9 отзывов
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
3 июля в 04:00
4 июля в 04:00
$350 за человека
Такой разный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Такой разный Дубай: от истории до небоскребов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
$85 за человека
Конная прогулка по пустыне в Дубае
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
3 июля в 15:30
от $350 за всё до 6 чел.
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
235$212 за всё до 4 чел.
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Круиз
10 часов
4 отзыва
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$105 за человека
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$213 за всё до 7 чел.
Восточная сказка Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
7 отзывов
Восточная сказка Абу-Даби: незабываемое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши и ультрасовременной архитектуры, посетив главные достопримечательности Абу-Даби
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
$70 за человека
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
5 часов
1 отзыв
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: От вашего отеля
3 июля в 14:00
4 июля в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
По паркам Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
9 отзывов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Великолепный Дубай на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Великолепный Дубай на авто: индивидуальная экскурсия
Дубай - это урбанистическое чудо, выросшее посреди пустыни. Прокатитесь по Пальмовому острову, посмотрите на Бурдж-Халифу и насладитесь шоу фонтанов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 00:00
3 июля в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
Дубай глазами экспата
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 июня 2024
    Добро пожаловать в Дубай
    Шухрат очень спокойный и интересный рассказчик. Всегда готов подстроить ход экскурсии под нужды клиента. Мы остались очень довольны, рекомендую!
    Шухрат очень спокойный и интересный рассказчик. Всегда готов подстроить ход экскурсии под нужды клиента. Мы остались очень довольны, рекомендую!Шухрат очень спокойный и интересный рассказчик. Всегда готов подстроить ход экскурсии под нужды клиента. Мы остались очень довольны, рекомендую!Шухрат очень спокойный и интересный рассказчик. Всегда готов подстроить ход экскурсии под нужды клиента. Мы остались очень довольны, рекомендую!Шухрат очень спокойный и интересный рассказчик. Всегда готов подстроить ход экскурсии под нужды клиента. Мы остались очень довольны, рекомендую!
  • Л
    Людмила
    29 июня 2024
    Дубай - город роскоши
    Я в восторге от экскурсии. 6 часов прошли на одном дыхании, мы посетили все достопримечательности и узнали много новой информации
    читать дальше

    о Дубае. Гид интересно рассказывает о жизни в Дубае, а так же учитывает все пожелания к экскурсии. Атмосфера была непринужденной и дружелюбной, всем всегда было интересно и комфортно. Большое спасибо за отлично проведенное время!" P.S. отдельное спасибо за кунуфе.

  • с
    светлана
    28 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Спасибо! Все очень понравилось!
  • С
    Сергей
    27 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Не успели попасть в мечеть
  • С
    Сергей
    27 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Отличная организация
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось!
    Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось!
  • В
    Виктория
    27 июня 2024
    Знакомство с Дубаем
    Это был потрясающий день в Дубае! Организатор был постоянно на связи, согласовывал время и маршрут поездки, а также оперативно отвечал
    читать дальше

    на все вопросы. Накануне дня экскурсии отправил подробную информацию об экскурсоводе, автомобиле, времени и месте встречи. Экскурсовод Дильшод встретил нас у отеля уже в 7:30 утра! Довез до БуржХалиф с комфортом и постоянными рассказами об ОАЭ в целом, о народе, истории, обычаях и менталитете. Отвечал на все наши вопросы-расспросы и не было ни одного вопроса, на который бы он ответил "не знаю". Проводил нас до входа в БуржХалиф, дождался нас там же, далее провел занимательную экскурсию по Дубаю с интересными местами фотографирования, куда мы бы сами вряд ли забрели. Довозил до обзорных точек, провожал до касс и помогал с покупкой билетов, а также предложил посещение нового объекта: AYA Universe, о котором я даже не слышала. Терпеливо ждал нас везде, пока мы осматриваем достопримечательности. Ждал нас и пока мы гуляли по ДубайМоллу и наслаждались зрелищными танцующими фонтанами. Вернул нас в отель уже после 20ч, и обратную поездку тоже сопровождал рассказами и интересными фактами. Я не первый раз в Дубае, и думала что много всего уже знаю - но Дильшод рассказал много нового и интересного. Спасибо! Более того, организатор уже за рамками экскурсии предложил цены на билеты в другие места (аквапарки и парки развлечений) ниже цен на сайте, а также организовал нам полный трансфер: то есть водитель был с нами весь день с самого утра и до позднего вечера, попутно везде ожидая нас и прокладывая маршрут по нашему желанию. Удобно, что оплачивать можно было с карт РФ рублями. Без команды Далера наша поездка в ОАЭ была бы не такой приятной и яркой.

  • М
    Мария
    27 июня 2024
    Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
    Все четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего дела
    Все четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего делаВсе четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего делаВсе четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего делаВсе четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего делаВсе четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего делаВсе четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего делаВсе четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего делаВсе четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего делаВсе четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего делаВсе четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего дела
  • А
    Александра
    26 июня 2024
    Из Дубая - в Абу-Даби
    Отличная экскурсия, гид много интересного рассказывал по пути и на самих культурных точках) Комфортный автомобиль вместимостью до 7 человек, бутилированная вода в салоне) Лишние услуги не навязывали, дополнительные экскурсии - по желанию. Нам очень понравилось 👌
  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Экскурсия с Девидом была насыщенной и увлекательной. Быстрая и эффективная коммуникация. Маршрут составили в соответствии с нашими пожеланиями. Всё понравилось. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
  2. Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
  3. Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
  4. 1 день в Дубае + катание на монорельсе
  5. Знакомство с Дубаем
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Бурдж-Халифа
  2. Дубай-Марина
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июле 2024
Сейчас в Дубае в категории "От вашего отеля" можно забронировать 117 экскурсий и билетов от 37 до 550 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 6306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 117 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 6306 ⭐ отзывов, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам