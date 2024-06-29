1 чел.
По популярности
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
$45 за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 09:00
3 июля в 10:00
$55 за человека
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
3 июля в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Сегодня в 12:00
3 июля в 12:00
55$50 за человека
Круиз
12 часов
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Сегодня в 07:30
3 июля в 07:30
$65 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
3 июля в 14:00
6 июля в 14:00
$48 за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
4 июля в 10:00
8 июля в 10:00
$89 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
3 июля в 06:00
4 июля в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
60$51 за человека
скидка
25%
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
100$75 за человека
Круиз
10 часов
Популярное предложение
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$75 за человека
Групповая
9 часов
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
3 июля в 13:00
6 июля в 13:00
$42 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
285$257 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
$50 за человека
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
$63 за человека
Мини-группа
12 часов
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
Сегодня в 07:30
3 июля в 07:30
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа
Индивидуальный круиз на яхте в Дубае: отдых в стиле «люкс»
Насладитесь эксклюзивным круизом на роскошной яхте по Персидскому заливу. Оцените грандиозные виды Дубая, искупайтесь и отдохните с комфортом
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Круиз
5 часов
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: У вашего отеля в Дубае
3 июля в 16:30
4 июля в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Абу-Даби с комфортом: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби: дворцы, мечети и современные чудеса архитектуры. Удобный трансфер и увлекательные рассказы сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
3 июля в 04:00
4 июля в 04:00
$350 за человека
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Дубай: от истории до небоскребов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
$85 за человека
Индивидуальная
5 часов
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
3 июля в 15:30
от $350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
235$212 за всё до 4 чел.
Круиз
10 часов
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$105 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$213 за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Восточная сказка Абу-Даби: незабываемое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши и ультрасовременной архитектуры, посетив главные достопримечательности Абу-Даби
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
$70 за человека
скидка
15%
Квест
5 часов
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: От вашего отеля
3 июля в 14:00
4 июля в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Индивидуальная
7 часов
Великолепный Дубай на авто: индивидуальная экскурсия
Дубай - это урбанистическое чудо, выросшее посреди пустыни. Прокатитесь по Пальмовому острову, посмотрите на Бурдж-Халифу и насладитесь шоу фонтанов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 00:00
3 июля в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 июня 2024Шухрат очень спокойный и интересный рассказчик. Всегда готов подстроить ход экскурсии под нужды клиента. Мы остались очень довольны, рекомендую!
- ЛЛюдмила29 июня 2024Я в восторге от экскурсии. 6 часов прошли на одном дыхании, мы посетили все достопримечательности и узнали много новой информации
- ссветлана28 июня 2024Спасибо! Все очень понравилось!
- ССергей27 июня 2024Не успели попасть в мечеть
- ССергей27 июня 2024Отличная организация
- ЮЮлия27 июня 2024Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось!
- ВВиктория27 июня 2024Это был потрясающий день в Дубае! Организатор был постоянно на связи, согласовывал время и маршрут поездки, а также оперативно отвечал
- ММария27 июня 2024Все четко и по графику, маршрут спланирован очень грамотно, гид Александр профессионал своего дела
- ААлександра26 июня 2024Отличная экскурсия, гид много интересного рассказывал по пути и на самих культурных точках) Комфортный автомобиль вместимостью до 7 человек, бутилированная вода в салоне) Лишние услуги не навязывали, дополнительные экскурсии - по желанию. Нам очень понравилось 👌
- ССветлана26 июня 2024Экскурсия с Девидом была насыщенной и увлекательной. Быстрая и эффективная коммуникация. Маршрут составили в соответствии с нашими пожеланиями. Всё понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июле 2024
Сейчас в Дубае в категории "От вашего отеля" можно забронировать 117 экскурсий и билетов от 37 до 550 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 6306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 117 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 6306 ⭐ отзывов, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь