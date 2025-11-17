Мои заказы

Пустынное сафари в Дубае

Ощутите скорость и тишину пустыни Дубая. Квадроциклы, джипы и ужин под звёздами с шоу-программой подарят незабываемые эмоции
Пустынное сафари в Дубае предлагает уникальную возможность почувствовать себя настоящим исследователем.

Гости начинают с катания на квадроцикле по специально оборудованной трассе, затем пересаживаются в джипы для экстремального путешествия по дюнам.

Вечер завершается в кемпинге, где предлагается ужин с блюдами интернациональной кухни и шоу-программа с танцами и традиционными номерами. Напитки включены, что делает это приключение ещё более комфортным и незабываемым
5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Катание на квадроциклах и джипах
  • 🌌 Ужин под звёздами
  • 🎭 Шоу-программа с танцами
  • 🍽 Интернациональная кухня
  • 🏜 Атмосфера пустыни

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для пустынного сафари в Дубае - с ноября по март, когда температура более комфортная, а воздух свежий. В эти месяцы погода идеальна для активных мероприятий на открытом воздухе. С апреля по октябрь температура может быть выше, но это компенсируется меньшим количеством туристов и возможностью насладиться более уединённой атмосферой. В любое время года сафари в пустыне подарит вам уникальные впечатления и незабываемые эмоции.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Пустынное сафари в Дубае© Валентина
Пустынное сафари в Дубае© Валентина
Пустынное сафари в Дубае© Валентина

Что можно увидеть

  • Лах-Баб

Описание экскурсии

Скорость и тишина барханов. Вас ждёт насыщенное приключение в сердце пустыни Лах-Баб — среди багровых дюн, ветра и ощущения свободы. Всё начнётся с катания на квадроцикле: 20–25 минут на специально оборудованной трассе, где вы управляете самостоятельно.

После — смена ритма: вы пересядете в джип, подготовленный для езды по песчаным барханам. Это уже другой драйв — резкие подъёмы, крутые спуски и волны пустынного ландшафта, словно живая стихия под колёсами.

Вечер в пустынном лагере. Финальная часть — кемпинг. Здесь вы отдохнёте, насладитесь ужином с блюдами интернациональной кухни (шведский стол) и посмотрите шоу-программу с танцами и традиционными номерами. Все напитки включены — от прохладной воды до сладкого чая.

Организационные детали

  • Сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено
  • Поедем на джипах Toyota Sequoia,Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol специальной комплектации
  • В стоимость входит: катание по песчаным дюнам на автомобиле, самостоятельное катание на квадроцикле на огороженной территории в пустыне, катание на верблюдах (маленький круг), роспись тату хной (небольшой рисунок), шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show), ужин
  • Отдельно по желанию оплачивается аренда сэндборда — $5, кальян и алкогольные напитки
  • Вас будет сопровождать водитель из нашей команды

Особенности программы

  • Программа 5+
  • Обратите внимание: в деревне бедуинов будет не только ваша группа, кемпинг интернациональный и рассчитан на 500 человек
  • Бесплатный трансфер осуществляется только из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана. Стоимость за трансфер из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle уточняйте в переписке
  • Танец живота не проводится во время священного месяца Рамадан и дней исламских праздников — согласно законам ОАЭ

ежедневно в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Одноместный квадроцикл$70
Двухместный квадроцикл$135
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 9182 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Пустынное сафари в Дубае (Анна)Пустынное сафари в Дубае (Анна)Пустынное сафари в Дубае (Анна)Пустынное сафари в Дубае (Alex)Пустынное сафари в Дубае (Alex)Пустынное сафари в Дубае (Alex)Пустынное сафари в Дубае (Вероника)Пустынное сафари в Дубае (Вероника)Пустынное сафари в Дубае (Олеся)Пустынное сафари в Дубае (Олеся)Пустынное сафари в Дубае (Олеся)Пустынное сафари в Дубае (Лиза)Пустынное сафари в Дубае (Лиза)Пустынное сафари в Дубае (Шевченко)Пустынное сафари в Дубае (Шевченко)Пустынное сафари в Дубае (Шевченко)Пустынное сафари в Дубае (Шевченко)Пустынное сафари в Дубае (Шевченко)Пустынное сафари в Дубае (Шевченко)Пустынное сафари в Дубае (Шевченко)Пустынное сафари в Дубае (Шевченко)Пустынное сафари в Дубае (Шевченко)Пустынное сафари в Дубае (Шевченко)Пустынное сафари в Дубае (Инна)Пустынное сафари в Дубае (Инна)Пустынное сафари в Дубае (Инна)Пустынное сафари в Дубае (Anastasia)Пустынное сафари в Дубае (Anastasia)Пустынное сафари в Дубае (Anastasia)Пустынное сафари в Дубае (Anastasia)
Татьяна
Татьяна
18 ноя 2025
Экскурсия просто находка!!!! Советую всем, кому нужны эмоции и встряска! Организация на полном уровне!!! Я очень довольна!! Огромное спасибо организаторам!!! ❤️❤️❤️
Экскурсия просто находка!!!! Советую всем, кому нужны эмоции и встряска! Организация на полном уровне!!! Я очень довольна!! Огромное спасибо организаторам!!! ❤️❤️❤️
А
Анна
12 ноя 2025
Дарила мужу на др экскурсию. Организатор ответил на все вопросы,был всегда на связи. Решил вопрос с трансфером (так как жили мы в Умм Аль Кувейне). Забрали из Аджмана на комфортном
авто,доехали до пустыни,покатался на джипе по барханам-очень захватывающе и красочно! Застали закат в пустыне- нереально красиво! На квадроциклах тоже понравилось. Ужин был вкусный и шоу классное. Можно было взять кальян за доп оплату. Обратно правда добирался долго из-за отдаленности. Лучше всего будет, если живете в Дубае и от туда поедите на экскурсию. Но общее впечатление на 10 баллов!

Дарила мужу на др экскурсию. Организатор ответил на все вопросы,был всегда на связи. Решил вопрос сДарила мужу на др экскурсию. Организатор ответил на все вопросы,был всегда на связи. Решил вопрос сДарила мужу на др экскурсию. Организатор ответил на все вопросы,был всегда на связи. Решил вопрос с
И
Ирина
9 ноя 2025
Были на данном маршруте вдвоем с мужем.
Понравилось в пустыне, когда катали на машине по пустыне, я очень обрадовалась, что была не после сытного обеда 😄
Водитель дал жару, включил драйвовую музыку
и погнали. Было весело и экстремально, ну и может временами немного страшно 😄
Машина комфортная, чистая.
Погода шикарная, не было жары, а вечером не было холодно.
Катались на квадроциклах, зарядились)) времени хватило, катание было почти 30 минут. мы погоняли «от души» хорошо, что взяли один двухместный.
Далее танцы и ужин, было здорово.

Из минусов: у нас были с собой сумки с одеждой, водой и их нельзя было оставлять в машине, приходилось всегда быть с ними. Это неудобно.
Если нельзя в машине, то предусмотреть систему локеров на «базе».
Во время ужина не хватило организации.
Были толпы очередей и многие влезали без очереди, особенно за напитками.
Я думала еды не достанется 😄
Но можно не переживать и лучше подождать пока все возьмут и пойти попозже, еды хватит всем.
Если вас двое, то один сидит с вещами за столом, другой в очереди, а дают мясо только порционно, это не удобно. Второму приходится тоже стоять в очереди.

Alex
Alex
9 ноя 2025
Жене и дочке понравилось. Впервые увидели пустыню и покатались на квадроциклах.
Вечернее представление на твердую четверку, но еда была очень острой. Правда, есть возможность заказать европейский вип обед за отдельную плату.
Всем
стало жалко верблюда в конце вечера, сколько же они каждый вечер туристов катают, они прям верещат от усталости!
Наш гид на протяжение всей нашей поездки профессионально отвечал на все наши наши вопросы и помогал ориентироваться по таймлайну.
Вообщем, хоть и типичный туристический маршрут, но один раз точно стоит съездить!

Жене и дочке понравилось. Впервые увидели пустыню и покатались на квадроциклах.Жене и дочке понравилось. Впервые увидели пустыню и покатались на квадроциклах.Жене и дочке понравилось. Впервые увидели пустыню и покатались на квадроциклах.
T
Tatiana
6 ноя 2025
Хорошая экскурсия! Мы отлично провели день! Получили много эмоций и сделали красивые фото.
В
Вероника
3 ноя 2025
Замечательный тур
Замечательный тур
О
Олеся
1 ноя 2025
Мне и сыну (12 лет) очень понравилась экскурсия. Хотя мы не знаем английский все было понятно, все очень доступно объясняли. Водители внедорожников очень приветливые, нас даже фотографировали (целая фотосъемка получилась)👍
И вообще в Дубае очень дружелюбные люди, не зная русский язык всё равно пытаются помочь, подсказать, что ооочень радует 😊 Всем рекомендую данную экскурсию, положительные эмоции и воспоминания вам будут обеспечены 🔥

Мне и сыну (12 лет) очень понравилась экскурсия. Хотя мы не знаем английский все было понятно,Мне и сыну (12 лет) очень понравилась экскурсия. Хотя мы не знаем английский все было понятно,Мне и сыну (12 лет) очень понравилась экскурсия. Хотя мы не знаем английский все было понятно,
М
Мария
28 окт 2025
Все было отлично организовано. Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем!
Л
Лиза
7 сен 2025
Очень все понравилось. Гид попался очень крутой. Катание на гидроциклах чуть-чуть не понравилось так как нельзя было сильно разогнаться. Ужин на любителя, но покушать можно. Шоу было классным. 🤗
Очень все понравилось. Гид попался очень крутой. Катание на гидроциклах чуть-чуть не понравилось так как нельзя было сильно разогнаться. Ужин на любителя, но покушать можно. Шоу было классным. 🤗
Шевченко
Шевченко
28 авг 2025
Все отлично
Все отлично
Шевченко
Шевченко
28 авг 2025
Очень понравилось путешествие в пустыню. Ездила два раза, особенно понравилось то что на квадриках по огромному песчаному полю кататься 20 минут можно куда хочу туда лечу))
Барханы в пустыни просто завораживают,
для любителей сноуборда можно попробовать скатиться на борде по песку, но там маленькая горочка с оконцовкой в стену😂но попробовать можно для разнообразия.
Кемпинг в конце поездки с едой и представлением, я не любитель но все красиво
В две поездки был один и тот же гид, знающий свое дело👍

Очень понравилось путешествие в пустыню. Ездила два раза, особенно понравилось то что на квадриках по огромному песчаному полю кататься 20 минут можно куда хочу туда лечу)) Барханы в пустыни просто завораживают, для любителей сноуборда можно попробовать скатиться на борде по песку, но там маленькая горочка с оконцовкой в стену😂но попробовать можно для разнообразия. Кемпинг в конце поездки с едой и представлением, я не любитель но все красиво В две поездки был один и тот же гид, знающий свое дело👍
А
Алексей
17 авг 2025
Все понравилось
И
Инна
14 авг 2025
Получили массу впечатлений. Американские горки по арабски. Наша машина и водитель просто высший класс! Ещë покатались на квадрациклах и сноуборде. Незабываемые пейзажи, Ну и конечно, закат в пустыне очень красив.
Получили массу впечатлений. Американские горки по арабски. Наша машина и водитель просто высший класс! Ещë покатались на квадрациклах и сноуборде. Незабываемые пейзажи, Ну и конечно, закат в пустыне очень красив.
Anastasia
Anastasia
29 июл 2025
Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨

Что запомнилось больше всего:

1. Чуткий, трепетный подход организатора. Чувствуется забота о каждом путешественнике
даже в самых мелких деталях: подробный аудиогид на русском языке в начале экскурсии, в котором проговаривается программа экскурсии и важные моменты, запас свежей питьевой воды, возможность зарядить телефон в автомобиле и многое другое.

2. ОЧЕНЬ комфортный транспорт: видно, что за автомобилем следят - он в прекрасном состоянии; мягкие сидения, есть кондиционер, а также предприняты необходимые меры безопасности. Особенно приятно видеть, что комфорту и безопасности путешественника уделяется больше всего внимания, т. к. все таки в экскурсии есть такая экстремальная активность, как джиппинг в пустыне.

3. Наш гид - Ибрагим. Пусть Ибрагим и не владеет русским языком, он покорил сердца абсолютно всех, кто был в нашей группе! Вежливый, внимательный, обходительный. Он заботился о том, чтобы каждому из нас в этой поездке было комфортно. Кажется, Ибрагим нашел особый подход ко всем путешественникам. А ещё только посмотрите на эти волшебные кадры в пустыне! Ибрагим сам предложил помочь нам и сделал эти снимки.
Мне кажется, особенно важно, когда у сопровождающего гида есть вот такой коннект с группой, который сложился у нас с Ибрагимом: именно такая атмосфера позволяет расслабиться во время джиппинга и просто получать наслаждение и приятный прилив адреналина!

4. Идеальный микс для тех, кто хочет получить максимум впечатлений. Нам удалось его получить именно на этой экскурсии (мы были на нескольких): здесь вы можете покататься на квадроциклах, сендбордах и джипе по пустыне, сделать яркие и запоминающиеся фото в стиле восточной сказки, получить красивый рисунок хной на теле, попробовать местную кухню, насладиться красочным шоу с танцорами в национальных костюмах и факирами.

5. Я часто посещаю экскурсии в путешествиях, но вот моя подруга совершенно не любитель такого, т. к. ранее получила не очень приятный опыт. И как же было радостно видеть ее восторг во время этой поездки: «Я не знала, что экскурсии могут быть ТАКИМИ классными. Это было потрясающе». Здорово, что такие организаторы рушат стереотипы в глазах людей о том, что экскурсия это что-то скучное и неинтересное!

Бесценный опыт, который сохранится в памяти на долгие годы🔥

Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨
С
Сима
16 июл 2025
Недавно я побывала на экскурсии на кораблике, и это было очень круто🔥

Кораблик - стильный, в традиционном стиле. Дружелюбная и профессиональная команда.
Гид Руслан очень приятный и харизматичный молодой человек. По дороге
очень интересно и подробно все рассказывал, отвечал на наши вопросы.
На морской прогулке мы загорали, отдыхали на шезлонгах, сделали кучу потрясающих кадров на память. Еще покатались на скоростном катере и банане.
На корабле был включен вкусный обед + всегда можно было спуститься на нижнюю палубу за холодной водой и фруктами.

Рекомендую всем, кто любит активности, но без всякой суеты и забот. Тем, кто вообще не хочет активничать, а просто позагорать, поплавать и полюбоваться прекрасными видами - тоже очень понравится!

