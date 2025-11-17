Пустынное сафари в Дубае предлагает уникальную возможность почувствовать себя настоящим исследователем.
Гости начинают с катания на квадроцикле по специально оборудованной трассе, затем пересаживаются в джипы для экстремального путешествия по дюнам.
Вечер завершается в кемпинге, где предлагается ужин с блюдами интернациональной кухни и шоу-программа с танцами и традиционными номерами. Напитки включены, что делает это приключение ещё более комфортным и незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Катание на квадроциклах и джипах
- 🌌 Ужин под звёздами
- 🎭 Шоу-программа с танцами
- 🍽 Интернациональная кухня
- 🏜 Атмосфера пустыни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для пустынного сафари в Дубае - с ноября по март, когда температура более комфортная, а воздух свежий. В эти месяцы погода идеальна для активных мероприятий на открытом воздухе. С апреля по октябрь температура может быть выше, но это компенсируется меньшим количеством туристов и возможностью насладиться более уединённой атмосферой. В любое время года сафари в пустыне подарит вам уникальные впечатления и незабываемые эмоции.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лах-Баб
Описание экскурсии
Скорость и тишина барханов. Вас ждёт насыщенное приключение в сердце пустыни Лах-Баб — среди багровых дюн, ветра и ощущения свободы. Всё начнётся с катания на квадроцикле: 20–25 минут на специально оборудованной трассе, где вы управляете самостоятельно.
После — смена ритма: вы пересядете в джип, подготовленный для езды по песчаным барханам. Это уже другой драйв — резкие подъёмы, крутые спуски и волны пустынного ландшафта, словно живая стихия под колёсами.
Вечер в пустынном лагере. Финальная часть — кемпинг. Здесь вы отдохнёте, насладитесь ужином с блюдами интернациональной кухни (шведский стол) и посмотрите шоу-программу с танцами и традиционными номерами. Все напитки включены — от прохладной воды до сладкого чая.
Организационные детали
- Сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено
- Поедем на джипах Toyota Sequoia,Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol специальной комплектации
- В стоимость входит: катание по песчаным дюнам на автомобиле, самостоятельное катание на квадроцикле на огороженной территории в пустыне, катание на верблюдах (маленький круг), роспись тату хной (небольшой рисунок), шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show), ужин
- Отдельно по желанию оплачивается аренда сэндборда — $5, кальян и алкогольные напитки
- Вас будет сопровождать водитель из нашей команды
Особенности программы
- Программа 5+
- Обратите внимание: в деревне бедуинов будет не только ваша группа, кемпинг интернациональный и рассчитан на 500 человек
- Бесплатный трансфер осуществляется только из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана. Стоимость за трансфер из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle уточняйте в переписке
- Танец живота не проводится во время священного месяца Рамадан и дней исламских праздников — согласно законам ОАЭ
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Одноместный квадроцикл
|$70
|Двухместный квадроцикл
|$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 9182 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Татьяна
18 ноя 2025
Экскурсия просто находка!!!! Советую всем, кому нужны эмоции и встряска! Организация на полном уровне!!! Я очень довольна!! Огромное спасибо организаторам!!! ❤️❤️❤️
А
Анна
12 ноя 2025
Дарила мужу на др экскурсию. Организатор ответил на все вопросы,был всегда на связи. Решил вопрос с трансфером (так как жили мы в Умм Аль Кувейне). Забрали из Аджмана на комфортном
И
Ирина
9 ноя 2025
Были на данном маршруте вдвоем с мужем.
Понравилось в пустыне, когда катали на машине по пустыне, я очень обрадовалась, что была не после сытного обеда 😄
Водитель дал жару, включил драйвовую музыку
Alex
9 ноя 2025
Жене и дочке понравилось. Впервые увидели пустыню и покатались на квадроциклах.
Вечернее представление на твердую четверку, но еда была очень острой. Правда, есть возможность заказать европейский вип обед за отдельную плату.
Всем
T
Tatiana
6 ноя 2025
Хорошая экскурсия! Мы отлично провели день! Получили много эмоций и сделали красивые фото.
В
Вероника
3 ноя 2025
Замечательный тур
О
Олеся
1 ноя 2025
Мне и сыну (12 лет) очень понравилась экскурсия. Хотя мы не знаем английский все было понятно, все очень доступно объясняли. Водители внедорожников очень приветливые, нас даже фотографировали (целая фотосъемка получилась)👍
М
Мария
28 окт 2025
Все было отлично организовано. Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем!
Л
Лиза
7 сен 2025
Очень все понравилось. Гид попался очень крутой. Катание на гидроциклах чуть-чуть не понравилось так как нельзя было сильно разогнаться. Ужин на любителя, но покушать можно. Шоу было классным. 🤗
Шевченко
28 авг 2025
Все отлично
Шевченко
28 авг 2025
Очень понравилось путешествие в пустыню. Ездила два раза, особенно понравилось то что на квадриках по огромному песчаному полю кататься 20 минут можно куда хочу туда лечу))
Барханы в пустыни просто завораживают,
А
Алексей
17 авг 2025
Все понравилось
И
Инна
14 авг 2025
Получили массу впечатлений. Американские горки по арабски. Наша машина и водитель просто высший класс! Ещë покатались на квадрациклах и сноуборде. Незабываемые пейзажи, Ну и конечно, закат в пустыне очень красив.
Anastasia
29 июл 2025
Мы в восторге от этой экскурсии. Полное погружение в арабскую сказку, а также знакомство с местной колоритной культурой✨
Что запомнилось больше всего:
1. Чуткий, трепетный подход организатора. Чувствуется забота о каждом путешественнике
Что запомнилось больше всего:
С
Сима
16 июл 2025
Входит в следующие категории Дубая
$46 за человека