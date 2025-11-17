читать дальше

даже в самых мелких деталях: подробный аудиогид на русском языке в начале экскурсии, в котором проговаривается программа экскурсии и важные моменты, запас свежей питьевой воды, возможность зарядить телефон в автомобиле и многое другое.



2. ОЧЕНЬ комфортный транспорт: видно, что за автомобилем следят - он в прекрасном состоянии; мягкие сидения, есть кондиционер, а также предприняты необходимые меры безопасности. Особенно приятно видеть, что комфорту и безопасности путешественника уделяется больше всего внимания, т. к. все таки в экскурсии есть такая экстремальная активность, как джиппинг в пустыне.



3. Наш гид - Ибрагим. Пусть Ибрагим и не владеет русским языком, он покорил сердца абсолютно всех, кто был в нашей группе! Вежливый, внимательный, обходительный. Он заботился о том, чтобы каждому из нас в этой поездке было комфортно. Кажется, Ибрагим нашел особый подход ко всем путешественникам. А ещё только посмотрите на эти волшебные кадры в пустыне! Ибрагим сам предложил помочь нам и сделал эти снимки.

Мне кажется, особенно важно, когда у сопровождающего гида есть вот такой коннект с группой, который сложился у нас с Ибрагимом: именно такая атмосфера позволяет расслабиться во время джиппинга и просто получать наслаждение и приятный прилив адреналина!



4. Идеальный микс для тех, кто хочет получить максимум впечатлений. Нам удалось его получить именно на этой экскурсии (мы были на нескольких): здесь вы можете покататься на квадроциклах, сендбордах и джипе по пустыне, сделать яркие и запоминающиеся фото в стиле восточной сказки, получить красивый рисунок хной на теле, попробовать местную кухню, насладиться красочным шоу с танцорами в национальных костюмах и факирами.



5. Я часто посещаю экскурсии в путешествиях, но вот моя подруга совершенно не любитель такого, т. к. ранее получила не очень приятный опыт. И как же было радостно видеть ее восторг во время этой поездки: «Я не знала, что экскурсии могут быть ТАКИМИ классными. Это было потрясающе». Здорово, что такие организаторы рушат стереотипы в глазах людей о том, что экскурсия это что-то скучное и неинтересное!



Бесценный опыт, который сохранится в памяти на долгие годы🔥