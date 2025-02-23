Готовы к настоящему водному драйву? Погрузитесь в мир захватывающих приключений на гидроциклах в Дубае! Испытайте скорость, азарт и адреналин, исследуя водные просторы залива на мощном водном мотоцикле.
Полюбуйтесь роскошной Дубай Мариной, Пальмовым островом и величественным Бурдж Аль Арабом прямо с воды.
Даже если вы никогда раньше не управляли гидроциклом, наш опытный инструктор поможет освоить технику всего за несколько минут.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииРоскошные виды Дубая с воды Вы стартуете из Дубай Марины, наслаждаетесь яркими пейзажами города и океана, проезжаете мимо знаменитых достопримечательностей, включая Пальмового острова и Бурдж Аль Араб. За один час вы не только научитесь уверенно управлять гидроциклом, но и испытаете полный спектр эмоций — от спокойного созерцания до головокружительного экстрима! Это — идеальный способ добавить адреналина в вашу поездку в Дубай и провести время ярко, активно и незабываемо. Начните ваше приключение прямо сейчас! Важная информация: Полная предварительная оплата при бронировании гидроцикла необходима по нескольким важным причинам. Во-первых, это гарантия вашей брони. Мы заранее резервируем для вас оборудование, гидроциклы и инструктора, чтобы обеспечить максимальный комфорт и избежать ситуации, когда на нужное вам время не окажется свободных мест. Во-вторых, это обеспечение надёжности и организованности. Мы тщательно планируем каждую поездку, включая инструктаж, подготовку техники и логистику, чтобы всё прошло идеально. Полная оплата позволяет избежать отмен в последний момент, которые могут повлиять на организацию других бронирований. Кроме того, это защита от незапланированных отказов. Как показывает практика, без предварительной оплаты некоторые клиенты не приезжают на забронированные сеансы, что создаёт неудобства и финансовые потери. Ваш платёж подтверждает серьёзность намерений и даёт нам возможность гарантировать вам лучшее обслуживание. Наконец, полный предоплатный формат — стандартная практика в индустрии активного отдыха и водных развлечений, особенно в популярных туристических направлениях, таких как Дубай. Это обеспечивает бесперебойную работу, стабильное качество сервиса и удобство для всех участников. Если у вас остались вопросы или вам нужна помощь с бронированием, мы всегда готовы помочь!
- Минимальный возраст для самостоятельного управления — 18 лет.
- Дети могут быть пассажирами в сопровождении взрослого.
- С собой возьмите удостоверение личности, удобную одежду, солнцезащитные очки и крем.
- Уточните прогноз погоды: в ветреные дни поездки могут быть отменены или перенесены.
Ежедневно, в светлое время суток
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина (стартовая точка и великолепный вид на роскошный район) при бронировании 60 минут катания
- Пальмовый остров (знаменитый искусственный архипелаг) при бронировании 120 минут катания
- Бурдж Аль Араб (иконное здание в форме паруса, символ Дубая) при бронировании 120 минут катания
Что включено
- Мощный современный гидроцикл
- Инструктаж
- Сопровождение инструктора
- Спасательный жилет
- Фотопаузы
Что не входит в цену
- Трансфер
- Пальмовый остров при выборе катания 60 минут
- Бурдж Аль Араб при выборе катания 60 минут
Место начала и завершения?
Дубай Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в светлое время суток
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Полная предварительная оплата при бронировании гидроцикла необходима по нескольким важным причинам
- Во-первых, это гарантия вашей брони. Мы заранее резервируем для вас оборудование, гидроциклы и инструктора, чтобы обеспечить максимальный комфорт и избежать ситуации, когда на нужное вам время не окажется свободных мест
- Во-вторых, это обеспечение надёжности и организованности. Мы тщательно планируем каждую поездку, включая инструктаж, подготовку техники и логистику, чтобы всё прошло идеально. Полная оплата позволяет избежать отмен в последний момент, которые могут повлиять на организацию других бронирований
- Кроме того, это защита от незапланированных отказов. Как показывает практика, без предварительной оплаты некоторые клиенты не приезжают на забронированные сеансы, что создаёт неудобства и финансовые потери. Ваш платёж подтверждает серьёзность намерений и даёт нам возможность гарантировать вам лучшее обслуживание
- Наконец, полный предоплатный формат - стандартная практика в индустрии активного отдыха и водных развлечений, особенно в популярных туристических направлениях, таких как Дубай. Это обеспечивает бесперебойную работу, стабильное качество сервиса и удобство для всех участников
- Если у вас остались вопросы или вам нужна помощь с бронированием, мы всегда готовы помочь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
David
23 фев 2025
Брали гидроцикл на 1 час на двоих взрослых. По цене вышло 160$. К самой компании-прокату вопросов нет, дают технику, сопровождают до зоны катания (по сути вместе едете вдоль Марины к
Входит в следующие категории Дубая
