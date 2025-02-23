читать дальше

заливу, далее инструктор обозначает разрешенную зону внутри буйков, и катаешься сам как хочешь). Разве что не хватило более внятного инструктажа по технике безопасности, хотя в целом это на всех курортах так.



А вот взаимодействие с посредником в лице сотрудников Спутника - это что-то с чем-то… во-первых в карточке услуги написано, что предоплаты нет, оплата производится на месте. При этом сотрудник Спутника через 10 минут после бронирования пишет в Вотсап и говорит, что в этой услуге требуется полная предоплата. Вы серьезно? Сразу тогда ставьте в карточке товара оплату. Далее спрашиваю по формату - будут ли там раздевалки? На что получаю ответ «нет, не будут». При этом спрашиваю - но ведь ожидается, что мы промокнем? Ответ «конечно, вы же на воде будете». После чего повторно спрашиваю - так где мне переодеться на месте? И в ответ получаю «персонал вас сориентирует». В итоге на месте как вы поняли вообще негде переодеваться, поэтому сразу приезжайте в чем-то, что не жалко облить каплями морской воды.

Вишенка на торте - персонал на месте не знал, что у меня есть бронирование!! Пришлось тратить 10 минут на выяснения. В общем Спутнику оценка УЖАСНО, самой услуге - ОТЛИЧНО.