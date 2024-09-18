1 час
Водная прогулка
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
Начало: Место встречи зависит от выбранного варианта
«Варианты поездки:30 минут на гидроцикле и фото у Бурдж-Халифы Прокатитесь на водном мотоцикле и полюбуйтесь небоскребами Дубая, включая Бурдж-Халифу»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
от $92.02 за человека
1 час
Фотопрогулка
до 2 чел.
Водные приключения в Дубае: прогулка на гидроциклах
Начало: Уточняйте после бронирования
«Наши гидроциклы — это мощные, устойчивые машины, которые регулярно проходят тщательные технические проверки для вашей безопасности и уверенности»
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
$89 за человека
Водная прогулка
Частный тур на гидроцикле SeaKart с самостоятельным вождением
Начало: Dubai Harbour - Yacht Club
«Испытайте радость, исследуя морской пейзаж Дубая на гидроцикле Sea»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
от $95.29 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На гидроцикле»
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Сейчас в Дубае в категории "На гидроцикле" можно забронировать 3 экскурсии от 89 до 95.29. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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