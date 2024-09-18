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1 чел. По популярности На гидроцикле 34 отзыва 1 час Водная прогулка Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис Начало: Место встречи зависит от выбранного варианта «Варианты поездки:30 минут на гидроцикле и фото у Бурдж-Халифы Прокатитесь на водном мотоцикле и полюбуйтесь небоскребами Дубая, включая Бурдж-Халифу» Расписание: Ежедневно от $ 92.02 за человека На гидроцикле 1 час Фотопрогулка до 2 чел. Водные приключения в Дубае: прогулка на гидроциклах Начало: Уточняйте после бронирования «Наши гидроциклы — это мощные, устойчивые машины, которые регулярно проходят тщательные технические проверки для вашей безопасности и уверенности» Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00 $ 89 за человека На гидроцикле Водная прогулка Частный тур на гидроцикле SeaKart с самостоятельным вождением Начало: Dubai Harbour - Yacht Club «Испытайте радость, исследуя морской пейзаж Дубая на гидроцикле Sea» Расписание: Каждый день от $ 95.29 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Дубая

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На гидроцикле»

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