Отправьтесь в увлекательное путешествие по побережью Дубая на скоростной лодке. Почувствуйте свободу, ветер и морской бриз, наслаждаясь панорамными видами на знаковые места города. Это идеальный способ увидеть Дубай с новой, захватывающей стороны!
Описание экскурсииМорское приключение в Дубае Исследуйте побережье и насладитесь уникальными панорамами города. С воды перед вами откроются Бурдж-эль-Араб, Atlantis The Palm, JBR Beach и Дубай Марина — те самые символы современной архитектуры, сияющие над Персидским заливом. Энергия и эмоции Эта прогулка подарит вам ощущение скорости, свободы и восторга. Проведите незабываемое время на воде, сделайте яркие фото и вернитесь к месту отправления с отличным настроением и впечатлениями на всю жизнь. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, солнцезащитные очки, полотенце, водонепроницаемую камеру и солнцезащитный крем.
- Не допускается: багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики.
- Лицензия на управление лодкой не требуется.
- В одной лодке может находиться до 2 человек, при этом общий вес участников не должен превышать 180 кг. Если вес выше, необходимо арендовать отдельную лодку по стандартному тарифу.
- При бронировании 2 и более мест каждая пара размещается в одной лодке. Чтобы арендовать отдельное судно, бронируйте его отдельно.
- Управлять лодкой могут лица старше 18 лет, а пассажиры должны быть старше 6 лет.
- Максимальная скорость лодки достигает 60 км/ч.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурдж-эль-Араб
- Atlantis The Palm
- JBR Beach
- Дубай Марина
Что включено
- Музыкальная система
- Спасательный жилет
- Вода
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
34RR+RP4 Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, солнцезащитные очки, полотенце, водонепроницаемую камеру и солнцезащитный крем
- Не допускается: багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики
- Лицензия на управление лодкой не требуется
- В одной лодке может находиться до 2 человек, при этом общий вес участников не должен превышать 180 кг. Если вес выше, необходимо арендовать отдельную лодку по стандартному тарифу
- При бронировании 2 и более мест каждая пара размещается в одной лодке. Чтобы арендовать отдельное судно, бронируйте его отдельно
- Управлять лодкой могут лица старше 18 лет, а пассажиры должны быть старше 6 лет
- Максимальная скорость лодки достигает 60 км/ч
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эмиль
3 сен 2025
Отличный опыт — рекомендую всем и сам с удовольствием повторил бы! Сину был замечательным гидом.
О
Ольга
30 янв 2025
Просто потрясающе! Очень рекомендую. Наш гид сделал отличные фото и видео меня и моего партнёра — отдельное спасибо Мано!
А
Александра
7 ноя 2024
Приятный опыт с нашим гидом Сину. Советую брать часовую экскурсию — впечатлений будет больше. Безопасно и очень приятно.
С
Софья
25 окт 2024
Сину — лучший напарник и капитан! Опыт был замечательный, мне всё очень понравилось
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Дубая в Аль-Айн: От оазисов до археологических чудес
Откройте для себя красоту и историю Аль-Айна в уникальной экскурсии из Дубая. Погрузитесь в мир оазисов, дворцов и древних традиций
Завтра в 12:00
9 дек в 12:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Дубая
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
Начало: С места вашего нахождения
12 дек в 13:00
14 дек в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту
Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:30
10 дек в 10:30
$350 за всё до 6 чел.