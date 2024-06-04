1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
«Маршрут составлен так, чтобы вы увидели самые главные достопримечательности Дубая и символы Арабских Эмиратов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Знакомство с Дубаем начнется с истоков: вы погуляете по Старому городу, посетите Музей исламской культуры и раскроете особенности восточного уклада жизни»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-«рамка» в мире, Музей будущего, поющий фонтан — тоже рекордный по высоте… Дубаю точно есть что вам показать»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая
Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями
Начало: В вашем отеле
«На фоне главных достопримечательностей Дубая вы ощутите, как органично сочетаются в нем многовековая история и ультрасовременные технологии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
«Начнём обзорную экскурсию с лагуны Dubai Creek, которая разделяет Дубай на Старый и Новый город»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«Знакомство с «городом будущего»»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Отель Бурдж-эль-Араб: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Это ознакомительная поездка по Дубаю без активных рассказов гида»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
«Вы посетите историческую часть, где познакомитесь с традиционной восточной культурой и архитектурой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать вам всё самое главное и интересное»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Я покажу все главные достопримечательности и расскажу, как живут местные и экспаты»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Индивидуальная
6 часов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
«Мы обязательно посетим главную достопримечательность Абу-Даби — потрясающую мечеть Шейха Зайда, которая заслуженно считается одной из самых красивых в мире»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей»
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Дубай как главное украшение Персидского залива поделится с вами атмосферой, секретами успеха и аутентичностью»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Откройте для себя лучшее, что может предложить Дубай, на обзорной экскурсии по мегаполису»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
«Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Всё это вы увидите на моей обзорной экскурсии»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
Увидеть самое главное в Абу-Даби и попробовать золото на вкус
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
«На комфортабельном автомобиле гид покажет вам все главные достопримечательности, расскажет о прошлом и настоящем эмирата»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
Индивидуальная
8 часов
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
«А затем перенесётесь в современный Дубай, где познакомитесь с его архитектурными шедеврами, инновационными технологиями и впечатляющими достижениями»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«Отправляемся на знакомство с Дубаем»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Самое-самое в Дубае: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая, прогуляйтесь по старинным районам, оцените современный мегаполис и узнайте уникальные факты о городе
«Кроме того, познакомитесь с некоторыми особенностями национального быта, заглянете на яркие восточные рынки и увидите дворец шейха Дубая»
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
«За четыре часа вы познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями города»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$300 за всё до 3 чел.
Круиз
7 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
«Вы познакомитесь с современным чудесами света, роскошным районом Дубай Марина, крупнейшем торговым центром в мире Дубай Моллом»
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
«Вы узнаете, как город достиг таких высот, увидите его главные достопримечательности, а также посетите один из самых больших океанариумов мира»
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
«Сможем посмотреть на его главное и уникальное украшение — отель Атлантис»
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«Большая обзорная экскурсия по самым выдающимся достопримечательностям Дубая включает как историческую часть, так и современный город»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по историческому Дубаю
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: индивидуально по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате
Начало: Сбор из любого отеля Дубая. Укажите название отеля
«Когда город засияет в сказочном великолепии ночных огней, мы отправимся на знаменитый рукотворный пальмовый остров, который вы сможете окинуть взглядом с высоты The View at The Palm – обзорной площадки на 52 этаже здания The Palm Tower»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ННаталья4 июня 2024Прекрасный гид, прекрасный Дубай) Поездка получилась насыщенной, комфортной, познавательной - идеальный вариант для тех, кто приехал впервые и всего на
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ММария2 июня 2024Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ААнтон2 июня 2024Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
- ДДарья1 июня 2024Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
- ППавел1 июня 2024Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- ИИрина31 мая 2024Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Обзорные»
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