Обзорные и познавательные экскурсии Дубая

Найдено 80 экскурсий в категории «Обзорные» в Дубае на русском языке, цены от $42, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
696 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
159 отзывов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
«Маршрут составлен так, чтобы вы увидели самые главные достопримечательности Дубая и символы Арабских Эмиратов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Знакомство с Дубаем начнется с истоков: вы погуляете по Старому городу, посетите Музей исламской культуры и раскроете особенности восточного уклада жизни»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
47 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-«рамка» в мире, Музей будущего, поющий фонтан — тоже рекордный по высоте… Дубаю точно есть что вам показать»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Все краски Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая
Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями
Начало: В вашем отеле
«На фоне главных достопримечательностей Дубая вы ощутите, как органично сочетаются в нем многовековая история и ультрасовременные технологии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$193 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
«Начнём обзорную экскурсию с лагуны Dubai Creek, которая разделяет Дубай на Старый и Новый город»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«Знакомство с «городом будущего»»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Первые впечатления о Дубае
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
72 отзыва
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Отель Бурдж-эль-Араб: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
75 отзывов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Блистательный Дубай в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
15 отзывов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Это ознакомительная поездка по Дубаю без активных рассказов гида»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Такой разный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
«Вы посетите историческую часть, где познакомитесь с традиционной восточной культурой и архитектурой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать вам всё самое главное и интересное»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Я покажу все главные достопримечательности и расскажу, как живут местные и экспаты»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Дубай с востоковедом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Вдохновляющий Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
«Мы обязательно посетим главную достопримечательность Абу-Даби — потрясающую мечеть Шейха Зайда, которая заслуженно считается одной из самых красивых в мире»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
102 отзыва
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей»
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Дубай как главное украшение Персидского залива поделится с вами атмосферой, секретами успеха и аутентичностью»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Откройте для себя лучшее, что может предложить Дубай, на обзорной экскурсии по мегаполису»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
«Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Всё это вы увидите на моей обзорной экскурсии»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Великолепный Дубай на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
Увидеть самое главное в Абу-Даби и попробовать золото на вкус
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
«На комфортабельном автомобиле гид покажет вам все главные достопримечательности, расскажет о прошлом и настоящем эмирата»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
«А затем перенесётесь в современный Дубай, где познакомитесь с его архитектурными шедеврами, инновационными технологиями и впечатляющими достижениями»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Магия вечернего Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«Отправляемся на знакомство с Дубаем»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Самое-самое в Дубае
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Самое-самое в Дубае: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая, прогуляйтесь по старинным районам, оцените современный мегаполис и узнайте уникальные факты о городе
«Кроме того, познакомитесь с некоторыми особенностями национального быта, заглянете на яркие восточные рынки и увидите дворец шейха Дубая»
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Ветер в волосах: исследуем Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
102 отзыва
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
«За четыре часа вы познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями города»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$300 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Круиз
7 часов
462 отзыва
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
«Вы познакомитесь с современным чудесами света, роскошным районом Дубай Марина, крупнейшем торговым центром в мире Дубай Моллом»
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
«Вы узнаете, как город достиг таких высот, увидите его главные достопримечательности, а также посетите один из самых больших океанариумов мира»
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Большая экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
53 отзыва
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
«Сможем посмотреть на его главное и уникальное украшение — отель Атлантис»
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
163 отзыва
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«Большая обзорная экскурсия по самым выдающимся достопримечательностям Дубая включает как историческую часть, так и современный город»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 4 чел.
Экскурсия по историческому Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Экскурсия по историческому Дубаю
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: индивидуально по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
20 отзывов
Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате
Начало: Сбор из любого отеля Дубая. Укажите название отеля
«Когда город засияет в сказочном великолепии ночных огней, мы отправимся на знаменитый рукотворный пальмовый остров, который вы сможете окинуть взглядом с высоты The View at The Palm – обзорной площадки на 52 этаже здания The Palm Tower»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Все краски Дубая
    Прекрасный гид, прекрасный Дубай) Поездка получилась насыщенной, комфортной, познавательной - идеальный вариант для тех, кто приехал впервые и всего на
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    пару дней. Хотя, уверена, что и для искушенных ценителей Эмиратов Эмиль подберет увлекательные варианты экскурсий, удивит интересными фактами и поднимет настроение забавными историями.

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
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    я очень рада, что воспользовалась данной экскурсией! Спасибо организатору-Фарух всегда был на связи. Отдельные слова благодарности нашему гиду - Дэвид!!! Его рассказы о стране и о городе, о их истории, их особенностях были очень интересными, доступным языком - что очень хорошо запоминается (было даже интересно моей дочери, ей 11лет). Группа была из 5человек, нас всех забрали из своих отелей(странно некоторые пишут отзывы - начали не вовремя-конечно, это же 2-4отеля и физически не может быть начало у всех в 12ч), машина комфортная. За 9 ч экскурсии мы успели очень многое посмотреть и если бы захотели может посетили чуть больше, если бы не жаркая погода))). Маршрут по ходу экскурсии с нами согласовывался, Дэвид учитывал наши пожелания-это тоже важно. Локации, достопримечательности-новый город, старый город, фото зоны- все подобрано замечательно. Девид нас завёз пообедать в уютненькое место, где мы очень вкусно поели за доступную цену. За такое короткое время, благодаря экскурсии и гиду я влюбилась в этот город))) Время пролетело быстро. Впечатлений море))) Буду обязательно рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Блистательный Дубай в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
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    рассказывал о тех местах которые мы посетили и в целом о Дубае его районах и достопримечательностях. Так же делился свои мнение, что стоит нам еще посетить, какие места лучше выбрать для пляжного отдыха или вечерней прогулки. Вообщем мы очень много нового и интересного узнали и остались довольны! Очень рекомендуем эту компанию 😉

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Его величество Дубай
    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
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    продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города. Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня. Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным. Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу. Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
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    Зайда, великолепное,вдохновляющее зрелище! Потом были президентский дворец и Лувр. Гид Фарух много рассказывал как о достопримечательностях, так и об общем укладе жизни в ОАЭ. К сожалению, на Лувр осталось мало времени, музей закрывался, не удалось осмотреть значительную часть экспозиции. Завершающим штрихом стала спокойная прогулка по мангровому лесу уже на закате. Рекомендуем!

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
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    Спасибо большое за тур и подробные рассказы о местных традициях, особенностях и обычаях. Давид ответил на многие возникавшие у нас по ходу тура вопросы - как исторические, так и бытовые. Очень здорово, что сзади есть колонка, благодаря которой при открытой крыше хорошо слышно, что говорит гид)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Обзорные»

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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
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  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
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  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Обзорные" можно забронировать 80 экскурсий и билетов от 42 до 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3557 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Изучение достопримечательностей города Дубая нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дубае много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
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