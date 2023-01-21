Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Зачем идти на эту экскурсию
Чтобы убедиться: Дубай — не только город небоскребов. Вы увидите его самые аутентичные грани и наследие прошлого.
Чтобы узнать о жизни в Дубае от местных. Вы услышите о здешних традициях, способах ведения хозяйства, ремеслах и досуге.
Чтобы открыть Дубай через вкусы, ароматы, звуки и текстуры.
Маршрут
Аль-Бастакия. Пообщаемся с бедуином, насладимся кофе, покормим верблюдицу Нур и поговорим о соколиной охоте, популярной в Дубае и других арабских странах. Подойдем к светлой изящной мечети Бастакия: я расскажу и об ее истории, и об исламе в ОАЭ. Попутно будем заглядывать в старинные дома, в том числе в мастерскую художника-каллиграфа: он поделится особенностями своего искусства.
Аль-Фахиди и Аль-Шиндага. Через исторические улочки и крепость Фахиди 1878 года (это старейшая сохранившаяся постройка Дубая) мы проследуем дальше, чтобы посетить два музея. В Парфюмерном музее вы послушаете арабские духи и узнаете об их составляющих; раскроете, как производятся благовония и для чего они предназначены. А в Музее истории ОАЭ интерактивная экспозиция расскажет о становлении страны, о ее реалиях до и после обнаружения нефти.
Дейра и Аль-Сиф. Переплывем залив на лодочке абра и окунемся в пестрый калейдоскоп Базара золота и Базара специй. Здесь всех впечатляет разнообразие украшений, сувениров, пряностей, духов. Лодочка абра доставит нас и обратно — в Аль-Сиф, новый район в старинном стиле. Закончим наше путешествие обедом в ресторане в арабском стиле, где вы отведаете настоящие блюда местной кухни.
Организационные детали
Я заберу вас из вашего отеля на своем авто, мы доедем до места старта, а сама экскурсия пройдет пешком
Желательно бронировать экскурсию на утреннее время
Некоторые музеи закрыты по выходным, поэтому мы заранее обсудим точный маршрут
Экскурсия возможна для взрослых и детей старше 10 лет (маленьким трудно выдержать)
Дополнительные расходы
Билеты в Музей кофе — 10 дирхамов с человека
Билеты в Музей парфюмерии — 25 дирхамов с человека
Билеты в Музей истории Эмиратов — 25 дирхамов с человека
Поездка на лодочке Абра по заливу — 2 дирхама с человека
Обед в аутентичном ресторане — от 40 до 100 дирхамов на человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Дубае
Провела 1187 экскурсий для 1309 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюбленный в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. Также сотрудничаю с РИА Новости по статьям об Эмиратах. До скорой встречи в Дубае!