Авторская прогулка по Старому городу Дубая

Беседы с местными, базары, кофе, специи, золото, верблюды… Сложить мозаику и глубже понять город

Сердце Дубая бьется здесь — в исторических районах Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага, Дейра. Приглашаю вас на обширную прогулку по ним.

Вы пообщаетесь с местными: заглянете в мастерскую каллиграфа и попьете кофе, сваренный на песке бедуином. Увидите старейшие постройки Дубая, посетите два базара, музеи парфюмерии и истории ОАЭ. Традиции, быт, кухня и многое другое за 6 часов!
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Зачем идти на эту экскурсию

  • Чтобы убедиться: Дубай — не только город небоскребов. Вы увидите его самые аутентичные грани и наследие прошлого.
  • Чтобы узнать о жизни в Дубае от местных. Вы услышите о здешних традициях, способах ведения хозяйства, ремеслах и досуге.
  • Чтобы открыть Дубай через вкусы, ароматы, звуки и текстуры.

Маршрут

Аль-Бастакия. Пообщаемся с бедуином, насладимся кофе, покормим верблюдицу Нур и поговорим о соколиной охоте, популярной в Дубае и других арабских странах. Подойдем к светлой изящной мечети Бастакия: я расскажу и об ее истории, и об исламе в ОАЭ. Попутно будем заглядывать в старинные дома, в том числе в мастерскую художника-каллиграфа: он поделится особенностями своего искусства.

Аль-Фахиди и Аль-Шиндага. Через исторические улочки и крепость Фахиди 1878 года (это старейшая сохранившаяся постройка Дубая) мы проследуем дальше, чтобы посетить два музея. В Парфюмерном музее вы послушаете арабские духи и узнаете об их составляющих; раскроете, как производятся благовония и для чего они предназначены. А в Музее истории ОАЭ интерактивная экспозиция расскажет о становлении страны, о ее реалиях до и после обнаружения нефти.

Дейра и Аль-Сиф. Переплывем залив на лодочке абра и окунемся в пестрый калейдоскоп Базара золота и Базара специй. Здесь всех впечатляет разнообразие украшений, сувениров, пряностей, духов. Лодочка абра доставит нас и обратно — в Аль-Сиф, новый район в старинном стиле. Закончим наше путешествие обедом в ресторане в арабском стиле, где вы отведаете настоящие блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Я заберу вас из вашего отеля на своем авто, мы доедем до места старта, а сама экскурсия пройдет пешком
  • Желательно бронировать экскурсию на утреннее время
  • Некоторые музеи закрыты по выходным, поэтому мы заранее обсудим точный маршрут
  • Экскурсия возможна для взрослых и детей старше 10 лет (маленьким трудно выдержать)

Дополнительные расходы

  • Билеты в Музей кофе — 10 дирхамов с человека
  • Билеты в Музей парфюмерии — 25 дирхамов с человека
  • Билеты в Музей истории Эмиратов — 25 дирхамов с человека
  • Поездка на лодочке Абра по заливу — 2 дирхама с человека
  • Обед в аутентичном ресторане — от 40 до 100 дирхамов на человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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