Сердце Дубая бьется здесь — в исторических районах Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага, Дейра. Приглашаю вас на обширную прогулку по ним. Вы пообщаетесь с местными: заглянете в мастерскую каллиграфа и попьете кофе, сваренный на песке бедуином. Увидите старейшие постройки Дубая, посетите два базара, музеи парфюмерии и истории ОАЭ. Традиции, быт, кухня и многое другое за 6 часов!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Зачем идти на эту экскурсию

Чтобы убедиться: Дубай — не только город небоскребов. Вы увидите его самые аутентичные грани и наследие прошлого.

Чтобы узнать о жизни в Дубае от местных. Вы услышите о здешних традициях, способах ведения хозяйства, ремеслах и досуге.

Чтобы открыть Дубай через вкусы, ароматы, звуки и текстуры.

Маршрут

Аль-Бастакия. Пообщаемся с бедуином, насладимся кофе, покормим верблюдицу Нур и поговорим о соколиной охоте, популярной в Дубае и других арабских странах. Подойдем к светлой изящной мечети Бастакия: я расскажу и об ее истории, и об исламе в ОАЭ. Попутно будем заглядывать в старинные дома, в том числе в мастерскую художника-каллиграфа: он поделится особенностями своего искусства.

Аль-Фахиди и Аль-Шиндага. Через исторические улочки и крепость Фахиди 1878 года (это старейшая сохранившаяся постройка Дубая) мы проследуем дальше, чтобы посетить два музея. В Парфюмерном музее вы послушаете арабские духи и узнаете об их составляющих; раскроете, как производятся благовония и для чего они предназначены. А в Музее истории ОАЭ интерактивная экспозиция расскажет о становлении страны, о ее реалиях до и после обнаружения нефти.

Дейра и Аль-Сиф. Переплывем залив на лодочке абра и окунемся в пестрый калейдоскоп Базара золота и Базара специй. Здесь всех впечатляет разнообразие украшений, сувениров, пряностей, духов. Лодочка абра доставит нас и обратно — в Аль-Сиф, новый район в старинном стиле. Закончим наше путешествие обедом в ресторане в арабском стиле, где вы отведаете настоящие блюда местной кухни.

Организационные детали

Я заберу вас из вашего отеля на своем авто, мы доедем до места старта, а сама экскурсия пройдет пешком

Желательно бронировать экскурсию на утреннее время

Некоторые музеи закрыты по выходным, поэтому мы заранее обсудим точный маршрут

Экскурсия возможна для взрослых и детей старше 10 лет (маленьким трудно выдержать)

Дополнительные расходы