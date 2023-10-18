Музей будущего представляет интересную экспозицию, посвященную потенциальному развитию технологий в ближайшие 50 лет. Здесь вы увидите инновации, способные расширить физические и интеллектуальные возможности человека, помочь в решении экономических и социальных проблем и к 2071 году изменить в лучшую сторону сценарий климатических изменений.

В музее представлены величайшие изобретения и перспективные прототипы технологических решений. В отличие от обычных политехнических музеев, в Museum of the Future можно взаимодействовать с экспонатами через интерактивные дисплеи.

В фокусе внимания три ключевые проблемы изменения климата: доступ к пресной воде, продовольственная безопасность и строительство/модернизация городов. Решение этих проблем позволит улучшить жизнь всего человечества и укрепить мировую экономику.

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