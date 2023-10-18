Приобретая билеты в музей без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию.
Чем за 120 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Музей будущего представляет интересную экспозицию, посвященную потенциальному развитию технологий в ближайшие 50 лет. Здесь вы увидите инновации, способные расширить физические и интеллектуальные возможности человека, помочь в решении экономических и социальных проблем и к 2071 году изменить в лучшую сторону сценарий климатических изменений.
В музее представлены величайшие изобретения и перспективные прототипы технологических решений. В отличие от обычных политехнических музеев, в Museum of the Future можно взаимодействовать с экспонатами через интерактивные дисплеи.
В фокусе внимания три ключевые проблемы изменения климата: доступ к пресной воде, продовольственная безопасность и строительство/модернизация городов. Решение этих проблем позволит улучшить жизнь всего человечества и укрепить мировую экономику.
Внимание! Бронирование производится на определенную дату и время. Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в музей будущего (Museum of the Future) Транспортное обслуживание (в случае выбора опции с трансфером)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.