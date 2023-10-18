Музей будущего

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: билеты в музей и индивидуальный трансфер (в случае выбора опции с трансфером). Самостоятельное посещение музея. ВНИМАНИЕ! Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат. Важно! Форма одежды smart casual, закрытая, непрозрачная. Дети до 3-х лет бесплатно (на входе могут потребовать свидельство о рождении ребёнка). На территорию музея проносить воду и еду запрещено. Внимание! Время на посещение музея – 2 часа при выборе опции с трансфером.

Приобретая билеты в музей без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию.
Музей будущего
Музей будущего
Музей будущего
Музей будущего
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 120 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Музей будущего представляет интересную экспозицию, посвященную потенциальному развитию технологий в ближайшие 50 лет. Здесь вы увидите инновации, способные расширить физические и интеллектуальные возможности человека, помочь в решении экономических и социальных проблем и к 2071 году изменить в лучшую сторону сценарий климатических изменений.

В музее представлены величайшие изобретения и перспективные прототипы технологических решений. В отличие от обычных политехнических музеев, в Museum of the Future можно взаимодействовать с экспонатами через интерактивные дисплеи.

В фокусе внимания три ключевые проблемы изменения климата: доступ к пресной воде, продовольственная безопасность и строительство/модернизация городов. Решение этих проблем позволит улучшить жизнь всего человечества и укрепить мировую экономику.

Внимание! Бронирование производится на определенную дату и время. Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в музей будущего (Museum of the Future) Транспортное обслуживание (в случае выбора опции с трансфером)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Музеи

Похожие туры из Дубая

Билеты в парк Ferrari World с обедом
Входной билет
13 часов
12 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
в парке Ferrari World
Завтра
19 окт
20 окт
21 окт
$90 за билет
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Входной билет
1 час
8 отзывов
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Посетить необычное здание галереи и погрузиться в мир искусства
в «Лувре» Абу-Даби
Завтра
19 окт
20 окт
21 окт
$20 за билет
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
🚶 Пешая
Квест
5 часов
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
от вашего отеля
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
$270 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дубае
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ