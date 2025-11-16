Это не просто прогулка по музею — это встреча с будущим.
Мы отправимся в путешествие по залам, где мечты обретают форму, а человек становится создателем завтрашнего мира. Вы почувствуете атмосферу 2071 года и узнаете, как будущее Дубая строится уже сегодня.
В музее нет аудиогида, поэтому экскурсия с живым гидом делает посещение гораздо интереснее — с историями и пояснениями.
Описание экскурсии
- Экскурсия начнётся у фасада музея. Мы расшифруем арабскую каллиграфию, выясним, почему здание имеет форму кольца и что символизирует «пустое пространство будущего».
- Затем отправимся в космос — на станцию «Надежда». Вы ощутите невесомость, увидите Землю с орбиты и узнаете, какие космические миссии уже осуществляет Дубай.
- Следующий зал — Институт восстановления природы. Среди голографических деревьев и океанов поговорим о технологиях, которые помогают планете исцеляться, и о том, как человек может быть частью этой гармонии.
- В оазисе Al Waha нас ждёт пространство для перезагрузки чувств. Здесь можно услышать тишину, попробовать дыхательные практики и понять, почему забота о внутреннем балансе — тоже шаг в будущее.
- В зале «Завтра — сегодня» мы увидим инновации, которые уже воплощаются в Дубае: умные города, зелёная энергетика, искусственный интеллект. В конце вы сможете оставить послание в 2071 год — короткую мысль или мечту о будущем, чтобы стать частью этой истории.
Организационные детали
- Билеты в музей нужно купить дополнительно, в том числе для гида, — $44 за чел., дети до 4 лет проходят бесплатно.
- Рекомендую приобретать билеты заранее до бронирования экскурсии, так как посещение музея строго по времени и количество мест ограничено.
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Дубае
Провела экскурсии для 301 туриста
Приветствую вас, мои дорогие путешественники! Меня зовут Кристина. Впервые я посетила ОАЭ в 2007 году. Эта уникальная страна впечатлила меня с самых первых дней, и уже тогда я поняла, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Evgeniya
16 ноя 2025
Невероятная экскурсия. Спасибо большое Кристине. Кристина 👍🏻
А
Анна
9 ноя 2025
Кристина просто потрясающий гид! Если бы мы пошли сами по Музею Будущего, то точно ничего бы не поняли. Кристина очень интересно рассказала про все в музее, сделала нам фото и дала дополнительную информацию. Она просто молодец! С ней очень комфортно и интересно.
