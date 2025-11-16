читать дальше

обязательно вернусь сюда снова. В 2010 я переехала навсегда. Путь в туристической индустрии я начала в качестве отельного менеджера. Я много читала об истории, культуре и традициях ОАЭ, параллельно жадно поглощала информацию, которую мне щедро предоставляли местные жители. Особенно мне нравилось слушать рассказы старшего поколения, ведь они застали время без кондиционеров, машин и телевизоров и явно скучали по нему:) Я всё чаще стала ловить себя на желании делиться всем, что я знаю, с путешественниками. Решение было принято — я получила лицензию гида и сейчас с удовольствием рассказываю на экскурсиях историю страны и её правителей, а ещё о приключениях местных жителей и приезжих в поиске «арабской сказки». До встречи в ОАЭ!