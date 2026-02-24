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Халиф, посетили Дубай молл и посмотрели фонтан. Музей будущего у нас был рядом с отелем, поэтому там не останавливались, а в рамку мы уже съездили сами. В целом экскурсия длилась часов 6. Получили ответы на все наши вопросы, такая экскурсия помогает сэкономить время.

Спасибо Нодиру помог с покупкой билетов в Музей будущего, узнали, что надо покупать очень заранее, а с нашими картами купить онлайн нельзя. Купил нам заранее.

В машине есть вода.

Единственный казус был с машиной. Заранее уточнила какая будет машина, был заявлен Мерседес Е, за пол часа до экскурсии машина сломалась, была предложена замена на Швевроле каптиву с отсрочкой экскурсии на 1,5 часа или перенос на другой день. Так как у нас были все дни отдыха уже расписаны, то переносить на другой день мы не стали, да и в целом весь день уже был подстроен под эту экскурсию.

Желаю успехов и процветания.