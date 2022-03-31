Надир прекрасный гид, организатор и очень приятный, интеллигентный человек. Мы приехали в Дубай, чтобы показать ребёнку 10 лет город, первое знакомство с арабским миром. Надир прекрасно организовал маршрут, без спешки, миную толпу и очереди, мы посетили все топовые места. Информация по маршруту была адаптирована под ребёнка, все очень понравилось. И самое главное, что маршрут был организован так грамотно, что мы не устали.

Автомобиль был чистый, комфортный.

Рекомендую данного специалиста!