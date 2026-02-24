На обзорной экскурсии по Дубаю можно увидеть роскошные отели, искусственные острова и исторические районы. В программе посещение Музея будущего, мечети Джумейра и старого района Аль Сиф. Также предусмотрены прогулки по Дубай Марине и посещение Дубай-Молла. Это возможность узнать историю города и увидеть его современное развитие. Прекрасный выбор для тех, кто хочет понять дух Дубая и его культуру
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение мечети Джумейра
- 🌆 Уникальный Музей будущего
- 🏝 Искусственный остров Пальма Джумейра
- 🌸 Прогулка по Саду чудес
- 🚤 Экскурсия по Дубай Марине
Что можно увидеть
- Музей будущего
- Старый район Аль Сиф
- Мечеть Джумейра
- Мадинат Джумейра
- Заповедник фламинго Рас-аль-Хор
- Сад чудес
- Пальма Джумейра
- Дубай Марина
- Дубай-Молл
- Бурдж-Халифа
Описание экскурсии
У нас насыщенная программа — день, за который вы обстоятельно познакомитесь с Дубаем, «соберете коллекцию» топовых достопримечательностей и ощутите пульс города рекодов.
- Музей будущего — новое архитектурное чудо Дубая. Я расскажу о концепции музея и возведении сложнейшей конструкции, а также расшифрую каллиграфические надписи на фасадных панелях.
- Старый район Аль Сиф: в исторической части Дубая мы пройдем по променаду, стилизованному под аутентичные арабские улочки. Здесь и пристань с традиционными лодками абра, и рестораны, и площадь с тематическими инсталляциями.
- Мечеть Джумейра, которая считается самой красивой в Эмирате Дубай, она изображена на банкноте номиналом 500 дирхамов. Вы изучите этот образец арабской религиозной архитектуры и полюбуетесь убранством.
- Мадинат Джумейра: в этом престижном районе вас ждут рестораны, сувенирный базар, частный пляж, каналы и дорогие отели в восточном стиле, в том числе Al Qasr, где традиционная дворцовая архитектура сочетается с роскошью 21 века.
- Заповедник фламинго Рас-аль-Хор — возможность прикоснуться к живой природе среди шумных автострад и небоскребов. Здесь вы понаблюдаете за изящными птицами и зрелищным процессом их кормления.
- Сад чудес, где вы поймете, что невозможное возможно. Поразитесь фантазиям садоводов и попадете в мир бабочек.
- Пальма Джумейра — крупнейший в мире искусственный остров, напоминающий крону пальмы. Мы проедем по нему, посмотрим на отель Атлантис и, если захотите, посетим смотровую площадку The View at The Palm, чтобы полюбоваться городом и Персидским заливом с высоты 250 м.
- Дубай Марина и колесо обозрения. Прогуляемся по элитному жилому району, рассматривая белоснежные яхты, и не пропустим Ain Dubai, недавно открытое колесо обозрения.
- Дубай-Молл и небоскрёб «Бурдж-Халифа». Финалом станет, пожалуй, главное место притяжения в Дубае. Вы оцените развлечения Молла, сфотографируетесь у высочайшего здания планеты и насладитесь шоу танцующих фонтанов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3560 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся. Наша миссия
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Здравствуйте, экскурсия супер, мне очень понравилось 🥰 все очень понравилось и интересно 🫶 Гид супер 🙌 рекомендую всем
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия очень понравилась. Объездили много мест. Везде останавливались фотографироваться. Думала будет намного меньше мест, но оказалось очень много локаций- это не может не радовать) на все наши вопросы мы получали
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо за экскурсию. Посетили старый город, дворец президента, парк фалминго, съездили на пальму, Дубай Марина, прокатились на лодочке около Паруса, поднялись на смотровую площадку с бассейном с видом на Бурдж
Вам был полезен этот отзыв?
М
Надир прекрасный гид, организатор и очень приятный, интеллигентный человек. Мы приехали в Дубай, чтобы показать ребёнку 10 лет город, первое знакомство с арабским миром. Надир прекрасно организовал маршрут, без спешки,
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия заслуживает 10 звёзд!!!
Нодир подарил нам незабываемые впечатления. Показал удивительные места города, от которых положительные эмоции на самом верху!!! Все наши пожелания и мечты исполнились благодаря замечательному человеку и, на отлично!!!!, знающему Дубаи гиду, Нодиру.
Хочу с большим уважением и удовольствием порекомендовать эту экскурсию с Нодиром.
Благодарность Вам от всей души!!!
Нодир подарил нам незабываемые впечатления. Показал удивительные места города, от которых положительные эмоции на самом верху!!! Все наши пожелания и мечты исполнились благодаря замечательному человеку и, на отлично!!!!, знающему Дубаи гиду, Нодиру.
Хочу с большим уважением и удовольствием порекомендовать эту экскурсию с Нодиром.
Благодарность Вам от всей души!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Хочу сказать спасибо большое гиду Нодиру, он очень внимательный, терпеливый, вообщем он на своём месте. Спасибо ему огромнейшее. Я очень рада что выбрала именно его, он действительно отрабатывает свои деньги, подстраивается, что не мало важно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Процветающий Дубай: мечеть Джумейра, Музей будущего и многое другое»
Индивидуальная
до 7 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
14 авг в 10:30
от $200 за всё до 7 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Дубае
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от $140
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 20:30
Завтра в 11:00
от $200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день
Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
$135 за человека
от $270 за экскурсию