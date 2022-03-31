Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Нодир. Я живу в ОАЭ с 2013 года и за это время узнал очень много о прошлом, современной жизни и культуре этой страны. Хочу поделиться этим с вами, а также показать главные достопримечательности Эмиратов. Гарантирую, что вы получите много интересной информации и незабываемых впечатлений. До скорой встречи!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
У нас насыщенная программа — день, за который вы обстоятельно познакомитесь с Дубаем, «соберете коллекцию» топовых достопримечательностей и ощутите пульс города рекодов.
Музей будущего — новое архитектурное чудо Дубая. Я расскажу о концепции музея и возведении сложнейшей конструкции, а также расшифрую каллиграфические надписи на фасадных панелях.
Старый район Аль Сиф: в исторической части Дубая мы пройдем по променаду, стилизованному под аутентичные арабские улочки. Здесь и пристань с традиционными лодками абра, и рестораны, и площадь с тематическими инсталляциями.
Мечеть Джумейра, которая считается самой красивой в Эмирате Дубай, она изображена на банкноте номиналом 500 дирхамов. Вы изучите этот образец арабской религиозной архитектуры и полюбуетесь убранством.
Мадинат Джумейра: в этом престижном районе вас ждут рестораны, сувенирный базар, частный пляж, каналы и дорогие отели в восточном стиле, в том числе Al Qasr, где традиционная дворцовая архитектура сочетается с роскошью 21 века.
Заповедник фламинго Рас-аль-Хор — возможность прикоснуться к живой природе среди шумных автострад и небоскребов. Здесь вы понаблюдаете за изящными птицами и зрелищным процессом их кормления.
Сад чудес, где вы поймете, что невозможное возможно. Поразитесь фантазиям садоводов и попадете в мир бабочек.
Пальма Джумейра — крупнейший в мире искусственный остров, напоминающий крону пальмы. Мы проедем по нему, посмотрим на отель Атлантис и, если захотите, посетим смотровую площадку The View at The Palm, чтобы полюбоваться городом и Персидским заливом с высоты 250 м.
Дубай Марина и колесо обозрения. Прогуляемся по элитному жилому району, рассматривая белоснежные яхты, и не пропустим Ain Dubai, недавно открытое колесо обозрения.
Дубай-Молл и Бурдж-Халифа. Финалом станет, пожалуй, главное место притяжения в Дубае. Вы оцените развлечения Молла, сфотографируетесь у высочайшего здания планеты и насладитесь шоу танцующих фонтанов.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
31 мар 2022
Нодир очень внимательный, во время приехал, хорошо рассказывал, маршрут очень грамотный, успели все без проблем. Поскольку экскурсия индивидуальная готов был подкорректировать маршрут под наши пожелания. Однозначно рекомендуем
М
Мария
18 мар 2022
Надир прекрасный гид, организатор и очень приятный, интеллигентный человек. Мы приехали в Дубай, чтобы показать ребёнку 10 лет город, первое знакомство с арабским миром. Надир прекрасно организовал маршрут, без спешки, миную толпу и очереди, мы посетили все топовые места. Информация по маршруту была адаптирована под ребёнка, все очень понравилось. И самое главное, что маршрут был организован так грамотно, что мы не устали. Автомобиль был чистый, комфортный. Рекомендую данного специалиста!
Наталья
21 фев 2022
Экскурсия заслуживает 10 звёзд!!! Нодир подарил нам незабываемые впечатления. Показал удивительные места города, от которых положительные эмоции на самом верху!!! Все наши пожелания и мечты исполнились благодаря замечательному человеку и, на отлично!!!!, знающему Дубаи гиду, Нодиру. Хочу с большим уважением и удовольствием порекомендовать эту экскурсию с Нодиром. Благодарность Вам от всей души!!!