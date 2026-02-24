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Процветающий Дубай: мечеть Джумейра, Музей будущего и многое другое

Погрузитесь в мир Дубая: роскошные отели, искусственные острова и исторические районы ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
На обзорной экскурсии по Дубаю можно увидеть роскошные отели, искусственные острова и исторические районы. В программе посещение Музея будущего, мечети Джумейра и старого района Аль Сиф. Также предусмотрены прогулки по Дубай Марине и посещение Дубай-Молла. Это возможность узнать историю города и увидеть его современное развитие. Прекрасный выбор для тех, кто хочет понять дух Дубая и его культуру
4.5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение мечети Джумейра
  • 🌆 Уникальный Музей будущего
  • 🏝 Искусственный остров Пальма Джумейра
  • 🌸 Прогулка по Саду чудес
  • 🚤 Экскурсия по Дубай Марине
Процветающий Дубай: мечеть Джумейра, Музей будущего и многое другое
Процветающий Дубай: мечеть Джумейра, Музей будущего и многое другое
Процветающий Дубай: мечеть Джумейра, Музей будущего и многое другое

Что можно увидеть

  • Музей будущего
  • Старый район Аль Сиф
  • Мечеть Джумейра
  • Мадинат Джумейра
  • Заповедник фламинго Рас-аль-Хор
  • Сад чудес
  • Пальма Джумейра
  • Дубай Марина
  • Дубай-Молл
  • Бурдж-Халифа

Описание экскурсии

У нас насыщенная программа — день, за который вы обстоятельно познакомитесь с Дубаем, «соберете коллекцию» топовых достопримечательностей и ощутите пульс города рекодов.

  • Музей будущего — новое архитектурное чудо Дубая. Я расскажу о концепции музея и возведении сложнейшей конструкции, а также расшифрую каллиграфические надписи на фасадных панелях.
  • Старый район Аль Сиф: в исторической части Дубая мы пройдем по променаду, стилизованному под аутентичные арабские улочки. Здесь и пристань с традиционными лодками абра, и рестораны, и площадь с тематическими инсталляциями.
  • Мечеть Джумейра, которая считается самой красивой в Эмирате Дубай, она изображена на банкноте номиналом 500 дирхамов. Вы изучите этот образец арабской религиозной архитектуры и полюбуетесь убранством.
  • Мадинат Джумейра: в этом престижном районе вас ждут рестораны, сувенирный базар, частный пляж, каналы и дорогие отели в восточном стиле, в том числе Al Qasr, где традиционная дворцовая архитектура сочетается с роскошью 21 века.
  • Заповедник фламинго Рас-аль-Хор — возможность прикоснуться к живой природе среди шумных автострад и небоскребов. Здесь вы понаблюдаете за изящными птицами и зрелищным процессом их кормления.
  • Сад чудес, где вы поймете, что невозможное возможно. Поразитесь фантазиям садоводов и попадете в мир бабочек.
  • Пальма Джумейра — крупнейший в мире искусственный остров, напоминающий крону пальмы. Мы проедем по нему, посмотрим на отель Атлантис и, если захотите, посетим смотровую площадку The View at The Palm, чтобы полюбоваться городом и Персидским заливом с высоты 250 м.
  • Дубай Марина и колесо обозрения. Прогуляемся по элитному жилому району, рассматривая белоснежные яхты, и не пропустим Ain Dubai, недавно открытое колесо обозрения.
  • Дубай-Молл и небоскрёб «Бурдж-Халифа». Финалом станет, пожалуй, главное место притяжения в Дубае. Вы оцените развлечения Молла, сфотографируетесь у высочайшего здания планеты и насладитесь шоу танцующих фонтанов.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3560 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся. Наша миссия
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— вдохновлять путешественников, раскрывать живой, настоящий облик ОАЭ и делиться тем, что сами искренне любим в этой стране: от современного Дубая до традиционных кварталов, от пустынных просторов до культурных центров. Наш подход: главное для нас — личное отношение к каждому гостю. Мы не просто рассказываем, а вовлекаем, чувствуем ритм группы и умеем подстраиваться под интересы и настроение людей. Нам важно, чтобы каждый уехал с ощущением, что узнал страну не снаружи, а изнутри.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Здравствуйте, экскурсия супер, мне очень понравилось 🥰 все очень понравилось и интересно 🫶 Гид супер 🙌 рекомендую всем
Здравствуйте, экскурсия супер, мне очень понравилось 🥰 все очень понравилось и интересно 🫶 Гид супер 🙌 рекомендую всем
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Юлия
Экскурсия очень понравилась. Объездили много мест. Везде останавливались фотографироваться. Думала будет намного меньше мест, но оказалось очень много локаций- это не может не радовать) на все наши вопросы мы получали
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ответы. Заезжали поесть в то место, которое мы выбрали) машина удобная, с отличным кондиционером. Так же Нодир дал нам водички, хоть и у нас была своя. Без воды в Дубае никак. Получить прохладную водичку было приятно) Спасибо большое за экскурсию! Советуем гида Нодира! Показал Дубай с разных сторон!

Экскурсия очень понравилась. Объездили много мест. Везде останавливались фотографироваться. Думала будет намного меньше мест, но оказалось
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Лилия
Спасибо за экскурсию. Посетили старый город, дворец президента, парк фалминго, съездили на пальму, Дубай Марина, прокатились на лодочке около Паруса, поднялись на смотровую площадку с бассейном с видом на Бурдж
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Халиф, посетили Дубай молл и посмотрели фонтан. Музей будущего у нас был рядом с отелем, поэтому там не останавливались, а в рамку мы уже съездили сами. В целом экскурсия длилась часов 6. Получили ответы на все наши вопросы, такая экскурсия помогает сэкономить время.
Спасибо Нодиру помог с покупкой билетов в Музей будущего, узнали, что надо покупать очень заранее, а с нашими картами купить онлайн нельзя. Купил нам заранее.
В машине есть вода.
Единственный казус был с машиной. Заранее уточнила какая будет машина, был заявлен Мерседес Е, за пол часа до экскурсии машина сломалась, была предложена замена на Швевроле каптиву с отсрочкой экскурсии на 1,5 часа или перенос на другой день. Так как у нас были все дни отдыха уже расписаны, то переносить на другой день мы не стали, да и в целом весь день уже был подстроен под эту экскурсию.
Желаю успехов и процветания.

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М
Надир прекрасный гид, организатор и очень приятный, интеллигентный человек. Мы приехали в Дубай, чтобы показать ребёнку 10 лет город, первое знакомство с арабским миром. Надир прекрасно организовал маршрут, без спешки,
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миную толпу и очереди, мы посетили все топовые места. Информация по маршруту была адаптирована под ребёнка, все очень понравилось. И самое главное, что маршрут был организован так грамотно, что мы не устали.
Автомобиль был чистый, комфортный.
Рекомендую данного специалиста!

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Наталья
Экскурсия заслуживает 10 звёзд!!!
Нодир подарил нам незабываемые впечатления. Показал удивительные места города, от которых положительные эмоции на самом верху!!! Все наши пожелания и мечты исполнились благодаря замечательному человеку и, на отлично!!!!, знающему Дубаи гиду, Нодиру.
Хочу с большим уважением и удовольствием порекомендовать эту экскурсию с Нодиром.
Благодарность Вам от всей души!!!
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О
Хочу сказать спасибо большое гиду Нодиру, он очень внимательный, терпеливый, вообщем он на своём месте. Спасибо ему огромнейшее. Я очень рада что выбрала именно его, он действительно отрабатывает свои деньги, подстраивается, что не мало важно.
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