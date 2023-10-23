Музей иллюзий в Дубае

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: билеты в музей и индивидуальный трансфер (в случае выбора опции с трансфером). Самостоятельное посещение музея. ВНИМАНИЕ! Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.

При самостоятельном посещении музея, билеты отправляются на электронную почту указанную при бронировании. Дети до 4-х лет включительно бесплатно (на входе могут потребовать свидельство о рождении ребёнка). Важно! Форма одежды smart casual, повседневная, закрытая, непрозрачная. На территорию музея проносить воду и еду запрещено. Внимание! Время на посещение музея – 2 часа при выборе опции с трансфером.

Приобретая билеты в музей без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию.
Музей иллюзий в Дубае
Музей иллюзий в Дубае
Музей иллюзий в Дубае
Музей иллюзий в Дубае
Музей иллюзий в Дубае
Музей иллюзий в Дубае
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Билеты обмену и возврату не подлежат

Описание

Музей иллюзий это интересное место, которое обязательно нужно посетить. Он подходит для взрослых и детей, которые хотят позабавиться и немного поиграть со своим восприятием.

Этот музей располагает более чем 60 визуальными и образовательными объектами с голограммами, оптическими иллюзиями и иммерсивными комнатами, которые поражают воображение и позволяют узнать скрытые в обычной жизни свойства человеческого разума. Каждый экспонат — напоминание о том, что наше представление о мире, который мы воспринимаем, часто является не чем иным, как призраком иллюзий.

Программа

  • Комната со стулом.
  • Комната без гравитации.
  • Вращающаяся комната.
  • Зеркальная комната.
  • Вихревой туннель.
  • Зоотроп.
  • Бесконечный туннель.
  • Иллюзия "Голова на тарелке".
  • Ваза Рубина.
  • Голограммы и оптические иллюзии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в музей иллюзий Транспортное обслуживание (в случае выбора опции с трансфером)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 10:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Можно с детьми
Необычные
Музеи

Похожие туры из Дубая

Дубай - первая встреча (из Дубая)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
349 отзывов
Дубай - первая встреча (из Дубая)
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
в вашей гостинице
Завтра
25 окт
26 окт
28 окт
$250 за всё до 4 чел.
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
40 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в лобби вашего отеля
Завтра
25 окт
26 окт
27 окт
$50 за человека
Дубай: самый-самый в мире
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
в вашем отеле
Завтра
25 окт
26 окт
27 окт
70$60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дубае
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ