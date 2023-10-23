Музей иллюзий это интересное место, которое обязательно нужно посетить. Он подходит для взрослых и детей, которые хотят позабавиться и немного поиграть со своим восприятием.

Этот музей располагает более чем 60 визуальными и образовательными объектами с голограммами, оптическими иллюзиями и иммерсивными комнатами, которые поражают воображение и позволяют узнать скрытые в обычной жизни свойства человеческого разума. Каждый экспонат — напоминание о том, что наше представление о мире, который мы воспринимаем, часто является не чем иным, как призраком иллюзий.