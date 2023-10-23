Смешенная: билеты в музей и индивидуальный трансфер (в случае выбора опции с трансфером). Самостоятельное посещение музея. ВНИМАНИЕ! Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.
При самостоятельном посещении музея, билеты отправляются на электронную почту указанную при бронировании. Дети до 4-х лет включительно бесплатно (на входе могут потребовать свидельство о рождении ребёнка). Важно! Форма одежды smart casual, повседневная, закрытая, непрозрачная. На территорию музея проносить воду и еду запрещено. Внимание! Время на посещение музея – 2 часа при выборе опции с трансфером.
Приобретая билеты в музей без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию.
При самостоятельном посещении музея, билеты отправляются на электронную почту указанную при бронировании. Дети до 4-х лет включительно бесплатно (на входе могут потребовать свидельство о рождении ребёнка). Важно! Форма одежды smart casual, повседневная, закрытая, непрозрачная. На территорию музея проносить воду и еду запрещено. Внимание! Время на посещение музея – 2 часа при выборе опции с трансфером.
Приобретая билеты в музей без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Билеты обмену и возврату не подлежат
Описание
Музей иллюзий это интересное место, которое обязательно нужно посетить. Он подходит для взрослых и детей, которые хотят позабавиться и немного поиграть со своим восприятием.
Этот музей располагает более чем 60 визуальными и образовательными объектами с голограммами, оптическими иллюзиями и иммерсивными комнатами, которые поражают воображение и позволяют узнать скрытые в обычной жизни свойства человеческого разума. Каждый экспонат — напоминание о том, что наше представление о мире, который мы воспринимаем, часто является не чем иным, как призраком иллюзий.
Программа
- Комната со стулом.
- Комната без гравитации.
- Вращающаяся комната.
- Зеркальная комната.
- Вихревой туннель.
- Зоотроп.
- Бесконечный туннель.
- Иллюзия "Голова на тарелке".
- Ваза Рубина.
- Голограммы и оптические иллюзии.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в музей иллюзий Транспортное обслуживание (в случае выбора опции с трансфером)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 10:00, 12:00, 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Можно с детьми
Необычные
Музеи
Похожие туры из Дубая
Индивидуальная
8 часов
Дубай - первая встреча (из Дубая)
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
в вашей гостинице
Завтра
25 окт
26 окт
28 окт
$250 за всё до 4 чел.
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в лобби вашего отеля
Завтра
25 окт
26 окт
27 окт
$50 за человека
Мини-группа
8 часов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
в вашем отеле
Завтра
25 окт
26 окт
27 окт
70$60 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании