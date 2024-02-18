Увидеть город-феномен с лучшего ракурса и узнать о нём самое важное
Дубай прекрасен с любой точки. Но с водной глади он выглядит особенно завораживающе. Мы приглашаем вас в мини-круиз с элементами исторической экскурсии.
Вы насладитесь архитектурными чудесами Дубая, увидите его главные достопримечательности, встретите рассвет или закат и услышите рассказы гида о возникновении и истории этого знаменитого эмирата.
Вы насладитесь архитектурными чудесами Дубая, увидите его главные достопримечательности, встретите рассвет или закат и услышите рассказы гида о возникновении и истории этого знаменитого эмирата.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Путешествуя по каналу, вы увидите старые районы Дубая, включая Bur Dubai, Zabeel, Al Karama, Oud Metha и Al Satwa.
- Насладитесь видами на знаковые достопримечательности — высотные небоскрёбы, панорамные мосты, роскошные отели, механический водопад и знаменитый поющий дубайский фонтан.
- Сделаете фото на фоне легендарного Burj Khalifa — самого высокого здания в мире. Особенно впечатляюще он смотрится ночью, когда включается подсветка и тысячи его огоньков отражаются на водной глади.
- После прогулки на катере мы посетим на автомобиле районы Palm Jumeirah и Dubai Marina.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, билеты на катер.
- Можем забрать вас из другого эмирата. Если ваш отель находится в Фуджейре, доплата за трансфер — $120, в Рас-эль-Хайме — $85, в Аджмане — $50, в Шардже — $30.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — Организатор в Дубае
Мы — команда опытных профессионалов, которые с радостью помогут вам спланировать запоминающийся отпуск. Мы предлагаем широкий выбор экскурсий в любую точку ОАЭ — от роскошных курортов до путешествий на природе. Мы учитываем пожелания, бюджет и интересы наших гостей, чтобы создать уникальный опыт путешествия. Предоставляем полное сопровождение от начала до конца вашей поездки, чтобы вы могли наслаждаться всем, что вас окружает. С нами вы можете быть уверены, что ваше путешествие будет комфортным, безопасным и незабываемым.
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