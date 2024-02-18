На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
Индивидуальная экскурсия в Дубае

Увидеть город-феномен с лучшего ракурса и узнать о нём самое важное

Дубай прекрасен с любой точки. Но с водной глади он выглядит особенно завораживающе. Мы приглашаем вас в мини-круиз с элементами исторической экскурсии.

Вы насладитесь архитектурными чудесами Дубая, увидите его главные достопримечательности, встретите рассвет или закат и услышите рассказы гида о возникновении и истории этого знаменитого эмирата.
На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Путешествуя по каналу, вы увидите старые районы Дубая, включая Bur Dubai, Zabeel, Al Karama, Oud Metha и Al Satwa.
  • Насладитесь видами на знаковые достопримечательности — высотные небоскрёбы, панорамные мосты, роскошные отели, механический водопад и знаменитый поющий дубайский фонтан.
  • Сделаете фото на фоне легендарного Burj Khalifa — самого высокого здания в мире. Особенно впечатляюще он смотрится ночью, когда включается подсветка и тысячи его огоньков отражаются на водной глади.
  • После прогулки на катере мы посетим на автомобиле районы Palm Jumeirah и Dubai Marina.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, билеты на катер.
  • Можем забрать вас из другого эмирата. Если ваш отель находится в Фуджейре, доплата за трансфер — $120, в Рас-эль-Хайме — $85, в Аджмане — $50, в Шардже — $30.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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