🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 34 отзыва Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение Начало: В Дубай Марине Расписание: ежедневно в 21:00 $ 50 за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких Начало: В районе Дубай Марины $ 565 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 8 часов 159 отзывов Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас Начало: В Дубае 242 $ 230 за всё до 4 чел.

Билеты 1.5 часа 37 отзывов Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле $ 55 за билет

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 15% скидка Индивидуальная 3 часа 180 отзывов По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города Начало: В любом месте в Дубае 350 $ 298 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 3 часа 42 отзыва Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов... $ 268 за всё до 4 чел.

Билеты 2 часа 24 отзыва Билет на водно-акробатическое шоу La Perle в Дубае: магия в каждом движении Ищете незабываемые впечатления в Дубае? Билет на шоу La Perle откроет мир волшебства, акробатики и танцев Начало: В Al Habtoor City $ 70 за билет

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 5 часов 174 отзыва О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города Начало: В вашем отеле 300 $ 225 за всё до 4 чел.

Билеты 2 часа 8 отзывов Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00 $ 50 за билет

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате Начало: В вашем отеле 240 $ 216 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 42 отзыва Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля $ 330 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте 10% скидка Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Морская VIP-прогулка на яхте Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом Начало: На причале Дубай Марина 700 $ 630 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 23 отзыва Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты "" Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса Начало: С отеля $ 280 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 10% скидка Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По руфтопам Дубая - на кабриолете Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая 300 $ 270 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте Групповая 3 часа 8 отзывов На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями Побывайте на роскошной суперъяхте в Дубае! Вечеринка, бассейн, панорамы небоскрёбов и вкусная еда ждут вас на борту Начало: В Dubai Harbour Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00 $ 165 за человека

Билеты 3.5 часа 6 отзывов Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле $ 75 за билет

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Дубай для новичков Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля $ 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай Начало: В холле вашего отеля $ 250 за всё до 4 чел.

Билеты 1 час 10 отзывов Билеты в Аквариум Дубай Молла Посетить крупнейший аквариум в мире и понаблюдать за тысячами морских обитателей Начало: У Аквариума в Дубай Молле $ 50 за билет

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 9 часов 15 отзывов Вдохновляющий Абу-Даби Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности Начало: в вашем отеле 283 $ 269 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Большое путешествие по Дубаю Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии $ 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 5 отзывов Тысяча и одна ночь на новый лад, или Сказка современного Дубая Вечерне-ночное путешествие по самым эффектным местам эмирата с рассказами о текущей жизни в ОАЭ $ 280 за всё до 4 чел.

Билеты 1.5 часа 3 отзыва Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис Начало: на стойке регистрации в Дубай Молле Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00 $ 225 за билет

Билеты 3 часа 1 отзыв Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00 $ 125 за билет

🛥 На яхте Групповая 2 часа 107 отзывов На роскошной яхте по Дубай Марине Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina Расписание: Ежедневно от $ 57.50 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 15 отзывов Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр Расписание: Ежедневно в 21:00 от $ 27 за человека

Круиз 1 час 63 отзыва Часовой круиз по гавани Айн Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 от $ 21.90 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Трансфер по всему Эмирату Начало: По договорённости Расписание: По договоренности $ 50 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 20 отзывов Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате Начало: Сбор из любого отеля Дубая. Укажите название отеля Расписание: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00) $ 100 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Эксклюзив на Ночном Дубае Начало: Отель, в котором проживают гости Расписание: Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00 $ 280 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте Круиз 2 часа 2 отзыва Круиз на роскошной яхте Calypso 21+ Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30 от $ 54.50 за человека

Групповая 7 часов 11 отзывов Ночная охота на крабов Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00) $ 100 за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море Начало: В районе Бурдж-Халифы $ 8 за человека

Групповая 4 часа Ночная охота на крабов Расписание: Вторник, Воскресенье в 15:00 $ 100 за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов - уникальный опыт Погрузитесь в мир современного Дубая с аудиогидом, открывая невероятные виды и истории небоскрёбов Дубай Марина Начало: Возле DMCC Metro Station $ 7 за человека

Индивидуальная 5 часов Ночной Дубай Начало: По договоренности $ 250 за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 5 часов На катере по Dubai Water Canal (билеты включены) Увидеть город-феномен с лучшего ракурса и узнать о нём самое важное от $ 290 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 35% скидка Индивидуальная 5 часов Ночной Дубай на кабриолете Скоростная прогулка по сияющему городу Начало: У вашего отеля 400 $ 260 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 10 часов Контрасты Дубая Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей 200 $ 190 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 10 часов Обзорная экскурсия по Дубаю Увидеть за один день все знаменитые локации 200 $ 190 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Огни ночного города Начало: Ваш отель в городе Дубай Расписание: Ежедневно в 18:00 или 18:30 $ 380 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа Над небоскребами Дубая: обед на высоте Отобедать на высоте 50 метров над землёй и насладиться фантастическим видом Начало: в районе Al Sufouh $ 290 за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов Дубай - жемчужина Востока Начало: Из отеля или по договоренности с гостями Расписание: Каждый день в 14:00 250 $ 225 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля $ 362.50 за всё до 4 чел.