1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
«Пальма Джумейра — искусственный остров, оценить масштабы которого вы сможете, прокатившись на современном монорельсе без машиниста (входит в стоимость экскурсии)»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
«Яхта пройдет по фешенебельному району Дубай Марина, мимо самого большого в мире колеса обозрения, рукотворного острова Пальма Джумейра и отеля-паруса Бурдж-аль-Араб»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
«Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра, фешенебельную Джумейру, насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
«Палма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марина»
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Проедете по насыпному Пальмовому острову, погуляете по набережной и оцените местную Рублевку — район Джумейра»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-«рамка» в мире, Музей будущего, поющий фонтан — тоже рекордный по высоте… Дубаю точно есть что вам показать»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
«увидеть искусственный остров Пальма Джумейра и колоритную гостиницу Атлантис — настоящую арабскую сказку, превращенную в быль»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая
Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями
Начало: В вашем отеле
«А в суперсовременном курортном районе Мадинат Джумейра прокатитесь на лодочке по каналу, наслаждаясь свежестью воды и красотой густых зеленых деревьев»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
«Проехав по центральной линии острова Джумейра, остановимся у отеля «Атлантис» и оценим его архитектуру»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«Я прокачу вас по искусственному острову Пальма Джумейра и престижному району Мадинат Джумейра, который называют «дубайской Венецией»»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
«Вы сфотографируете его с выгодного ракурса и погуляете по соседнему району Мадинат Джумейра»
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Остров Пальма-Джумейра: рукотворное чудо, о создании которого я расскажу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Колорит старого города и роскошь Джумейры»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
«Прогуляемся по престижному кварталу Мадинат Джумейра, сфотографируемся на фоне семизвездочного отеля Бурдж-эль-Араб и насладимся шоу поющих фонтанов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«Посетим комплекс Madinat Jumeirah, который называют «Дубайской Венецией»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«Также вас ждёт поездка на рукотворный остров Пальма Джумейра»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Посетите шикарный район Джумейра, увидите семизвездочный отель Бурдж-эль-Араб в виде паруса и оцените искусственный Пальмовый остров»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
«Элитные районы, Пальма Джумейра, Бурдж Халифа, отель-парус, Музей будущего — я расскажу о невероятных проектах и достижениях эмирата»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«4️⃣ Дубайская Венеция и отель Аль Каср (Souk Madinat Jumeirah)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
«Мы посетим самые интересные районы эмирата: фешенебельную Джумейру, искусственные Пальмовые острова, «арабскую Венецию» и Старый город»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
«Погуляем по территории отеля Мадинат Джумейра»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дубай для новичков
Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Прокатитесь по искусственному острову Пальма Джумейра с роскошными виллами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
«Далее, словно на машине времени, мы перенесемся с древних улочек в один из самых роскошных районов города — Джумейра»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Остановитесь на искусственном острове Пальм Джумейра, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины»
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Отель «Атлантис» — архитектурная доминанта насыпного острова Палм Джумейра»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Дубайскую Венецию, или район Мадинат Джумейра»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Побываем в зелёном спальном районе, где увидим отель Мадинат Джумейра в стиле арабской крепости, отель золотых скакунов Аль Каср и сделаем фото на фоне отеля Парус»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
«Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Остров Пальма Джумейра — рукотворное чудо, о создании которого я расскажу»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
Начало: в вашем отеле
«Уникальный оазис Мадинат Джумейра, по стилистике напоминающий Венецию, только с пальмами»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Индивидуальная
7 часов
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
«Район Даунтаун Дубай — район Джумейра — Дом исламской культуры — Отель Парус — Дубай Марина — Пальмовый остров — отель Атлантис — Бурдж-Халифа — Дубай Молл»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
«рукотворный остров Пальма Джумейра с видами на небоскрёбы Дубай Марины»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь отелем, входящим в состав современного комплекса «Мадинат Джумейра» (Madinat Jumeirah), и Аллеей позолочённых лошадей — статуями, покрытыми настоящим золотом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
«Также можно будет зайти со стороны Арабской Венеции в комплекс резиденций Мадинат Джумейра»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«Пальма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марины»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Далее проедем по рукотворному острову Пальма-Джумейра: я расскажу, почему возникла идея строительства острова в море и была ли цель попасть в Книгу рекордов Гиннеса»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самое-самое в Дубае: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая, прогуляйтесь по старинным районам, оцените современный мегаполис и узнайте уникальные факты о городе
«Вы проедете по знаменитому шоссе Шейха Заеда, оцените искусственный остров Пальма Джумейра и увидите самое большое в мире колесо обозрения»
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по старому и новому Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Круиз
7 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
«Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис»
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
Билеты
2 часа
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Начало: The View at The Palm
«Полюбоваться окрестностями можно с помощью стационарных биноклей, в которые вы рассмотрите рукотворный остров Палм-Джумейра и всем известный отель Atlantis»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $25 за билет
Групповая
9 часов
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«С командой профессиональных гидов вы посетите главные шедевры архитектуры: единственный в мире 7* отель Бурдж-эль-Араб, искусственный пальмовый остров Пальма Джумейра, посетите самый большой в мире аквариум в торговом центре «Дубай Молл»»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ННаталья4 июня 2024Прекрасный гид, прекрасный Дубай) Поездка получилась насыщенной, комфортной, познавательной - идеальный вариант для тех, кто приехал впервые и всего на
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ААнтон2 июня 2024Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
- ДДарья1 июня 2024Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
- ЕЕлена30 мая 2024Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Пальма Джумейра»
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