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Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката

VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
С наступлением ночи красота мегаполиса раскрывается с полной силой: россыпь вечерних огней на небоскрёбах и улицах создают завораживающее зрелище. С высоты наблюдать за этой сказкой особенно приятно. С VIP-билетом вы подниметесь наверх без очередей к кассе. Удобно расположитесь на диванчиках или креслах — и сможете предаться созерцанию Дубая в иллюминации. А также увидите знаменитое шоу фонтанов с нового ракурса.
4.8
20 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката

Описание билета

Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что вы получите

  • Доступ к смотровым площадкам на 124, 125 и 148 этажах небоскрёба «Бурдж-Халифа»
  • Подъём без очередей к кассе
  • Приветственный кофе

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top.
3. Вечерние сеансы посещения — в 19:00, 20:00 и 21:00

Важная информация

  • Бронирование производится на ФИО каждого участника, определённую дату и время.
  • Детям до 4 лет билет не нужен

Возврат билета

  • Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
  • В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен

Дополнительные расходы

  • За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания),
200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
— Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
— VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
— VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

  • На смотровых площадках вы сможете воспользоваться обзорными биноклями и виртуальными аттракционами

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный билет$115
Дети до 3 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На стойке регистрации в Дубай Молле
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1
1
Олеся
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного+2
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
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Юля
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем на 124. Плюс приятный бонус кофе с парой фиников. Тихо, спокойно. С нижними этажами не сравнимо. Рекомендую
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем+2
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем
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Елена
Главной целью моего приезда в Дубаи было посещение Бурдж Халифа. Посетить самое высокое здание в мире это must have как говорится! Весь комплекс зданий где располагается башня выглядит как мираж
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в пустыне днём, а ночью - это настоящая сказка. Рекомендую ознакомиться с историей строительства башни, становится понятно стоимость билета… возведение такого объекта технический вызов человека природе, это очень дорого… но мечта должны сбываться, и это воодушевляет. Башня Бурдж Халифа это символ, безусловно. Организована эксурсия на высоте, везде в молле есть указатели. Рекомендую!

Главной целью моего приезда в Дубаи было посещение Бурдж Халифа. Посетить самое высокое здание в мире
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Евгения
Организация на высшем уровне. Подошли без очереди сразу к кассе, отсканировали куар и выдали билеты, далее проводили в зону ожидания для тех, кто ехал на 148 и 156 этажи. Угостили
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кофе с финиками. Отдельный лифт. Добрались до 148 этажа за 5 минут, пока другие стояли по 6-8 часов. На 148 этаже угостили кофе, соками, водой и угощениями без ограничений. Было мало людей, свободно. Спасибо! Стоит своих денег много раз!

Организация на высшем уровне. Подошли без очереди сразу к кассе, отсканировали куар и выдали билеты, далее
Организация на высшем уровне. Подошли без очереди сразу к кассе, отсканировали куар и выдали билеты, далее
Организация на высшем уровне. Подошли без очереди сразу к кассе, отсканировали куар и выдали билеты, далее
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A
Заказ выполнен оперативно, билеты получены. По ходу визита получал необходимые подсказки по WA чтобы проще было сориентироваться на месте. Попал достаточно быстро очередь была небольшая. В целом доволен - виды отличные, на месте предложили бесплатные напитки и печенье. Народу было не очень много. Единственный ожидаемый минус - немытое остекление на смотровой
Заказ выполнен оперативно, билеты получены. По ходу визита получал необходимые подсказки по WA чтобы проще было
Заказ выполнен оперативно, билеты получены. По ходу визита получал необходимые подсказки по WA чтобы проще было
Заказ выполнен оперативно, билеты получены. По ходу визита получал необходимые подсказки по WA чтобы проще было
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Владислав
Посетили Бурдж-Халифу и поднялись на 148 этаж. Вид с такой высоты потрясающий, открывается панорамный обзор на весь город. После просмотра нам предложили кофе с печеньем. Остались в полном восторге от увиденного. Точно рекомендую
Посетили Бурдж-Халифу и поднялись на 148 этаж. Вид с такой высоты потрясающий, открывается панорамный обзор на
Посетили Бурдж-Халифу и поднялись на 148 этаж. Вид с такой высоты потрясающий, открывается панорамный обзор на
Посетили Бурдж-Халифу и поднялись на 148 этаж. Вид с такой высоты потрясающий, открывается панорамный обзор на
Посетили Бурдж-Халифу и поднялись на 148 этаж. Вид с такой высоты потрясающий, открывается панорамный обзор на
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