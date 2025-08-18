Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
С наступлением ночи красота мегаполиса раскрывается с полной силой: россыпь вечерних огней на небоскрёбах и улицах создают завораживающее зрелище. С высоты наблюдать за этой сказкой особенно приятно. С VIP-билетом вы подниметесь наверх без очередей к кассе. Удобно расположитесь на диванчиках или креслах — и сможете предаться созерцанию Дубая в иллюминации. А также увидите знаменитое шоу фонтанов с нового ракурса.
❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.
Что вы получите
Доступ к смотровым площадкам на 124, 125 и 148 этажах небоскрёба «Бурдж-Халифа»
Подъём без очередей к кассе
Приветственный кофе
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов 2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top. 3. Вечерние сеансы посещения — в 19:00, 20:00 и 21:00
Важная информация
Бронирование производится на ФИО каждого участника, определённую дату и время.
Детям до 4 лет билет не нужен
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен
Дополнительные расходы
За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов) — Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов) — VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов) — VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
На смотровых площадках вы сможете воспользоваться обзорными биноклями и виртуальными аттракционами
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$115
Дети до 3 лет
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На стойке регистрации в Дубай Молле
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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3
–
2
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1
–
Олеся
Классно, нам все понравилось. Проход без очереди, лаундж с кофе, народу немного
+2
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Юля
Не первый раз на башне, но впервые на 148 эт. Все-таки разница ощутима. Понравилось больше, чем на 124. Плюс приятный бонус кофе с парой фиников. Тихо, спокойно. С нижними этажами не сравнимо. Рекомендую
+2
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Елена
Главной целью моего приезда в Дубаи было посещение Бурдж Халифа. Посетить самое высокое здание в мире это must have как говорится! Весь комплекс зданий где располагается башня выглядит как мираж читать дальшеуменьшить
в пустыне днём, а ночью - это настоящая сказка. Рекомендую ознакомиться с историей строительства башни, становится понятно стоимость билета… возведение такого объекта технический вызов человека природе, это очень дорого… но мечта должны сбываться, и это воодушевляет. Башня Бурдж Халифа это символ, безусловно. Организована эксурсия на высоте, везде в молле есть указатели. Рекомендую!
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Евгения
Организация на высшем уровне. Подошли без очереди сразу к кассе, отсканировали куар и выдали билеты, далее проводили в зону ожидания для тех, кто ехал на 148 и 156 этажи. Угостили читать дальшеуменьшить
кофе с финиками. Отдельный лифт. Добрались до 148 этажа за 5 минут, пока другие стояли по 6-8 часов. На 148 этаже угостили кофе, соками, водой и угощениями без ограничений. Было мало людей, свободно. Спасибо! Стоит своих денег много раз!
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A
Anton
Заказ выполнен оперативно, билеты получены. По ходу визита получал необходимые подсказки по WA чтобы проще было сориентироваться на месте. Попал достаточно быстро очередь была небольшая. В целом доволен - виды отличные, на месте предложили бесплатные напитки и печенье. Народу было не очень много. Единственный ожидаемый минус - немытое остекление на смотровой
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Владислав
Посетили Бурдж-Халифу и поднялись на 148 этаж. Вид с такой высоты потрясающий, открывается панорамный обзор на весь город. После просмотра нам предложили кофе с печеньем. Остались в полном восторге от увиденного. Точно рекомендую
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