С наступлением ночи красота мегаполиса раскрывается с полной силой: россыпь вечерних огней на небоскрёбах и улицах создают завораживающее зрелище. С высоты наблюдать за этой сказкой особенно приятно. С VIP-билетом вы подниметесь наверх без очередей к кассе. Удобно расположитесь на диванчиках или креслах — и сможете предаться созерцанию Дубая в иллюминации. А также увидите знаменитое шоу фонтанов с нового ракурса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что вы получите

Доступ к смотровым площадкам на 124, 125 и 148 этажах небоскрёба «Бурдж-Халифа»

Подъём без очередей к кассе

Приветственный кофе

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top.

3. Вечерние сеансы посещения — в 19:00, 20:00 и 21:00

Важная информация

Бронирование производится на ФИО каждого участника, определённую дату и время.

Детям до 4 лет билет не нужен

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен

Дополнительные расходы

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания),

200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)

— Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)

— VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

— VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

На смотровых площадках вы сможете воспользоваться обзорными биноклями и виртуальными аттракционами

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.