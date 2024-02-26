Прогулки на катере в Дубае

Найдено 4 экскурсии в категории «На катере» в Дубае на русском языке, цены от $43. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Глубоководная рыбалка в Дубае
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Глубоководная рыбалка в Дубае: эксклюзивное приключение на море
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Дубае. Комфортабельный катер, профессиональное оборудование и впечатляющий улов ждут вас
Начало: В любом отеле Дубая
«Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных 10-метровых катерах, которые оснащены необходимым оборудованием для донной, спиннинговой рыбалки и троллинга»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$500 за всё до 6 чел.
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
🚤 На катере
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Запрыгивайте в наш скоростной катер»
Расписание: Ежедневно с 10:30 до 18:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$43.80 за человека
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
Увидеть город с воды, рассекая волны на скоростном катере
Начало: На Dubai Marina Promedade
«На катере по водам Персидского залива»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$55 за человека
На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
Увидеть город-феномен с лучшего ракурса и узнать о нём самое важное
«После прогулки на катере мы посетим на автомобиле районы Palm Jumeirah и Dubai Marina»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    26 февраля 2024
    Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
    Прогулка-огонь!!! Скорость, музыка, морские брызги, замечательные виды и фото! Жена, конечно, ждала чего-то более спокойного, но вцелом, по итогу нам всем (я, жена, дети 16 и 14 лет) очень понравилось!!!!
  • А
    Алена
    30 декабря 2023
    Прогулка на скоростном катере по Дубаю
    Довольно хорошо все организовали. Встречают, распределяют, я пришла даже слишком рано за час до отплытия. Мне предложили поехать в 14:00 вместо 15:00, чтобы не ждать. Паспорт был вообще не нужен, это вообще странная просьба для водной прогулки…)
  • М
    Максим
    29 октября 2023
    Прогулка на скоростном катере по Дубаю
    Три остановки. Конечная точка отель Парус.
    Три остановки. Конечная точка отель ПарусТри остановки. Конечная точка отель ПарусТри остановки. Конечная точка отель Парус
  • Е
    Елена
    5 октября 2023
    Глубоководная рыбалка в Дубае
    Организация рыбалки супер! Капитан русскоговорящий, знает уловистовые места, отлично разбирается в рыбалке. В наличии разные воблеры и джиг-приманки. Хоть улов не большой, но эмоции остались надолго.
    Организация рыбалки супер! Капитан русскоговорящий, знает уловистовые места, отлично разбирается в рыбалке. В наличии разные воблеры

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Прогулка на скоростном катере по Дубаю
  4. На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "На катере" можно забронировать 4 экскурсии от 43 до 500. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на катере, 31 ⭐ отзыв, цены от $43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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