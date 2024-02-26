1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Дубае: эксклюзивное приключение на море
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Дубае. Комфортабельный катер, профессиональное оборудование и впечатляющий улов ждут вас
Начало: В любом отеле Дубая
«Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных 10-метровых катерах, которые оснащены необходимым оборудованием для донной, спиннинговой рыбалки и троллинга»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$500 за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Запрыгивайте в наш скоростной катер»
Расписание: Ежедневно с 10:30 до 18:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$43.80 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
Увидеть город с воды, рассекая волны на скоростном катере
Начало: На Dubai Marina Promedade
«На катере по водам Персидского залива»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$55 за человека
Индивидуальная
5 часов
На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
Увидеть город-феномен с лучшего ракурса и узнать о нём самое важное
«После прогулки на катере мы посетим на автомобиле районы Palm Jumeirah и Dubai Marina»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор26 февраля 2024Прогулка-огонь!!! Скорость, музыка, морские брызги, замечательные виды и фото! Жена, конечно, ждала чего-то более спокойного, но вцелом, по итогу нам всем (я, жена, дети 16 и 14 лет) очень понравилось!!!!
- ААлена30 декабря 2023Довольно хорошо все организовали. Встречают, распределяют, я пришла даже слишком рано за час до отплытия. Мне предложили поехать в 14:00 вместо 15:00, чтобы не ждать. Паспорт был вообще не нужен, это вообще странная просьба для водной прогулки…)
- ММаксим29 октября 2023Три остановки. Конечная точка отель Парус.
- ЕЕлена5 октября 2023Организация рыбалки супер! Капитан русскоговорящий, знает уловистовые места, отлично разбирается в рыбалке. В наличии разные воблеры и джиг-приманки. Хоть улов не большой, но эмоции остались надолго.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На катере»
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