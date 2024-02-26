В Виктор Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском) Прогулка-огонь!!! Скорость, музыка, морские брызги, замечательные виды и фото! Жена, конечно, ждала чего-то более спокойного, но вцелом, по итогу нам всем (я, жена, дети 16 и 14 лет) очень понравилось!!!!

А Алена Прогулка на скоростном катере по Дубаю Довольно хорошо все организовали. Встречают, распределяют, я пришла даже слишком рано за час до отплытия. Мне предложили поехать в 14:00 вместо 15:00, чтобы не ждать. Паспорт был вообще не нужен, это вообще странная просьба для водной прогулки…)

М Максим Прогулка на скоростном катере по Дубаю Три остановки. Конечная точка отель Парус.