1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
«Затем отправимся в вечерний лагерь, где проведём 2-2,5 часа»
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Круиз
2 часа
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
«Вечером, по желанию, вы посетите торговый центр Дубай молл и насладитесь шоу поющих фонтанов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
«На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров»
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
«Экскурсия в дневное время не рекомендуется людям, плохо переносящим жару (выбирайте утро или вечер)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
«Поездку можно провести в любое удобное вам время суток, но самые яркие виды города ждут вас на рассвете, закате или с наступлением темноты»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Пляжный отдых продлится до вечера, а это значит, что в нашем распоряжении целый день у океана»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«С наступлением ночи красота ультрасовременного мегаполиса раскрывается с полной силой: россыпь вечерних огней на небоскрёбах и улицах создают завораживающее зрелище»
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«Вечернее шоу, национальная кухня и россыпи звезд»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Билеты
2 часа
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
«На борту комфортабельного плавучего ресторана вы проплывёте вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Круиз
2 часа
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
«Насладитесь яркими танцами и песнями, попробуете горячие блюда и холодные закуски, а также рассмотрите вечерний город с воды»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
«И вечером вернёмся обратно в Дубай»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«Напитки и закуски на закате (пицца на дровах, мясные и рыбные деликатесы, иберо-американские соусы)»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
«Именно так и выглядит идеальный вечер»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дубай для новичков
Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Пройдёте после заката по историческому району Аль Сиф со старинными домами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
«В программе остановка для фото на закате»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:33
10 июня в 10:33
333$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Тысяча и одна ночь на новый лад, или Сказка современного Дубая
Вечерне-ночное путешествие по самым эффектным местам эмирата с рассказами о текущей жизни в ОАЭ
«Также вы посетите luxury-квартал Дубай Марина и автономный ультрасовременный City Walk, где часто устраивают вечерние мероприятия и где чаще всего можно встретить местных жителей, неспешно прогуливающихся по кондиционируемой улице»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$280 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис
Начало: на стойке регистрации в Дубай Молле
«Наслаждаясь напитками, изысканными закусками и чарующими панорамами Дубая, вы проведёте день или вечер в атмосфере роскоши и эксклюзивности»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$225 за билет
Билеты
3 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Вечерние сеансы посещения — в 19:00, 20:00 и 21:00»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$125 за билет
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«И всё это — при свете вечерних огней»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Круиз
2 часа
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Al Mansour Dhow предлагает ежедневные вечерние круизы с ужином»
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $27 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Вечерний Круиз по каналу Дубай Марина на традиционной арабской лодке «Доу» очень романтичен и популярен»
Расписание: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:00
от $50 за человека
Групповая
3 часа
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
«Кроме того, вас ждет вечерняя музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский стол»»
Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от $68 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате
Начало: Сбор из любого отеля Дубая. Укажите название отеля
«Захватывающее вечернее путешествие в Дубае начнется с ужина на традиционной арабской лодке dhow в заливе Dubai Marina под магическим закатом»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
$100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзив на Ночном Дубае
Начало: Отель, в котором проживают гости
«Ночной Дубай — идеальный тур, особенно в жаркие несезонные месяцы»
Расписание: Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$280 за всё до 5 чел.
Круиз
1.5 часа
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $57.50 за человека
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
«Ночная охота на крабов - это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где между вами и добычей - только трезубец и ваши охотничьи инстинкты»
Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
«Вы проводите закат (на протяжении всего года солнце здесь садится рано) в ресторане «1484 by Puro», самом высоком в мире»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по ночному Дубаю даст Вам возможность ощутить всю красоту и сказочное великолепие вечернего города»
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Огни ночного города
Начало: Ваш отель в городе Дубай
«Ночной Дубай похож на огромный сказочный дворец, где переплетаются реальность и вымысел как из сказок "Тысячи и одной ночи"»
Расписание: Ежедневно в 18:00 или 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Ужин в пустыне в Баб-аль-Шамс
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня»
Расписание: ежедневно
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
$295 за человека
Групповая
4 часа
Ночная охота на крабов
«Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером»
Расписание: Вторник, Воскресенье в 15:00
$100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«С октября по май экскурсия проходит по расписанию: утренний тур — в 09:00, тур на закате — в 16:00, вечерний тур — в 21:00»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Аудиогид
1 час
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов - уникальный опыт
Погрузитесь в мир современного Дубая с аудиогидом, открывая невероятные виды и истории небоскрёбов Дубай Марина
Начало: Возле DMCC Metro Station
«Рекомендуем выбирать вечернее время для прогулки, когда в городе не так жарко, а Дубай Марина в огнях иллюминации предстаёт в самом впечатляющем виде»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Индивидуальная
8 часов
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах
Начало: У вашего отеля в Дубае
«И насладимся видом на город и закатом с высоты, попивая кофе»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай
Начало: По договоренности
«Лучший способ увидеть ночной Дубай, это покататься вечером, получить удовольствие от сказочно освещенного мегаполиса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Поужинаете в пустыне под открытым небом, посмотрите вечерний концерт с танцами и этнической музыкой, познакомитесь с верблюдами и проникнетесь исконными традициями эмиратцев»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека
Индивидуальная
5 часов
На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
Увидеть город-феномен с лучшего ракурса и узнать о нём самое важное
«Вы насладитесь архитектурными чудесами Дубая, увидите его главные достопримечательности, встретите рассвет или закат и услышите рассказы гида о возникновении и истории этого знаменитого эмирата»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
«При желании можем на неё подняться и полюбоваться ночным Дубаем с высоты 150 метров»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$260 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
«После чего вы насладитесь представлением фонтанов, которые танцуют под музыку в обрамлении огней ночного Дубая»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на парусной яхте
Полюбоваться закатом и ночными огнями Дубая с воды под бокал просекко
Начало: На Мина Рашид Марина
«Сногсшибательные панорамы дубайского побережья, небоскрёбов и Бурдж-Халифы, зажигающих вечерние огни»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$275 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав6 июня 2024Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
- ЮЮлия2 июня 2024Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
- ИИрина31 мая 2024Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
- ААнастасия31 мая 2024Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
- LLiudmila30 мая 2024Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
- ЕЕлена29 мая 2024Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо
- ЛЛика27 мая 2024Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
- ММаксим27 мая 2024Было здорово, несмотря на палящее солнце экскурсия прошла в шикарной атмосфере, крайне познавательно и очень интересно
- AAlexander27 мая 2024За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
- ССветлана27 мая 2024Нестандартная интересная экскурсия. Получаешь общее информационное и пространственное представление о стране.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Вечерние»
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