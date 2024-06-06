🛣 Джиппинг 🚗 На машине Групповая 6 часов 95 отзывов Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено Начало: В вашем отеле «Затем отправимся в вечерний лагерь, где проведём 2-2,5 часа» Расписание: ежедневно в 14:30 $ 47 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 34 отзыва Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение Начало: В Дубай Марине Расписание: ежедневно в 21:00 $ 50 за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 8 часов 159 отзывов Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас Начало: В Дубае «Вечером, по желанию, вы посетите торговый центр Дубай молл и насладитесь шоу поющих фонтанов» 242 $ 230 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 6 часов 35 отзывов Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы Начало: У вашего отеля «На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров» Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30 $ 100 за человека

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 15% скидка Индивидуальная 3 часа 180 отзывов По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города Начало: В любом месте в Дубае «Экскурсия в дневное время не рекомендуется людям, плохо переносящим жару (выбирайте утро или вечер)» 350 $ 298 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 3 часа 42 отзыва Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов... «Поездку можно провести в любое удобное вам время суток, но самые яркие виды города ждут вас на рассвете, закате или с наступлением темноты» $ 268 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 41 отзыв Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ Начало: На ресепшен вашего отеля «Пляжный отдых продлится до вечера, а это значит, что в нашем распоряжении целый день у океана» от $ 300 за всё до 4 чел.

Билеты 1.5 часа 17 отзывов Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле «С наступлением ночи красота ультрасовременного мегаполиса раскрывается с полной силой: россыпь вечерних огней на небоскрёбах и улицах создают завораживающее зрелище» Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30 $ 70 за билет

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐫 На верблюдах Групповая 6 часов 325 отзывов Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете Начало: В вашем отеле «Вечернее шоу, национальная кухня и россыпи звезд» Расписание: ежедневно в 14:00 $ 37 за человека

Билеты 2 часа 8 отзывов Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge «На борту комфортабельного плавучего ресторана вы проплывёте вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00 $ 50 за билет

🛥 На яхте Круиз 2 часа 3 отзыва Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана Начало: В Дубай Марине «Насладитесь яркими танцами и песнями, попробуете горячие блюда и холодные закуски, а также рассмотрите вечерний город с воды» Расписание: ежедневно в 20:00 $ 39 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Все Эмираты за 1 день Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства Начало: Из вашего отеля «И вечером вернёмся обратно в Дубай» 310 $ 279 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🐫 На верблюдах 🛞 Багги Групповая 5 часов 2 отзыва Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника Начало: В Дубайском пустынном заповеднике «Напитки и закуски на закате (пицца на дровах, мясные и рыбные деликатесы, иберо-американские соусы)» Расписание: ежедневно в 16:00 $ 260 за человека

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 10% скидка Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По руфтопам Дубая - на кабриолете Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая «Именно так и выглядит идеальный вечер» 300 $ 270 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Дубай для новичков Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля «Пройдёте после заката по историческому району Аль Сиф со старинными домами» $ 210 за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🛻 На квадроциклах 🛞 Багги Фотопрогулка 6 часов 73 отзыва Сафари на багги по дубайской пустыне Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название... «В программе остановка для фото на закате» Расписание: ежедневно в 14:30 $ 130 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 131 отзыв Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта Начало: Трансфер из отеля 333 $ 300 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 5 отзывов Тысяча и одна ночь на новый лад, или Сказка современного Дубая Вечерне-ночное путешествие по самым эффектным местам эмирата с рассказами о текущей жизни в ОАЭ «Также вы посетите luxury-квартал Дубай Марина и автономный ультрасовременный City Walk, где часто устраивают вечерние мероприятия и где чаще всего можно встретить местных жителей, неспешно прогуливающихся по кондиционируемой улице» $ 280 за всё до 4 чел.

Билеты 1.5 часа 3 отзыва Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис Начало: на стойке регистрации в Дубай Молле «Наслаждаясь напитками, изысканными закусками и чарующими панорамами Дубая, вы проведёте день или вечер в атмосфере роскоши и эксклюзивности» Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00 $ 225 за билет

Билеты 3 часа 1 отзыв Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле «Вечерние сеансы посещения — в 19:00, 20:00 и 21:00» Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00 $ 125 за билет

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Магия вечернего Дубая С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей Начало: У вашего отеля «И всё это — при свете вечерних огней» $ 250 за всё до 4 чел.

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 15 отзывов Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр «Al Mansour Dhow предлагает ежедневные вечерние круизы с ужином» Расписание: Ежедневно в 21:00 от $ 27 за человека

Групповая 2 часа 91 отзыв Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана «Вечерний Круиз по каналу Дубай Марина на традиционной арабской лодке «Доу» очень романтичен и популярен» Расписание: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля) от $ 50 за человека

🛥 На яхте Групповая 3 часа 65 отзывов По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол» Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A «Кроме того, вас ждет вечерняя музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский стол»» Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30 от $ 68 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 20 отзывов Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате Начало: Сбор из любого отеля Дубая. Укажите название отеля «Захватывающее вечернее путешествие в Дубае начнется с ужина на традиционной арабской лодке dhow в заливе Dubai Marina под магическим закатом» Расписание: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00) $ 100 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Эксклюзив на Ночном Дубае Начало: Отель, в котором проживают гости «Ночной Дубай — идеальный тур, особенно в жаркие несезонные месяцы» Расписание: Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00 $ 280 за всё до 5 чел.

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 1.5 часа 28 отзывов Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30 от $ 57.50 за человека

Групповая 7 часов 11 отзывов Ночная охота на крабов Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель «Ночная охота на крабов - это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где между вами и добычей - только трезубец и ваши охотничьи инстинкты» Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00) $ 100 за человека

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане Начало: У вашего отеля «Вы проводите закат (на протяжении всего года солнце здесь садится рано) в ресторане «1484 by Puro», самом высоком в мире» 300 $ 210 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю Начало: Ваш отель «Экскурсия по ночному Дубаю даст Вам возможность ощутить всю красоту и сказочное великолепие вечернего города» Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля $ 362.50 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Огни ночного города Начало: Ваш отель в городе Дубай «Ночной Дубай похож на огромный сказочный дворец, где переплетаются реальность и вымысел как из сказок "Тысячи и одной ночи"» Расписание: Ежедневно в 18:00 или 18:30 $ 380 за всё до 4 чел.

Мини-группа 8 часов Ужин в пустыне в Баб-аль-Шамс Начало: Ваш отель «Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня» Расписание: ежедневно $ 295 за человека

Групповая 4 часа Ночная охота на крабов «Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером» Расписание: Вторник, Воскресенье в 15:00 $ 100 за человека

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 4 часа Арабские Эмираты: туры на кабриолетах Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии Начало: В вашем отеле «С октября по май экскурсия проходит по расписанию: утренний тур — в 09:00, тур на закате — в 16:00, вечерний тур — в 21:00» $ 333 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов - уникальный опыт Погрузитесь в мир современного Дубая с аудиогидом, открывая невероятные виды и истории небоскрёбов Дубай Марина Начало: Возле DMCC Metro Station «Рекомендуем выбирать вечернее время для прогулки, когда в городе не так жарко, а Дубай Марина в огнях иллюминации предстаёт в самом впечатляющем виде» $ 7 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах Начало: У вашего отеля в Дубае «И насладимся видом на город и закатом с высоты, попивая кофе» $ 450 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Ночной Дубай Начало: По договоренности «Лучший способ увидеть ночной Дубай, это покататься вечером, получить удовольствие от сказочно освещенного мегаполиса» $ 250 за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐫 На верблюдах Мини-группа 6 часов Сафари на ретро-джипах из Дубая Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате Начало: У вашего отеля в Дубае «Поужинаете в пустыне под открытым небом, посмотрите вечерний концерт с танцами и этнической музыкой, познакомитесь с верблюдами и проникнетесь исконными традициями эмиратцев» Расписание: ежедневно в 14:30 $ 200 за человека

🚤 На катере Индивидуальная 5 часов На катере по Dubai Water Canal (билеты включены) Увидеть город-феномен с лучшего ракурса и узнать о нём самое важное «Вы насладитесь архитектурными чудесами Дубая, увидите его главные достопримечательности, встретите рассвет или закат и услышите рассказы гида о возникновении и истории этого знаменитого эмирата» от $ 290 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 35% скидка Индивидуальная 5 часов Ночной Дубай на кабриолете Скоростная прогулка по сияющему городу Начало: У вашего отеля «При желании можем на неё подняться и полюбоваться ночным Дубаем с высоты 150 метров» 400 $ 260 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 10 часов Контрасты Дубая Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей «После чего вы насладитесь представлением фонтанов, которые танцуют под музыку в обрамлении огней ночного Дубая» 200 $ 190 за всё до 4 чел.