Что вы увидите
- город Умм-эль-Кайвайн
- старая городская стена
- главные ворота города
- морской порт
Ночная охота на крабов - это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где между вами и добычей - только трезубец и ваши охотничьи инстинкты.
Охота проходит на мелководье между естественными островами Эмирата Умм Аль Кувэйн.
Вам будут предоставлены: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном - проводником.
После успешной охоты можно отведать свеже-приготовленную добычу с кружкой холодного напитка.
Что входит
- Все что нужно для отличной ловли: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном - проводником
- Возможность пробудить свои охотничьи инстинкты во время ночной ловли крабов
- Красота ночного залива и вкуснейшее крабовое мясо с кружкой холодного напитка
- Услуги русскоязычного экскурсовода
- Трансфер до/от места проведения экскурсии
- Джакузи и бассейн
Что не входит
- Алкогольные напитки
- Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
- Личные расходы туристов
- Купальные принадлежности
- Обязательно с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну ( если такой нет, деньги на аренду обуви 20 дерхам ( 5, 5 долларов США)
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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