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Ночная охота на крабов

4.6
6 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться красотой ночного залива при свете фонарей и отведать вкуснейшее крабовое мясо.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $75 за человека

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Ночная охота на крабов
Ночная охота на крабов

Что вы увидите

  • город Умм-эль-Кайвайн
  • старая городская стена
  • главные ворота города
  • морской порт
Ночная охота на крабов - это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где между вами и добычей - только трезубец и ваши охотничьи инстинкты.
Охота проходит на мелководье между естественными островами Эмирата Умм Аль Кувэйн.
Вам будут предоставлены: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном - проводником.
После успешной охоты можно отведать свеже-приготовленную добычу с кружкой холодного напитка.
Что входит
  • Все что нужно для отличной ловли: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном - проводником
  • Возможность пробудить свои охотничьи инстинкты во время ночной ловли крабов
  • Красота ночного залива и вкуснейшее крабовое мясо с кружкой холодного напитка
  • Услуги русскоязычного экскурсовода
  • Трансфер до/от места проведения экскурсии
  • Джакузи и бассейн
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Личные расходы туристов
  • Купальные принадлежности
  • Обязательно с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну ( если такой нет, деньги на аренду обуви 20 дерхам ( 5, 5 долларов США)
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Ночная охота на крабов
Ночная охота на крабов
Ночная охота на крабов
Ночная охота на крабов
Ночная охота на крабов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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6 отзывов оставили туристы

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