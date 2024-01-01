Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Представьте себе вечер, когда волны мягко колышут двухпалубный катамаран, а вы наслаждаетесь изысканными блюдами интернациональной кухни. Вас ждёт не просто ужин, а целое шоу с живым вокалом на фоне сияющего ночного Дубая.
Проплывая мимо роскошных районов Дубай Марина и величественного колеса обозрения Айн Дубай, вы окунётесь в атмосферу романтики и восторга. Этот вечер станет одним из самых запоминающихся моментов вашего отдыха. В стоимость включен трансфер из отеля, ужин и вечернее шоу.
Дополнительные услуги, такие как алкогольные напитки, доступны за отдельную плату, обеспечивая гибкость и удобство для каждого гостя.
Впечатления от ужина на катамаране останутся с вами надолго, а фотографии сияющего Дубая станут отличным дополнением к вашему фотоальбому
Проплывая мимо роскошных районов Дубай Марина и величественного колеса обозрения Айн Дубай, вы окунётесь в атмосферу романтики и восторга. Этот вечер станет одним из самых запоминающихся моментов вашего отдыха. В стоимость включен трансфер из отеля, ужин и вечернее шоу.
Дополнительные услуги, такие как алкогольные напитки, доступны за отдельную плату, обеспечивая гибкость и удобство для каждого гостя.
Впечатления от ужина на катамаране останутся с вами надолго, а фотографии сияющего Дубая станут отличным дополнением к вашему фотоальбому
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Билет на верхнюю палубу, взрослый
|$65
|Билет на верхнюю палубу, детский
|$50
|Билет на нижнюю палубу, взрослый
|$60
|Билет на нижнюю палубу, детский
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
На борту комфортабельного плавучего ресторана вы проплывёте вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями. Катамаран пройдёт мимо одного из самых фешенебельных районов города — Дубай Марина, самого большого в мире колеса обозрения Айн Дубай и набережной JBR — самого популярного жилого комплекса города.
На ужин в формате шведского стола вам будут предложены блюда интернациональной и авторской кухни. Живое выступление артистов украсит вечер и подарит романтическое настроение.
Организационные детали
- Обратите внимание, что это не познавательная прогулка, а ужин с шоу на катамаране
- В стоимость включено: трансфер из отеля на корабль и обратно; ужин (шведский стол); вечернее шоу (живой вокал); 2-часовая прогулка по каналу Дубай Марина
- Доплата за трансфер из удалённых отелей + $15 с человека
- Детcкий билет от 5 до 11 лет. До 5 лет — бесплатно.
- Алкогольные напитки доступны a la carte или безлимитно за дополнительную плату — $35/чел. (21+)
ежедневно в 21:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на катамаране Alexandra Sea Lounge
- Когда и как рано покупать?
- Когда: ежедневно в 21:00Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 5213 туристов
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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