Представьте себе вечер, когда волны мягко колышут двухпалубный катамаран, а вы наслаждаетесь изысканными блюдами интернациональной кухни. Вас ждёт не просто ужин, а целое шоу с живым вокалом на фоне сияющего ночного Дубая. Проплывая мимо роскошных районов Дубай Марина и величественного колеса обозрения Айн Дубай, вы окунётесь в атмосферу романтики и восторга. Этот вечер станет одним из самых запоминающихся моментов вашего отдыха. В стоимость включен трансфер из отеля, ужин и вечернее шоу. Дополнительные услуги, такие как алкогольные напитки, доступны за отдельную плату, обеспечивая гибкость и удобство для каждого гостя. Впечатления от ужина на катамаране останутся с вами надолго, а фотографии сияющего Дубая станут отличным дополнением к вашему фотоальбому

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Описание

Что вас ожидает

На борту комфортабельного плавучего ресторана вы проплывёте вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями. Катамаран пройдёт мимо одного из самых фешенебельных районов города — Дубай Марина, самого большого в мире колеса обозрения Айн Дубай и набережной JBR — самого популярного жилого комплекса города.

На ужин в формате шведского стола вам будут предложены блюда интернациональной и авторской кухни. Живое выступление артистов украсит вечер и подарит романтическое настроение.

Организационные детали