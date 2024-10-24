5 причин купить эту прогулку
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Закрытый пляж Аль-Мамзар. Целый парк для отдыха на побережье Персидского залива. Вы сможете погулять по белоснежному песку, искупаться и полюбоваться тропическими растениями.
Старый город. Место, где оживает история. Вы прокатитесь на аутентичной лодке абра и посетите яркие традиционные базары, где веками продают специи и золото.
Оазис Мадинат Джумейра. Вы полюбуетесь искусственными каналами, экзотическими растениями и видом на знаменитый отель «Парус».
Искусственный остров Пальм Джумейра. Вы прокатитесь по уникальному рукотворному острову, напоминающему пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них.
Дубай Молл. Вы посетите самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Бурдж-Халифа. Полюбуетесь водопадом с фигурами ныряльщиков за жемчугом и фонтаном со светомузыкой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Genesis G80 2019 или транспорте класса не ниже
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты на пляж, 20-минутная прогулка на лодке абра
- По желанию можно добавить в программу: трёхчасовой круиз с ужином яхте «Лотус» — 230 AED с человека, смотровую площадку на Пальмовом острове — 100 AED с человека, музей Будущего 149 AED с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- По запросу мы можем скорректировать программу
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Единственное пожелание к Умару - подумать на счёт обеда в обеденное время, а не вечером))