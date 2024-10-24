🌴 Закрытый пляж Аль-Мамзар 🚤 Прогулка на лодке абра 📸 Фото в Мадинат Джумейра 🛥️ Круиз на роскошной яхте 🍽️ Ужин в формате «шведский стол»

Проведите день в Дубае с комфортом и шиком! Искупайтесь на закрытом пляже Аль-Мамзар с белоснежным песком, прокатитесь на аутентичной лодке абра в Старом городе, посетите живописные каналы Мадинат Джумейра и

завершите день трёхчасовым круизом с ужином на роскошной яхте. Включены все услуги: транспорт, входные билеты, прогулка на лодке и ужин на яхте. Возможность добавить катание на лошадях по желанию. Экскурсия проводится на автомобиле Genesis G80 2019 или транспорте класса не ниже

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

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Умар Ваш представитель в Дубае

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание водной прогулки

Закрытый пляж Аль-Мамзар. Целый парк для отдыха на побережье Персидского залива. Вы сможете погулять по белоснежному песку, искупаться и полюбоваться тропическими растениями.

Старый город. Место, где оживает история. Вы прокатитесь на аутентичной лодке абра и посетите яркие традиционные базары, где веками продают специи и золото.

Оазис Мадинат Джумейра. Вы полюбуетесь искусственными каналами, экзотическими растениями и видом на знаменитый отель «Парус».

Искусственный остров Пальм Джумейра. Вы прокатитесь по уникальному рукотворному острову, напоминающему пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них.

Дубай Молл. Вы посетите самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Бурдж-Халифа. Полюбуетесь водопадом с фигурами ныряльщиков за жемчугом и фонтаном со светомузыкой.

Организационные детали