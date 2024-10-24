Роскошный день в Дубае

Индивидуальный круиз в Дубае: закрытый пляж Аль-Мамзар, старый город с базарами, оазис Мадинат Джумейра и ужин на яхте «Лотус» с панорамой побережья
Проведите день в Дубае с комфортом и шиком! Искупайтесь на закрытом пляже Аль-Мамзар с белоснежным песком, прокатитесь на аутентичной лодке абра в Старом городе, посетите живописные каналы Мадинат Джумейра и
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завершите день трёхчасовым круизом с ужином на роскошной яхте. Включены все услуги: транспорт, входные билеты, прогулка на лодке и ужин на яхте. Возможность добавить катание на лошадях по желанию. Экскурсия проводится на автомобиле Genesis G80 2019 или транспорте класса не ниже

5
6 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌴 Закрытый пляж Аль-Мамзар
  • 🚤 Прогулка на лодке абра
  • 📸 Фото в Мадинат Джумейра
  • 🛥️ Круиз на роскошной яхте
  • 🍽️ Ужин в формате «шведский стол»
    • Роскошный день в Дубае
    Роскошный день в Дубае
    Роскошный день в Дубае
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Закрытый пляж Аль-Мамзар
  • Старый город
  • Мадинат Джумейра
  • Дубай Марина
  • Пальмовые острова

    • Описание водной прогулки

    Закрытый пляж Аль-Мамзар. Целый парк для отдыха на побережье Персидского залива. Вы сможете погулять по белоснежному песку, искупаться и полюбоваться тропическими растениями.

    Старый город. Место, где оживает история. Вы прокатитесь на аутентичной лодке абра и посетите яркие традиционные базары, где веками продают специи и золото.

    Оазис Мадинат Джумейра. Вы полюбуетесь искусственными каналами, экзотическими растениями и видом на знаменитый отель «Парус».

    Искусственный остров Пальм Джумейра. Вы прокатитесь по уникальному рукотворному острову, напоминающему пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них.

    Дубай Молл. Вы посетите самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Бурдж-Халифа. Полюбуетесь водопадом с фигурами ныряльщиков за жемчугом и фонтаном со светомузыкой.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобиле Genesis G80 2019 или транспорте класса не ниже
    • В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты на пляж, 20-минутная прогулка на лодке абра
    • По желанию можно добавить в программу: трёхчасовой круиз с ужином яхте «Лотус» — 230 AED с человека, смотровую площадку на Пальмовом острове — 100 AED с человека, музей Будущего 149 AED с человека
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
    • По запросу мы можем скорректировать программу

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В вашем отеле
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 6 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    6
    4
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    O
    24 окт 2024
    Очень довольны экскурсией. Брали на 4х: 2взр и 2 детей. Умар нашёл поход к каждому. Рассказ подстроил так, чтобы всем было интересно. Возил не только по заявленным местам, но и по нашим личным пожеланиям. Экскурсия получилась гораздо выше ожиданий. Спасибо! Смело рекомендую!
    Очень довольны экскурсией. Брали на 4х: 2взр и 2 детей. Умар нашёл поход к каждому. РассказОчень довольны экскурсией. Брали на 4х: 2взр и 2 детей. Умар нашёл поход к каждому. РассказОчень довольны экскурсией. Брали на 4х: 2взр и 2 детей. Умар нашёл поход к каждому. РассказОчень довольны экскурсией. Брали на 4х: 2взр и 2 детей. Умар нашёл поход к каждому. РассказОчень довольны экскурсией. Брали на 4х: 2взр и 2 детей. Умар нашёл поход к каждому. Рассказ
    Е
    4 окт 2024
    Если Вы в первый раз в Дубае, или не в первый, но не хотите «заезженной» экскурсии по типичным местам, с заученной историей, тогда вам к Умару. Пока это лучшая экскурсия
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    из всех, на которых мы были (не только в Дубае, но и вообще). Время пролетело настолько незаметно, но при этом интересно. Не было толкучки, не было мест, где не пропихнуться, не было скучно, от слова совсем. Ваши пожелания учитываются, поэтому маршрут можно скорректировать. Мы увидели, что хотели, и даже больше, при этом послушали интересные «истории и факты», позадовали кучу вопросов, а получили еще больше интересных ответов. Под конец были без сил. Фотографий море! Все месте, куда приезжали фотогеничны, везде расскажут, где, как и что лучше снять. Рекомендуем. Будем ждать расширения «видов» экскурсий, и обязательно съездим еще

    Если Вы в первый раз в Дубае, или не в первый, но не хотите «заезженной» экскурсииЕсли Вы в первый раз в Дубае, или не в первый, но не хотите «заезженной» экскурсииЕсли Вы в первый раз в Дубае, или не в первый, но не хотите «заезженной» экскурсииЕсли Вы в первый раз в Дубае, или не в первый, но не хотите «заезженной» экскурсииЕсли Вы в первый раз в Дубае, или не в первый, но не хотите «заезженной» экскурсииЕсли Вы в первый раз в Дубае, или не в первый, но не хотите «заезженной» экскурсииЕсли Вы в первый раз в Дубае, или не в первый, но не хотите «заезженной» экскурсии
    Анна
    1 окт 2024
    Замечательная Экскурсия с замечательным гидом, прекрасно адаптированная к нашим интересам. Поездка была комфортной, ритмичной. После бронирования гид сразу с нами связался и ответил на все интересующие вопросы. Без опозданий забрал нас от отеля. Это было незабываемое и интересное знакомство с Дубаем. Рекомендую!!!!
    С
    21 сен 2024
    Хорошо покатались по интересным локациям, покупались в бирюзовой воде, где практически не было людей. Всё было чётко, всё по времени.
    Единственное пожелание к Умару - подумать на счёт обеда в обеденное время, а не вечером))
    Татьяна
    10 сен 2024
    Большое спасибо душевному и приятному гиду Умару за экскурсию! Ездили втроём с ребёнком (7 лет). Что важно: день ооочень насыщенный, ребёнка нужно настраивать на большое количество впечатлений и разных активностей
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    (наш устал:)). Часто экскурсия проходит дольше заявленного времени, заканчивается уже к ночи.

    Экскурсия подойдёт тем, кто в Дубае впервые и ненадолго — за день вы успеете и спокойно искупаться в заливе, и прокатиться на лодочке, и погулять по рынку, и посмотреть на вечерний Дубай с воды.

    Очень понравилось, что Умар приехал за нами чётко по времени, забрал из отеля на отличной машине.

    По дороге мы много болтали, гид рассказывал про Дубай. Чувствуется, что он очень любит город, знает разные местечки, часто возит путешественников. Умеет рассказать интересно. Если вы хорошо знаете историю Эмиратов, что-то новое услышите вряд ли, но общей информацией Умар владеет отлично. Плюс рассказывает всякие бытовые штуки: в какое время куда лучше пойти, что с собой взять, какие места «распиарены» зря, а на что точно стоит посмотреть, как получить водительские права, чем отличаются разные эмираты друг от друга, где как одеваться и так далее.

    Умар очень внимателен к путешественникам: спрашивает и прислушивается к пожеланиям по маршруту, по остановкам, покупает сам билеты, готов подъехать к более удобному месту, если нужно. И просто приятный человек:) Кстати, отдельный плюс, что гид нашёл подход к ребёнку — они общались, смеялись, много взаимодействовали на всём пути.

    Ещё раз благодарим за хорошие впечатления и внимательное отношение к нам!

    Большое спасибо душевному и приятному гиду Умару за экскурсию! Ездили втроём с ребёнком (7 лет). ЧтоБольшое спасибо душевному и приятному гиду Умару за экскурсию! Ездили втроём с ребёнком (7 лет). ЧтоБольшое спасибо душевному и приятному гиду Умару за экскурсию! Ездили втроём с ребёнком (7 лет). ЧтоБольшое спасибо душевному и приятному гиду Умару за экскурсию! Ездили втроём с ребёнком (7 лет). ЧтоБольшое спасибо душевному и приятному гиду Умару за экскурсию! Ездили втроём с ребёнком (7 лет). ЧтоБольшое спасибо душевному и приятному гиду Умару за экскурсию! Ездили втроём с ребёнком (7 лет). ЧтоБольшое спасибо душевному и приятному гиду Умару за экскурсию! Ездили втроём с ребёнком (7 лет). ЧтоБольшое спасибо душевному и приятному гиду Умару за экскурсию! Ездили втроём с ребёнком (7 лет). ЧтоБольшое спасибо душевному и приятному гиду Умару за экскурсию! Ездили втроём с ребёнком (7 лет). Что
    Р
    1 сен 2024
    Хотим поблагодарить Умара за прекрасный день в Дубае! Гид познакомил нас с историей, культурой, религией и в целом об Эмирате. За один день проехали главные достопримечательности на комфортной машине, а
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    вечером поехали в круиз, где нас ждал вкусный ужин и шоу. Экскурсия продлилась дольше заявленного времени, но о доп. оплате слова не было сказано. Все пожелания по экскурсии были учтены! Очень рекомендуем и еще раз огромное спасибо!

    Хотим поблагодарить Умара за прекрасный день в Дубае! Гид познакомил нас с историей, культурой, религией иХотим поблагодарить Умара за прекрасный день в Дубае! Гид познакомил нас с историей, культурой, религией иХотим поблагодарить Умара за прекрасный день в Дубае! Гид познакомил нас с историей, культурой, религией и

    Входит в следующие категории Дубая

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