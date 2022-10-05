Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Ночная охота на крабов

Ловля крабов проходит на территории эмирата Умм-Аль-Кувейн (Umm Al Quwain) , куда будет предоставлен трансфер

Ловля крабов проходит на территории эмирата Умм-Аль-Кувейн (Umm Al Quwain), куда будет предоставлен трансфер.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до Умм-Аль-Кувейн (Umm Al Quwain) из других регионов. Ловля крабов проходит в открытом Персидском заливе во время пешой прогулки в воде по пояс.

Перед отплытием на моторных лодках дается время для получения амуниции и переодеться (необходимо взять с собой купальник, полотенце, носки). После ловли предоставляеться ужин и возможность отведать пойманых крабов.
Ночная охота на крабов
Ночная охота на крабов
Ночная охота на крабов
Ночная охота на крабов
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Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Увлекательная экзотическая поездка станет прекрасным времяпровождением. Это хороший шанс проверить свои способности и ловкость в таком не простом деле.

Вам предоставляется уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться красотой ночного залива при свете фонарей и отведать крабов.

Если вы хотите погрузиться в ночные волны и испытать радость победы — смело вооружайтесь фонарем и трезубцем и отправляйтесь на ночную охоту по крабовым отмелям.

Завершением экскурсии станет ужин на берегу моря, главное лакомство которого - пойманные Вами крабы, приготовленные опытным поваром. Увлекательная экзотическая поездка станет прекрасным времяпрепровождением.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин (безалкогольные напитки включены)
  • Ловля крабов (45 минут)
  • Снаряжение
Что не входит
  • Алкогольные напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Суббота в 00:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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