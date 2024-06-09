Давайте представим ваш самый романтичный вечер в Дубае.
Я предложу такой вариант: закат в открытом море, захватывающие виды города с воды, освежающий ветер в лицо и веселящий бокал просекко в руке. Думаете, нереально? А я уже готовлю приватный круиз только для вас!
Я предложу такой вариант: закат в открытом море, захватывающие виды города с воды, освежающий ветер в лицо и веселящий бокал просекко в руке. Думаете, нереально? А я уже готовлю приватный круиз только для вас!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Выход в открытое море на закате: вы увидите краски догорающего дня и позолоченные волны Персидского залива.
- Неторопливая прогулка на французской парусной яхте вдоль побережья. Будете наслаждаться видами города и приятным морским бризом.
- Сногсшибательные панорамы дубайского побережья, небоскрёбов и Бурдж-Халифы, зажигающих вечерние огни.
- Бутылка просекко и лёгкая закуска для двоих. Приятная музыка — по желанию. Для особого случая мы можем украсить яхту цветами.
По пути вы узнаете:
- О развитии яхтинга в Эмиратах, самых известных судах и мегаяхтах находящихся в порту: английском пароходе «Елизавета II», суперяхте «Дубай» и футуристичной яхте «А».
- О насыпных островах The World и других культовых достопримечательностях, видимых с борта.
Детали прогулки
- Поездка проходит на яхте Beneteau Oceanis Clipper 343 длиной 11 метров.
- На борту есть взрослые и детские спасательные жилеты, 2 спасательных круга, а также специальный передатчик для вызова береговой охраны в случае необходимости.
- Перед выходом в море мы обязательно проводим базовый брифинг по технике безопасности.
- Все члены команды говорят по-русски.
- Вечерняя прогулка не предусматривает купания.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены прогулка на яхте, услуги русскоговорящего гида-капитана и помощника, прохладительные напитки и питьевая вода, бутылка просекко и закуски.
- Я оставляю за собой право изменения дня экскурсии в случае неблагоприятных погодных условий: вместе мы подберём максимально удобное для вас время для перенесённой прогулки.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Мина Рашид Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 110 туристов
Я профессиональный шкипер парусной яхты и основатель яхтенной компании. 13 лет живу в Эмиратах, наслаждаюсь яхтингом и делюсь этой радостью с желающими открыть для себя что-то новое в Дубае.Задать вопрос
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