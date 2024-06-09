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Давайте представим ваш самый романтичный вечер в Дубае.



Я предложу такой вариант: закат в открытом море, захватывающие виды города с воды, освежающий ветер в лицо и веселящий бокал просекко в руке. Думаете, нереально? А я уже готовлю приватный круиз только для вас!