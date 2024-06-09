Вечерняя прогулка на парусной яхте

Полюбоваться закатом и ночными огнями Дубая с воды под бокал просекко
Давайте представим ваш самый романтичный вечер в Дубае.

Я предложу такой вариант: закат в открытом море, захватывающие виды города с воды, освежающий ветер в лицо и веселящий бокал просекко в руке. Думаете, нереально? А я уже готовлю приватный круиз только для вас!
Вечерняя прогулка на парусной яхте
Вечерняя прогулка на парусной яхте
Вечерняя прогулка на парусной яхте
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Выход в открытое море на закате: вы увидите краски догорающего дня и позолоченные волны Персидского залива.
  • Неторопливая прогулка на французской парусной яхте вдоль побережья. Будете наслаждаться видами города и приятным морским бризом.
  • Сногсшибательные панорамы дубайского побережья, небоскрёбов и Бурдж-Халифы, зажигающих вечерние огни.
  • Бутылка просекко и лёгкая закуска для двоих. Приятная музыка — по желанию. Для особого случая мы можем украсить яхту цветами.

По пути вы узнаете:

  • О развитии яхтинга в Эмиратах, самых известных судах и мегаяхтах находящихся в порту: английском пароходе «Елизавета II», суперяхте «Дубай» и футуристичной яхте «А».
  • О насыпных островах The World и других культовых достопримечательностях, видимых с борта.

Детали прогулки

  • Поездка проходит на яхте Beneteau Oceanis Clipper 343 длиной 11 метров.
  • На борту есть взрослые и детские спасательные жилеты, 2 спасательных круга, а также специальный передатчик для вызова береговой охраны в случае необходимости.
  • Перед выходом в море мы обязательно проводим базовый брифинг по технике безопасности.
  • Все члены команды говорят по-русски.
  • Вечерняя прогулка не предусматривает купания.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены прогулка на яхте, услуги русскоговорящего гида-капитана и помощника, прохладительные напитки и питьевая вода, бутылка просекко и закуски.
  • Я оставляю за собой право изменения дня экскурсии в случае неблагоприятных погодных условий: вместе мы подберём максимально удобное для вас время для перенесённой прогулки.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Мина Рашид Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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