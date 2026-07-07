Рыбалка в Дубае - это не просто увлечение, это погружение в мир морских приключений и культуры ОАЭ.Представьте: вы, ваши близкие или друзья на борту собственного катера, наслаждаетесь бризом Арабского залива

и ожиданием крупного улова. Вас ждет не только увлекательная рыбалка с использованием лучшего оборудования для донной, спиннинговой рыбалки и троллинга, но и возможность насладиться красотой открытого моря. Наши катера оснащены всем необходимым для комфорта: GPS, эхолот, уютная каюта, туалет и душ. Это идеальный способ ощутить дух приключений, насладиться морским воздухом и, возможно, поймать барракуду, морского окуня или тунца. В стоимость включены трансфер от отеля и обратно, напитки и все необходимое оборудование для рыбалки. Приготовление улова на борту доступно за дополнительную плату, что делает этот опыт еще более запоминающимся. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления, выбрав глубоководную рыбалку в Дубае

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Комфортабельный катер. Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных 10-метровых катерах, которые оснащены необходимым оборудованием для донной, спиннинговой рыбалки и троллинга. Также на борту есть GPS, эхолот, туалет и ящик для рыбы.

Индивидуальная рыбалка. На борту будет только ваша компания до 6 человек. Во время рыбалки вас сопровождают члены нашей команды, которые помогут определиться с оборудованием и снастями, покажут удачные для ловли места.

Отличный улов! Арабский залив населяют сотни видов рыб — от коралловых до промысловых. Конечно, всегда присутствует доля везения, но обычно нам удается поймать барракуду, морского окуня, тунца и кобию.

Организационные детали