Глубоководная рыбалка в Дубае

Отправиться на охоту за барракудой, морским окунем, тунцом и кобией на комфортабельном катере

Индивидуальная
Рыбалка — это универсальный язык, который с доисторических времен понимают практически во всех странах мира.

Приглашаем вас приобщиться к этой неотъемлемой части культуры и быта жителей ОАЭ: вы выйдете в воды Арабского залива на скоростном удобном катере, вооружитесь оборудованием для рыбалки, а затем попробуете добыть морского окуня, тунца и даже барракуду!
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Комфортабельный катер. Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных 10-метровых катерах, которые оснащены необходимым оборудованием для донной, спиннинговой рыбалки и троллинга. Также на борту есть GPS, эхолот, каюта, туалет, душ и ящик для рыбы.

Индивидуальная рыбалка. На борту будет только ваша компания до 6 человек. Во время рыбалки вас сопровождают члены нашей команды, которые помогут определиться с оборудованием и снастями, покажут удачные для ловли места.

Отличный улов! Арабский залив населяют сотни видов рыб — от коралловых до промысловых. Конечно, всегда присутствует доля везения, но обычно нам удается поймать барракуду, морского окуня, тунца и кобию.

Организационные детали

  • Рыбалка проходит на комфортабельном 10-метровом катере, оборудованном всеми удобствами
  • С вами на борту будут два русскоговорящих сотрудника нашей команды. Сопровождения гида на рыбалке не предполагается.
  • В стоимость включено: трансфер до катера и обратно в отель, вода и прохладительные напитки, все оборудование для рыбалки
  • Приготовление рыбы на борту возможно за дополнительную плату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом отеле Дубая
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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