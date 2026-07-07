Рыбалка в Дубае - это не просто увлечение, это погружение в мир морских приключений и культуры ОАЭ.
Представьте: вы, ваши близкие или друзья на борту собственного катера, наслаждаетесь бризом Арабского залива
Представьте: вы, ваши близкие или друзья на борту собственного катера, наслаждаетесь бризом Арабского залива
6 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Уникальный опыт рыбалки в Арабском заливе
- 🚤 Комфортабельный катер с оборудованием
- 👨👩👧👦 Индивидуальная экскурсия для вашей компании
- 🐟 Возможность поймать редкие виды рыб
- 🛳 Профессиональная помощь команды на борту
- 🥤 Включены напитки и трансфер до катера
Что можно увидеть
- Арабский залив
Описание экскурсии
Комфортабельный катер. Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных 10-метровых катерах, которые оснащены необходимым оборудованием для донной, спиннинговой рыбалки и троллинга. Также на борту есть GPS, эхолот, туалет и ящик для рыбы.
Индивидуальная рыбалка. На борту будет только ваша компания до 6 человек. Во время рыбалки вас сопровождают члены нашей команды, которые помогут определиться с оборудованием и снастями, покажут удачные для ловли места.
Отличный улов! Арабский залив населяют сотни видов рыб — от коралловых до промысловых. Конечно, всегда присутствует доля везения, но обычно нам удается поймать барракуду, морского окуня, тунца и кобию.
Организационные детали
- Рыбалка проходит на комфортабельном 10-метровом катере, представленном на одном из фото
- С вами на борту будут капитан и его помощник. Сопровождения гида на рыбалке не предполагается.
- В стоимость включено: трансфер до катера и обратно в отель, вода и прохладительные напитки, все оборудование для рыбалки
- Возможно приготовление рыбы или её разделка по запросу. Доплата — $30/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом отеле Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 16909 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
все круто
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Рыбачили 16 марта 2023 года с 6 утра. Трансфер организован вовремя, судно новое. Капитан Егор очень общительный, сделал рыбалку максимально разнообразной. Хоть тролинг не удался, но на донной ловле все взяли свои трофеи. Егор подсказал какая из пойманой рыбы съедобная и даже почистил улов. В итоге обед у нас был из свежепойманой рыбы. Все что не было съедено, было отпущено)
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Подарила мужу на день рождения глубоководную рыбалку. Подарок удался!
Нам повезло: поймали 12 барракуд, 3 макрели, сома, кальмара и даже рифовую акулу (ее, конечно, выпустили). Одну рыбку по нашей просьбе нам
Нам повезло: поймали 12 барракуд, 3 макрели, сома, кальмара и даже рифовую акулу (ее, конечно, выпустили). Одну рыбку по нашей просьбе нам
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С
Рыбалка была отличная, как и заявлялось клев отличный. Барракуду конечно не поймали, но она поймала нашу рыбешку на крючке и откусила половину:) Рекомендуем выбирать самое ранее время, вы встретите прекрасный восход солнца над городом.
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Шикарно сегодня порыбачили с Егором! Рекомендую от души!
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Е
Организация рыбалки супер! Капитан русскоговорящий, знает уловистовые места, отлично разбирается в рыбалке. В наличии разные воблеры и джиг-приманки. Хоть улов не большой, но эмоции остались надолго.
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