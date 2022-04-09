Что вас ожидает

Комфортабельный катер. Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных 10-метровых катерах, которые оснащены необходимым оборудованием для донной, спиннинговой рыбалки и троллинга. Также на борту есть GPS, эхолот, каюта, туалет, душ и ящик для рыбы.

Индивидуальная рыбалка. На борту будет только ваша компания до 6 человек. Во время рыбалки вас сопровождают члены нашей команды, которые помогут определиться с оборудованием и снастями, покажут удачные для ловли места.

Отличный улов! Арабский залив населяют сотни видов рыб — от коралловых до промысловых. Конечно, всегда присутствует доля везения, но обычно нам удается поймать барракуду, морского окуня, тунца и кобию.

Организационные детали