  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы

5
3 отзыва
Олег Д.
Олег Д. – Гид из Дубая
Экскурсия ⛳ подойдет для туристов, отдыхающих на пляжах Рас-аль-Хаймы, которые хотят увидеть главные достопримечательности 🏛️ и интересные места Дубая.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $325 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы
Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы

Что вы увидите

  • остров Пальм Джумейра
  • гостиница Атлантис
  • Дубай Марина
  • Бурдж-аль-Араба
  • рынок Мадинат Джумейра Сук
  • Шейх Заед роуд
  • Дубай-Молл с огромными аквариумами
  • Деревня знаний
  • местные спальные районы и виллы, где живут шейхи
  • Дополнительно:
  • «Медиа Сити» центр
  • Дубайские транспорт общего назначения: трамваи, метро
  • Всемирный центр торговли
  • Башни-близнецы, наивысший в мире отель
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ с выездом из Рас аль Хаймы.
Данная экскурсия предназначена для туристов, отдыхающих на пляжах Рас аль Хайма, которые хотят увидеть достопримечательности 🏛️ Дубая.
Основные пункты экскурсии
  • Рукотворный остров 🏝️ «Пальм Джумейра», здесь же можно сделать хорошие фотоснимки на фоне гостиницы «Атлантис»,
  • фешенебельный район «Дубай Марина» - самый богатый административный центр города с обилием новых зданий в урбанистическом архитектурном стиле,
  • «Бурдж аль Араба» - самый роскошный отель 🏨 на планете, построенный на двухсот пятидесяти метровом расстоянии от берега,
  • рынок «Мадинат Джумейра Сук» - огромный торговый центр с огромным количеством лавок, бутиков, магазинов, кафе и ресторанов,
  • «Шейх Заед роуд» с наивысшим отелем на планете, башнями близнецами и центром международной торговли,
  • развлекательный центр «Дубай Молл» с огромными аквариумами,
  • деревня знаний,
  • местные спальные районы и виллы, где живут шейхи.

Дополнительные:

  • «Медиа Сити» центр;
  • Дубайские транспорт общего назначения: трамваи, метро;
  • Всемирный центр торговли;
  • Башни-близнецы, наивысший в мире отель и т. д.
  • План посещения достопримечательностей может меняться по желанию туристов и может зависеть от времени года.
Что входит
  • На маршруте будет множество остановок, где вы сможете пройтись и сфотографироваться
  • Авторский рассказ от гида
  • Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы
Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы
Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы
Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Д.
Олег Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Олег Д. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по визитным карточкам Дубая
$225
4 часа
Экскурсия по визитным карточкам Дубая
5 отзывов
Ночной Дубай
$220
3 часа
Ночной Дубай
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда
$430
7 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда
3 отзыва
Дивный сад Миракл Гарден
$170
2 часа
Дивный сад Миракл Гарден
1 отзыв
Прошлое и настоящее города
$230
4 часа
Прошлое и настоящее города
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
скидка40%
250
$150
8 часов
Дубай — первая встреча
114 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
96 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка25%
180
$135
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу