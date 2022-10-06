Парк цветов (Miracle Garden) является одним из самых восхитительных рукотворных парковых садов в мире, где Вы не перестанете удивляться человеческой фантазии, любуясь ландшафтным дизайном неимоверной красоты. Здесь на площади 72 000 м2 произрастает более 45 миллионов цветов, которые оформлены в разнообразные скульптуры и клумбы. Парк, наполненный яркими экспозициями, после посещения которого Вы ни секунды не будете сомневаться в том, что стали свидетелем чуда - мега - сада в центре пустыни.

Всемирная ярмарка (Global Village) – это территория под открытым небом с множеством торговых павильонов, представляющих различные страны мира. Каждый из этих павильонов уникален, потому что возведен в традиционном стиле той страны, чьи представители его открыли. Такие как Китай, Тунис, Италия, Египет, Марокко, Таиланд, Россия, Турция и многие другие.

Развлекательные программы, аттракционы, живая музыка, различные танцевальные шоу, представленные на главной сцене – вся эта атмосфера настоящего праздника ждет Вас!

Для посещения парков требуется скромная одежда: для мужчин и женщин должны быть закрыты плечи и колени.