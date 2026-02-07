2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Парк развлечений «Ferrari World»

Почувствуйте себя гонщиком в парке «Ferrari World»! Аттракционы, редкие модели машин и виртуальные путешествия ждут вас. Незабываемые эмоции гарантированы
Парк развлечений "Ferrari World" в Дубае предлагает уникальные аттракционы и развлечения для всей семьи.

Здесь можно увидеть редкие модели Ferrari, прокатиться на самой быстрой горке в мире "Формула Росса" и испытать
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адреналин на других экстремальных аттракционах. Дети смогут покататься на картинге и совершить виртуальное путешествие по двигателю. В стоимость экскурсии входит трансфер, обед и билет в парк.

Парк оформлен в итальянском стиле 30-х годов, а разнообразие кафе и ресторанов позволяет выбрать место для обеда на любой вкус.

Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту, поэтому важно учитывать это при планировании посещения

4.5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Самая быстрая горка в мире
  • 🎢 Экстремальные аттракционы
  • 🏎️ Редкие модели Ferrari
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Развлечения для всей семьи
  • 🍝 Итальянские кафе и рестораны
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»

Что можно увидеть

  • Парк развлечений «Ferrari World»
  • Американская горка «Формула Росса»
  • Музей-галерея автомобилей Ferrari

Описание экскурсии

Самый-самый

Этот парк лидирует по многим параметрам, как и гонщики на машинах Феррари. Во-первых, это самый большой в мире тематический парк, расположенный в помещении. Во-вторых — самый знаменитый на Ближнем Востоке. Наконец, здесь находится самая быстрая горка в мире — «Формула Росса». Парк оформлен в итальянском стиле 30-х годов: для перерыва на обед вы можете выбрать любое заведение из множества кафе и ресторанов, а после отправиться снова развлекаться.

Головокружительная скорость

В парке расположен музей-галерея автомобилей Феррари — вы увидите модели современных и ретро- машин, осознаете красоту и мощь этой знаменитой марки. В одних залах демонстрируют сборку автомобилей, а в других можно совершить виртуальное путешествие и испытать силы на симуляторах для обучения спортивных команд. Но в первую очередь «Ferrari World» знаменит американскими горками: вы достигнете скорости 240 километров в час, резко опуститесь с высоты в 62 метра и войдете в мертвую петлю после запуска с катапультой. Но и это еще далеко не все — на таких аттракционах захочется прокатиться не один раз. Для маленьких тоже найдутся подходящие развлечения — никому не придется скучать!

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер туда и обратно, а также билет в парк
  • Во время группового трансфера могут быть пересадки для организации более комфортного маршрута
  • Дети до 11 лет должны быть в сопровождении взрослых
  • Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для посетителей выше 1,30 м
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, которая крепко сидит на ноге и не слетит на аттракционах
  • Доплата за трансфер из удалённых отелей (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие) — $15 с человека
  • Некоторые горки могут быть закрыты на техническое обслуживание

в четверг и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$140
Дети до 11 лет$135
Дети до 2 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
5
3
4
2
1
Дарья
Брали билеты в Феррари парк с доставкой от отеля до парка и обратно. Отлично все прошло, нас забрали, увезли, обозначили время во сколько мы должны выйти из парка. В общем
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по организации все прошло гладко, без каких либо нюансов. Сам парк очень-очень понравился, хоть мы далеко не фанаты формулы-1, но было весело провести день. Ездили с мамой, прокатились на ней практически на всех аттракционах, включая формулу Роса, хотя обе боялись очень.

Брали билеты в Феррари парк с доставкой от отеля до парка и обратно. Отлично все прошло,
Брали билеты в Феррари парк с доставкой от отеля до парка и обратно. Отлично все прошло,
Брали билеты в Феррари парк с доставкой от отеля до парка и обратно. Отлично все прошло,
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Светлана
Мы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедут за нами, и остальные детали. Ровно ко времени приехал минивэн и нас с комфортом
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отвезли в парк, выдали билеты. По дороге водитель поделился впечатлениями, рассказал про Абу Даби и парк, что было очень приятно. А также сообщил во сколько и куда подойти вечером для трансфера домой. Мы легко прошли контроль с парке, брали воду по бутылке на человека - это можно. В билет входил комбо-обед, мы обедали в кафе Mamma Rosella, и остались очень довольны качеством и составом обеда. Провели в парке целый день - восторг и море эмоций, заряд энергии и драйва! Так как ездили в августе, боялись, что будет жарко - ничего подобного, внутри парка кондиционируемое пространство, очень комфортно. Обратно трансфер был организован на автобусе, гид по дороге рассказала про обычаи и традиции страны. Мы задавали вопросы, и даже не заметили, как доехали до нашего отеля. Решили, что в наш следующий визит в Дубай тоже закажем эту же экскурсию. Семья в восторге. Спасибо огромное Трипстер и особенное спасибо организаторам тура. Молодцы!

Мы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедут
Мы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедут
Мы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедут
Мы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедут
Мы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедут
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Ольга
Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
Спасибо организаторам!
Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
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Альбина
Муж и сын были в восторге от экскурсии. Все понравилось претензий нет!! Рекомендую, обязательно к посещению! Единственное, не стойте в очереди на большую горку, кроме нее много чего можно посмотреть и поучаствовать
Муж и сын были в восторге от экскурсии. Все понравилось претензий нет!! Рекомендую, обязательно к посещению!
Муж и сын были в восторге от экскурсии. Все понравилось претензий нет!! Рекомендую, обязательно к посещению!
Муж и сын были в восторге от экскурсии. Все понравилось претензий нет!! Рекомендую, обязательно к посещению!
Муж и сын были в восторге от экскурсии. Все понравилось претензий нет!! Рекомендую, обязательно к посещению!
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l
В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось
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Анастасия
Невнимательно прочитала отзывы и немного была опечалена.
Трансфер до парка есть, только главная проблема - это поездка туда. Сначала вы колесите на одном трансфере и это окей, но потом вас привозят
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в еще одно место, где вы стоите и ждете еще пассажиров. Где вас пересаживают в другие автобусы.
Тут уже не вина организатора, но ждать каждого гостя у отеля по 10 минут тоже такое себе удовольствие.
Общим счетом было потеряно 2,5 часа на дорогу, которые уже можно было проводить в парке.
По карте от Дубай ехать было 53 минуты на машине.
Да и передвигаться минивенами удобнее, чем большими автобусами. Скорость и комфорт минивена выше, да, для организаторов может выйти дороже, зато довольных будет намного больше.
Гид веселая дама, рассказала куда едем, что делать, что входит в поездку, выдала воду и билеты.

Если говорить про сам парк, то это лучшее вложение денег!
Интересно как детям, так и взрослым. Аттракционы в хорошем состоянии, персонал вежливый и доступный. Кроме 1 аттракциона работало все, успели попробовать каждый, несмотря на поздний приезд туда.

После выхода из парка началась опять котовасия с тем кто и куда садиться, кто поедет, мест то хватает, то не хватает. Собирались минут 40.

Если говорить про организацию, то здесь 3, если не меньше.
К самому парку эта оценка не относится, там 10/10.

Невнимательно прочитала отзывы и немного была опечалена.
Невнимательно прочитала отзывы и немного была опечалена.
Невнимательно прочитала отзывы и немного была опечалена.
Невнимательно прочитала отзывы и немного была опечалена.
Невнимательно прочитала отзывы и немного была опечалена.
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия!
Приносим наши извинения за организацию тура, действительно в логистике возникают подобные накладки. Постараемся в будущем избежать подобных ситуаций. Благодарим за обратную связь
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