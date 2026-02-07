2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Здесь можно увидеть редкие модели Ferrari, прокатиться на самой быстрой горке в мире "Формула Росса" и испытать
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Самая быстрая горка в мире
- 🎢 Экстремальные аттракционы
- 🏎️ Редкие модели Ferrari
- 👨👩👧👦 Развлечения для всей семьи
- 🍝 Итальянские кафе и рестораны
Что можно увидеть
- Парк развлечений «Ferrari World»
- Американская горка «Формула Росса»
- Музей-галерея автомобилей Ferrari
Описание экскурсии
Самый-самый
Этот парк лидирует по многим параметрам, как и гонщики на машинах Феррари. Во-первых, это самый большой в мире тематический парк, расположенный в помещении. Во-вторых — самый знаменитый на Ближнем Востоке. Наконец, здесь находится самая быстрая горка в мире — «Формула Росса». Парк оформлен в итальянском стиле 30-х годов: для перерыва на обед вы можете выбрать любое заведение из множества кафе и ресторанов, а после отправиться снова развлекаться.
Головокружительная скорость
В парке расположен музей-галерея автомобилей Феррари — вы увидите модели современных и ретро- машин, осознаете красоту и мощь этой знаменитой марки. В одних залах демонстрируют сборку автомобилей, а в других можно совершить виртуальное путешествие и испытать силы на симуляторах для обучения спортивных команд. Но в первую очередь «Ferrari World» знаменит американскими горками: вы достигнете скорости 240 километров в час, резко опуститесь с высоты в 62 метра и войдете в мертвую петлю после запуска с катапультой. Но и это еще далеко не все — на таких аттракционах захочется прокатиться не один раз. Для маленьких тоже найдутся подходящие развлечения — никому не придется скучать!
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер туда и обратно, а также билет в парк
- Во время группового трансфера могут быть пересадки для организации более комфортного маршрута
- Дети до 11 лет должны быть в сопровождении взрослых
- Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для посетителей выше 1,30 м
- Рекомендуем надеть удобную обувь, которая крепко сидит на ноге и не слетит на аттракционах
- Доплата за трансфер из удалённых отелей (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие) — $15 с человека
- Некоторые горки могут быть закрыты на техническое обслуживание
в четверг и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$140
|Дети до 11 лет
|$135
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо организаторам!
Трансфер до парка есть, только главная проблема - это поездка туда. Сначала вы колесите на одном трансфере и это окей, но потом вас привозят
Приносим наши извинения за организацию тура, действительно в логистике возникают подобные накладки. Постараемся в будущем избежать подобных ситуаций. Благодарим за обратную связь