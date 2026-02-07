2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

адреналин на других экстремальных аттракционах. Дети смогут покататься на картинге и совершить виртуальное путешествие по двигателю. В стоимость экскурсии входит трансфер, обед и билет в парк. Парк оформлен в итальянском стиле 30-х годов, а разнообразие кафе и ресторанов позволяет выбрать место для обеда на любой вкус. Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту, поэтому важно учитывать это при планировании посещения

Описание экскурсии

Самый-самый

Этот парк лидирует по многим параметрам, как и гонщики на машинах Феррари. Во-первых, это самый большой в мире тематический парк, расположенный в помещении. Во-вторых — самый знаменитый на Ближнем Востоке. Наконец, здесь находится самая быстрая горка в мире — «Формула Росса». Парк оформлен в итальянском стиле 30-х годов: для перерыва на обед вы можете выбрать любое заведение из множества кафе и ресторанов, а после отправиться снова развлекаться.

Головокружительная скорость

В парке расположен музей-галерея автомобилей Феррари — вы увидите модели современных и ретро- машин, осознаете красоту и мощь этой знаменитой марки. В одних залах демонстрируют сборку автомобилей, а в других можно совершить виртуальное путешествие и испытать силы на симуляторах для обучения спортивных команд. Но в первую очередь «Ferrari World» знаменит американскими горками: вы достигнете скорости 240 километров в час, резко опуститесь с высоты в 62 метра и войдете в мертвую петлю после запуска с катапультой. Но и это еще далеко не все — на таких аттракционах захочется прокатиться не один раз. Для маленьких тоже найдутся подходящие развлечения — никому не придется скучать!

Организационные детали