2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
Почувствуйте себя гонщиком на аттракционах в тематическом парке «Ferrari World»! Здесь под одной крышей собраны разные развлечения, а также представлены редкие гоночные, спортивные и другие модели машин.

На американской горке «Формула Росса» вы разгонитесь до скорости 240 километров в час, а на горке двух ракет войдете в мертвую петлю.

Дети смогут покататься на картинге и совершить виртуальное путешествие по двигателю.

Невероятные эмоции гарантируем!
$100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 30 человек
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»

Что вас ожидает

Самый-самый
Этот парк лидирует по многим параметрам, как и гонщики на машинах Феррари. Во-первых, это самый большой в мире тематический парк, расположенный в помещении. Во-вторых — самый знаменитый на Ближнем Востоке. Наконец, здесь находится самая быстрая горка в мире — «Формула Росса». Парк оформлен в итальянском стиле 30-х годов: для перерыва на обед вы можете выбрать любое заведение из множества кафе и ресторанов, а после отправиться снова развлекаться.

Головокружительная скорость
В парке расположен музей-галерея автомобилей Феррари — вы увидите модели современных и ретро- машин, осознаете красоту и мощь этой знаменитой марки. В одних залах демонстрируют сборку автомобилей, а в других можно совершить виртуальное путешествие и испытать силы на симуляторах для обучения спортивных команд. Но в первую очередь «Ferrari World» знаменит американскими горками: вы достигнете скорости 240 километров в час, резко опуститесь с высоты в 62 метра и войдете в мертвую петлю после запуска с катапультой. Но и это еще далеко не все — на таких аттракционах захочется прокатиться не один раз. Для маленьких тоже найдутся подходящие развлечения — никому не придется скучать!

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер туда и обратно, обед, а также билет в парк (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа)
  • Для детей до 12 лет стоимость экскурсии составляет 90$, детям до 3 лет — бесплатно
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, которая крепко сидит на ноге и не слетит на аттракционах
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»
Парк развлечений «Ferrari World»

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 октября 2019
Отличная поездка получилась! Хоть и ехали из Рас эль хайма. 200км. Отдельный респект сопровождающему нас гиду Ирине! 2,5 часа поездки благодаря ей пролетели незаметно. В парке на горке формула Росса есть ограничения по росту и весу:) (до 100 кг и 185см ) не удалось мне прокатиться, дочка вышла с горки довольная, говорит мало )) На горку летающие ассы пустили без проблем. По выходу мы решили что нужно кататься на ассах раз 5 и можно идти в соседний торговый центр. После ассов все остальное уже не так захватывает!
11 августа 2019
В парке просто супер! Очень рекомендую! Команде Трипстера большое спасибо, все удобно, комфортные автомобили, небольшие группы, приятные в общении гиды!

Виктория проводит ещё 24 экскурсии

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