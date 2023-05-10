Добро пожаловать в самый большой в мире крытый парк аттракционов! Здесь вас ждут незабываемые впечатления, экстрим история Феррари и самая скоростная в мире пневматическая американская горка! Мы можем довезти вас до парка, а после — провести в великолепную Белую мечеть шейха Заида.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Откройте для себя Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке.
Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240 км/час.
В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро - модели.
Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.
Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты в парк «Мир Феррари»
- В стоимость включен безлимитный доступ ко всем аттракционам, кроме картинга (картинг около 15$ за человека).
- При выборе соответствующего билета, также будет включено:
- Комбо обед (фастфуд) в одном из кафе парка
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель (только в Дубаи)
- Посещение Белой мечети шейха Заида
- Что не входит
- Трансфер из/в отель (при выборе билета без трансфера)
- Обед (при выборе билета без трансфера и обеда).
- Билет Fast Track
- Напитки
- Личные расходы туриста
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 51 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
10 мая 2023
Лучше мог быть организован трансфер. Водитель все время говорил по телефону и писал смс во время движения. Соблюдение правил движения под большим вопросом
В
Вадим
28 апр 2023
К
Катерина
22 апр 2023
Немножко топорная организация, вечно кого-то теряли, пересаживались из автобуса в автобус, это был единственный минус. По пути нам рассказали немного о Дубаях. Нам повезло, мы ездили в последние дни рамадана и очередей почти не было, на самых крутых горках мы прокатились от 3 до 6 раз. Обед норм, на выбор в 3 ресторана. Много зон для детей, если бывали в парках аттракционов в Сингапуре, Японии и т. д, то этот парк покажется скучным, только 3 нормальные горки, а Американская с виражами только одна
Г
Гуля
17 апр 2023
Экскурсия в парк Феррари понравилась. Сопровождающий гид Денис по дороге рассказал об эмиратах, Абу- Даби и самом парке. Комфортная поездка на небольшом автобусе, посещение парка - все было замечательно.
Г
Гулин
12 апр 2023
O
Olga.donya25
29 мар 2023
К
Кристина
23 мар 2023
Пару крутых горок, крутых тачек, часть интерьера стилизована под Италию, выглядит достаточно мило
И
Ирина
6 мар 2023
Очень понравилась организация в Феррари парк. С гидом встретились в назначенное время, отвезли в парк, вручили билеты, все четко, ясно и по плану. Всю дорогу гид рассказывал про страну, было очень интересно! В парке понравилось, народу не много, прокатились везде и по несколько раз. Уехали тоже четко по расписанию.
Д
Дмитрий
14 фев 2023
Очереди не очень большие, минут 15-20 пришлось стоять на формула Росса) формула Росса это конечно крутая штука! В целом все прошло отлично, однозначно стоит этих денег! Рекомендую!
Т
Тирон
29 янв 2023
Е
Елена
9 янв 2023
Опоздал автобус, ждал туристов, которые в итоге не вышли. В результате приехали в парк около 13:15, а в 18:30. Очереди на основные аттракционы от 1,5 до 2 часов. Войдя в парк узнали, что основной аттракцион закрыт - снимают фильм. К вечеру открыли. Отстояли на другой 1,5 часа, решили купить браслеты на проход без очереди, иначе вообще ничего не успеть за оставшееся время. Но тут стали закрываться другие аттракционы на профилактику. В общем покатались всего ничего. А цена не маленькая.
В
Виктория
28 дек 2022
Трансфер организован грамотно, прибыли во время, билеты в парк выдали, всю необходимую информацию гид Юля по дороге рассказала. Четко забрали из парка, правда как всегда нашлись опаздывающие, которых тоже дождались.
V
Victor
12 дек 2022
К
Ксения
31 авг 2022
В Дубае отдыхае уже на протяжении 10 лет, а в ферарри парке так и небыли, и вот решила удивить сына и мужа, отправила их туда. Приехали поздно, но остались в диком восторге! Впечатлений море, муж сказал, что таких эмоций не испытать нигде! Советуем! Поразила гид Лариса, очень увлекательно и много интересной информации почерпунули!!! Спасибо огромное!!!
В
Валерия
17 июля 2022
Ещё 36 отзывов
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