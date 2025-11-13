Приглашаем отправиться в самый большой в мире сад цветов и парк, где за один вечер вы увидите знаменитые достопримечательности с разных концов земли. Мы возьмём на себя все организационные вопросы и позаботимся о вашем комфорте в пути. А вам останется наслаждаться сказочными декорациями этих удивительных мест.
Описание трансфер
Dubai Miracle Garden (примерно 1 час) — крупнейший в мире парк цветов. Более 150 миллионов живых растений составляют невероятные композиции: самолёт Emirates, замки, арки-сердца и фигуры сказочных героев.
Global Village (4–5 часов) — грандиозный парк культур и развлечений, который объединяет более 80 стран мира: национальные павильоны, кухня разных народов, яркие шоу, концерты и атмосфера нескончаемого праздника.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Malibu или Kia Telluride. За доплату — на кабриолете Ford Mustang
- Переезды по Дубаю из отеля до первой локации, между локациями и обратно в отель занимают в среднем 15–30 минут каждый
- В стоимость включён трансфер из Дубая или Шарджи. По запросу за доплату организуем трансфер из других эмиратов
- За рулём будет один из водителей нашей команды
ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$120
|Дети до 12 лет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 ноя 2025
Прекрасный гид Азиз!!! Нам крупно повезло! Обширные знания страны,обычаи, религии народов,законы!!!
И
Ирина
20 окт 2025
Замечательный гид, комфортная дорога,
А
Аймира
20 окт 2025
Очень красивая
