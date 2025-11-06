Роскошный отдых на берегу Отдохните от городской суеты и проведите незабываемый день в курортном отеле Th8 Palm Dubai Beach. Вас ждут бассейн, удобные шезлонги, освежающие напитки и аппетитные блюда — всё для идеального пляжного отдыха. Лучшие виды Дубая Наслаждайтесь панорамой: спокойные воды у берегов Пальмы, культовое здание Бурдж-эль-Араб и величественная Бурдж-Халифа. День станет ярким благодаря волшебным пейзажам и скидкам на вкусные блюда и коктейли. Важная информация:

Что взять с собой: солнцезащитный крем.