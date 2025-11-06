Проведите целый день на берегу в атмосфере уюта и расслабления. Купайтесь в бассейне, загорайте на удобных шезлонгах и пробуйте блюда со скидкой. Впереди — вкусная еда, освежающие напитки и виды, от которых захватывает дух.
Описание экскурсии
Роскошный отдых на берегу Отдохните от городской суеты и проведите незабываемый день в курортном отеле Th8 Palm Dubai Beach. Вас ждут бассейн, удобные шезлонги, освежающие напитки и аппетитные блюда — всё для идеального пляжного отдыха. Лучшие виды Дубая Наслаждайтесь панорамой: спокойные воды у берегов Пальмы, культовое здание Бурдж-эль-Араб и величественная Бурдж-Халифа. День станет ярким благодаря волшебным пейзажам и скидкам на вкусные блюда и коктейли. Важная информация:
Что взять с собой: солнцезащитный крем.
Ежедневно с 8:00 - 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурдж-эль-Араб
- Бурдж-Халифа
- Пальма Джумейра
Что включено
- Бассейн и пляж
- Скидка 20 % на еду и напитки
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
4496+433 Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
6 ноя 2025
Лежаки удобные, полотенца выдают
Бассейн фотогеничный, еда тоже
Но пляж это минус, ходить не комфортно, куча мелких ракушек и осколков от них
А
Амалия
18 апр 2025
Приятно было побывать на Пальме и почувствовать заботу со стороны работников. Всё прошло очень гладко
J
Julie
20 июн 2024
Замечательный опыт и отличная цена для семьи из четырёх человек. Мы провели там утро в жаркий день, купили воду и напитки, сделали фото — в целом нам понравилось
А
Артем
3 фев 2024
Очень хороший день. Персонал был очень дружелюбным. Отличное расположение
