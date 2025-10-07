На яхте, путешествуя по Дубай Марина, открывается великолепный вид на небоскрёбы и знаменитое колесо обозрения «Око Дубая».
Вторая часть прогулки обещает активный отдых: аквапарк с горкой и купание в водах Персидского
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальный аквапарк на яхте
- 🏙️ Захватывающие виды Дубая
- 🍖 Включено барбекю и напитки
- 🛟 Безопасность и комфорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки на яхте - с ноября по апрель, когда погода в Дубае наиболее комфортная и мягкая. В это время температура идеальна для купания и водных развлечений. С мая по октябрь также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать высокие температуры. В остальное время года прогулка возможна, но лучше избегать жарких дней.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дубай Марина
- Око Дубая
- Пальма Джумейра
- Пляж JBR
Описание водной прогулки
Первые 2 часа прогулки мы будем с борта рассматривать окрестности:
- Дубай Марина — рукотворный канал, обрамлёный небоскрёбами.
- «Око Дубая» — самое большое колесо обозрения в мире.
- Подножье Пальмы — «ствол» острова Пальма Джумейра и один из самых кинематографичных ракурсов на район Марина.
- Пляж JBR — один из самых известных пляжей Дубая. В его акватории мы и будем купаться.
Вторые 2 часа прогулки проведём активно:
- Придём в гавань для купания и распакуем свой аквапарк.
- Надуем большую горку, по которой со второго этажа яхты вы будете скатываться в воду.
- По желанию поныряете (дадим вам маску для ныряния) и за доплату покатаетесь на гидроцикле.
Организационные детали
- В стоимость включены барбекю-меню, газировка, питьевая вода, лёд, аренда масок для ныряния.
- Дополнительно по желанию оплачивается поездка на гидроцикле — $30 за 15 минут.
- Мы подбираем подходящую яхту в зависимости от размера группы. Команда яхты разговаривает на английском языке.
- На борту есть взрослые и детские спасательные жилеты, перед водной прогулкой мы проведём инструктаж по технике безопасности.
- Предложение подходит для взрослых и детей от 4 лет.
в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$140
|Дети до 12 лет
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе яхт-клуба Dubai Harbour
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Дубае
Последние 5 лет я и моя команда занимаемся исключительно организацией отдыха на катерах и яхтах. Знаем всё о том, как нужно правильно отдыхать на воде! С удовольствием ответим на все вопросы и организуем незабываемую прогулку для вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
7 окт 2025
Потрясающая яхта, вкусная и свежая еда. Вежливый персонал, капитан говорит на русском.
Виолетта
12 авг 2025
Замечательно провела время! Организация, локация, персонал все прошло супер! Впечатлениями и фото очень довольна. Спасибо большое ☺️
