Отдых на яхте с собственным аквапарком

Отправляйтесь на водную прогулку по Дубай Марина. Насладитесь панорамой города и Персидского залива, отдыхая на яхте с аквапарком
На яхте, путешествуя по Дубай Марина, открывается великолепный вид на небоскрёбы и знаменитое колесо обозрения «Око Дубая».

Вторая часть прогулки обещает активный отдых: аквапарк с горкой и купание в водах Персидского
залива.

Барбекю и прохладительные напитки включены, что делает это предложение идеальным для семейного отдыха. Команда яхты обеспечивает безопасность и комфорт, предоставляя спасательные жилеты и инструктаж. Прогулка подходит для всех возрастов, начиная с 4 лет

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальный аквапарк на яхте
  • 🏙️ Захватывающие виды Дубая
  • 🍖 Включено барбекю и напитки
  • 🛟 Безопасность и комфорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

Лучшее время для прогулки на яхте - с ноября по апрель, когда погода в Дубае наиболее комфортная и мягкая. В это время температура идеальна для купания и водных развлечений. С мая по октябрь также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать высокие температуры. В остальное время года прогулка возможна, но лучше избегать жарких дней.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Отдых на яхте с собственным аквапарком© Антон
Отдых на яхте с собственным аквапарком© Антон
Отдых на яхте с собственным аквапарком© Антон
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Дубай Марина
  • Око Дубая
  • Пальма Джумейра
  • Пляж JBR

Описание водной прогулки

Первые 2 часа прогулки мы будем с борта рассматривать окрестности:

  • Дубай Марина — рукотворный канал, обрамлёный небоскрёбами.
  • «Око Дубая» — самое большое колесо обозрения в мире.
  • Подножье Пальмы — «ствол» острова Пальма Джумейра и один из самых кинематографичных ракурсов на район Марина.
  • Пляж JBR — один из самых известных пляжей Дубая. В его акватории мы и будем купаться.

Вторые 2 часа прогулки проведём активно:

  • Придём в гавань для купания и распакуем свой аквапарк.
  • Надуем большую горку, по которой со второго этажа яхты вы будете скатываться в воду.
  • По желанию поныряете (дадим вам маску для ныряния) и за доплату покатаетесь на гидроцикле.

Организационные детали

  • В стоимость включены барбекю-меню, газировка, питьевая вода, лёд, аренда масок для ныряния.
  • Дополнительно по желанию оплачивается поездка на гидроцикле — $30 за 15 минут.
  • Мы подбираем подходящую яхту в зависимости от размера группы. Команда яхты разговаривает на английском языке.
  • На борту есть взрослые и детские спасательные жилеты, перед водной прогулкой мы проведём инструктаж по технике безопасности.
  • Предложение подходит для взрослых и детей от 4 лет.

в понедельник, среду и пятницу в 12:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$140
Дети до 12 лет$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе яхт-клуба Dubai Harbour
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Дубае
Последние 5 лет я и моя команда занимаемся исключительно организацией отдыха на катерах и яхтах. Знаем всё о том, как нужно правильно отдыхать на воде! С удовольствием ответим на все вопросы и организуем незабываемую прогулку для вас.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анна
Анна
7 окт 2025
Потрясающая яхта, вкусная и свежая еда. Вежливый персонал, капитан говорит на русском.
Виолетта
Виолетта
12 авг 2025
Замечательно провела время! Организация, локация, персонал все прошло супер! Впечатлениями и фото очень довольна. Спасибо большое ☺️
Входит в следующие категории Дубая

