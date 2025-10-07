На яхте, путешествуя по Дубай Марина, открывается великолепный вид на небоскрёбы и знаменитое колесо обозрения «Око Дубая».Вторая часть прогулки обещает активный отдых: аквапарк с горкой и купание в водах Персидского

залива. Барбекю и прохладительные напитки включены, что делает это предложение идеальным для семейного отдыха. Команда яхты обеспечивает безопасность и комфорт, предоставляя спасательные жилеты и инструктаж. Прогулка подходит для всех возрастов, начиная с 4 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки на яхте - с ноября по апрель, когда погода в Дубае наиболее комфортная и мягкая. В это время температура идеальна для купания и водных развлечений. С мая по октябрь также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать высокие температуры. В остальное время года прогулка возможна, но лучше избегать жарких дней.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.