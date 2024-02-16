Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Групповая экскурсия в Дубае

Увидеть город с необычного ракурса, искупаться и покататься на сапах вдали от суеты

Парус, солнце, свежий ветер, захватывающие виды на Бурдж-Халифу и небоскрёбы Дубая — это будут незабываемые 2 часа вашего отдыха! Вы отправитесь в море на французской парусной яхте. Насладитесь прогулкой на сапах, снорклингом и купанием в чистейшей воде. Если повезёт, сделаете яркие фото с дельфинами.
Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$80
Вдвоём (друзья, пара)$120
От 3 до 5ти человек$190
От 6 до 8ми человек$270
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы полюбуетесь видами на урбанистические пейзажи Дубая и насыпные острова The World
  • Узнаете о развитии яхтинга в Эмиратах, самых известных судах и мегаяхтах находящихся в порту — английском пароходе «Елизавета II», суперъяхте «Дубай» и футуристичной яхте «А»
  • Услышите о судьбе насыпных островов The World и других культовых достопримечательностей, видимых с борта
  • Если посчастливится, увидите черепах и скатов

Тайминг маршрута:

45 минут — дорога до точки, откуда открывается вид на Даунтаун Дубая и Бурдж-Халифа
30 минут — остановка на купание, катание на сапах, снорклинг
45 минут — дорога обратно

Кому подойдёт

  • Парам, которые хотят побыть в романтической атмосфере под парусами
  • Семьям, которым важно собраться вместе и почувствовать единение
  • Старым друзьям и бизнес-партнёрам, которые могут встретиться в необычной обстановке

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены прогулка на яхте, услуги гида, аренда сапов и масок для снорклинга, безалкогольные напитки и питьевая вода
  • Поездка пройдёт на яхте Beneteau Oceanis Clipper 343 (длиной 11 метров), рассчитанной на 8 человек
  • На борту есть взрослые и детские спасательные жилеты с автоматическими лампочками и свистками, 2 спасательных круга с автоматическим включением света при попадании в воду, а также специальный передатчик для вызова береговой охраны в случае необходимости
  • Перед выходом в море мы обязательно проводим базовый брифинг по технике безопасности
  • Если планируете купаться, возьмите с собой полотенца
  • Можно забронировать яхту для индивидуальной прогулки — 1000 дирхам/3 часа. На борту имеются барбекю-гриль, холодильник и другие стандартные удобства круизной яхты.

ежедневно в 08:30, 11:00, 13:30 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Мина Рашид Марине
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 11:00, 13:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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