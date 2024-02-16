Увидеть город с необычного ракурса, искупаться и покататься на сапах вдали от суеты
Парус, солнце, свежий ветер, захватывающие виды на Бурдж-Халифу и небоскрёбы Дубая — это будут незабываемые 2 часа вашего отдыха! Вы отправитесь в море на французской парусной яхте. Насладитесь прогулкой на сапах, снорклингом и купанием в чистейшей воде. Если повезёт, сделаете яркие фото с дельфинами.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
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фев
21
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фев
22
фев
фев
23
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фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$80
|Вдвоём (друзья, пара)
|$120
|От 3 до 5ти человек
|$190
|От 6 до 8ми человек
|$270
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы полюбуетесь видами на урбанистические пейзажи Дубая и насыпные острова The World
- Узнаете о развитии яхтинга в Эмиратах, самых известных судах и мегаяхтах находящихся в порту — английском пароходе «Елизавета II», суперъяхте «Дубай» и футуристичной яхте «А»
- Услышите о судьбе насыпных островов The World и других культовых достопримечательностей, видимых с борта
- Если посчастливится, увидите черепах и скатов
Тайминг маршрута:
45 минут — дорога до точки, откуда открывается вид на Даунтаун Дубая и Бурдж-Халифа
30 минут — остановка на купание, катание на сапах, снорклинг
45 минут — дорога обратно
Кому подойдёт
- Парам, которые хотят побыть в романтической атмосфере под парусами
- Семьям, которым важно собраться вместе и почувствовать единение
- Старым друзьям и бизнес-партнёрам, которые могут встретиться в необычной обстановке
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены прогулка на яхте, услуги гида, аренда сапов и масок для снорклинга, безалкогольные напитки и питьевая вода
- Поездка пройдёт на яхте Beneteau Oceanis Clipper 343 (длиной 11 метров), рассчитанной на 8 человек
- На борту есть взрослые и детские спасательные жилеты с автоматическими лампочками и свистками, 2 спасательных круга с автоматическим включением света при попадании в воду, а также специальный передатчик для вызова береговой охраны в случае необходимости
- Перед выходом в море мы обязательно проводим базовый брифинг по технике безопасности
- Если планируете купаться, возьмите с собой полотенца
- Можно забронировать яхту для индивидуальной прогулки — 1000 дирхам/3 часа. На борту имеются барбекю-гриль, холодильник и другие стандартные удобства круизной яхты.
ежедневно в 08:30, 11:00, 13:30 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Мина Рашид Марине
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30, 11:00, 13:30 и 16:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Дубае
Я профессиональный шкипер парусной яхты и основатель яхтенной компании. 13 лет живу в Эмиратах, наслаждаюсь яхтингом и делюсь этой радостью с желающими открыть для себя что-то новое в Дубае.
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