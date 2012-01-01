Что вас ожидает
Путешествие в мир будущего Мы проедем по всем важнейшим местам современного Дубая. В программе экскурсии: Дубай Марина — вы погуляете по фешенебельному району, знаменитому современными зданиями, живописной набережной и роскошными яхтами. Пальмовый остров — вы узнаете, как он создавался, кто на нем живет и почему его называют «восьмым чудом света». Мадинат Джумейра — квартал, сочетающий арабский и венецианский стили. Вы увидите здесь идиллические каналы, старинные лодочки и колоритный восточный рынок. Дубайская рамка — новейшая достопримечательность 🏛️ города. Вы оцените ее необычный дизайн и раскроете, кто стал его автором. Бурдж-эль-Араб — роскошный отель 🏨, построенный в виде паруса. Вы рассмотрите его с разных ракурсов и узнаете, какие знаменитые люди в нем останавливались. Дворец шейха Мухаммеда — вы услышите интересные факты о правителе города и увидите его резиденцию, построенную в восточном стиле. Дубай молл — гигантский торговый центр и знаковая достопримечательность страны. Вас ждут здесь магазины, поющие фонтаны, аквариум и вид на знаменитый небоскреб Бурдж Халифа. Организационные детали Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Mazda CX-9 Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Ahlan wa sahlan, или Добро пожаловать! Меня зовут Юлия, я лицензированный гид, работаю в Эмиратах с 2012 года. С радостью познакомлю вас с историей страны, традициями, культурой и бытом коренного населения. На моих экскурсиях вас ждет индивидуальный чуткий подход, помноженный на багаж знаний и дружескую атмосферу. Надеюсь на скорую встречу.
Напишите мне Еще несколько необычных экскурсий в Дубае скидка 15% Дубай — первая встреча
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Знакомство с Дубаем
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии