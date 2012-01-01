Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Юлия – Гид из Дубая

Дубай поразит вас экстремальной роскошью, необычным дизайном зданий, искусственными островами и переплетением разных культур.



Я раскрою, как он изменился за последние 30 лет и каким видят его будущее местные правители.



А также расскажу о шейхе Мухаммеде, стараниями которого Дубай стал одним из самых узнаваемых городов планеты.