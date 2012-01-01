Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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Дубайский калейдоскоп

Посетить топовые достопримечательности города и узнать о его развитии на авто-пешеходной экскурсии

Юлия
Юлия – Гид из Дубая
Дубай поразит вас экстремальной роскошью, необычным дизайном зданий, искусственными островами и переплетением разных культур.

Я раскрою, как он изменился за последние 30 лет и каким видят его будущее местные правители.

А также расскажу о шейхе Мухаммеде, стараниями которого Дубай стал одним из самых узнаваемых городов планеты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $170 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Дубайский калейдоскоп
Дубайский калейдоскоп

Что вас ожидает

Путешествие в мир будущего
Мы проедем по всем важнейшим местам современного Дубая. В программе экскурсии:

  • Дубай Марина — вы погуляете по фешенебельному району, знаменитому современными зданиями, живописной набережной и роскошными яхтами.
  • Пальмовый остров — вы узнаете, как он создавался, кто на нем живет и почему его называют «восьмым чудом света».
  • Мадинат Джумейра — квартал, сочетающий арабский и венецианский стили. Вы увидите здесь идиллические каналы, старинные лодочки и колоритный восточный рынок.
  • Дубайская рамка — новейшая достопримечательность 🏛️ города. Вы оцените ее необычный дизайн и раскроете, кто стал его автором.
  • Бурдж-эль-Араб — роскошный отель 🏨, построенный в виде паруса. Вы рассмотрите его с разных ракурсов и узнаете, какие знаменитые люди в нем останавливались.
  • Дворец шейха Мухаммеда — вы услышите интересные факты о правителе города и увидите его резиденцию, построенную в восточном стиле.
  • Дубай молл — гигантский торговый центр и знаковая достопримечательность страны. Вас ждут здесь магазины, поющие фонтаны, аквариум и вид на знаменитый небоскреб Бурдж Халифа.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Mazda CX-9
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
Дубайский калейдоскоп
Дубайский калейдоскоп
Дубайский калейдоскоп
Дубайский калейдоскоп
Дубайский калейдоскоп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Ahlan wa sahlan, или Добро пожаловать! Меня зовут Юлия, я лицензированный гид, работаю в Эмиратах с 2012 года. С радостью познакомлю вас с историей страны, традициями, культурой и бытом коренного населения. На моих экскурсиях вас ждет индивидуальный чуткий подход, помноженный на багаж знаний и дружескую атмосферу. Надеюсь на скорую встречу.
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