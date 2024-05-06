Отправьтесь в увлекательный 10‑километровый поход по Вади‑Шоука — живописной долине в горах Хаджар, которая удивляет своими оазисами и панорамными видами.
Вас будет сопровождать профессиональный гид, рассказывающий о местной флоре и фауне, а впереди ждут подъёмы, скалы, рощи финиковых пальм и редкие виды дикой природы. Это активное приключение подарит заряд энергии и незабываемые впечатления вдали от городской суеты.
Описание экскурсииДорога к Вади-Шоука Ваш день начнётся с комфортного трансфера от отеля в Дубае. Спустя 1,5 часа поездки вы окажетесь в живописном Вади-Шоука — месте, известном своими пейзажами, биоразнообразием и тишиной гор. Пеший маршрут и приключения Под руководством профессионального гида вас ждёт 10‑километровый круговой маршрут, пролегающий через скалистые горные тропы, рощи финиковых пальм, величественные скалы и холмы Хаджарских гор. По пути — подъёмы, обзорные площадки и захватывающие виды, которые стоят усилий. Природа и дикая жизнь Гид познакомит вас с местной флорой и фауной. Здесь можно встретить разнообразных птиц, горных козлов и другие редкие виды, а также насладиться контрастом горного рельефа и зелёных оазисов. Вади‑Шоука — это идеальное сочетание приключений, красоты природы и спокойствия вдали от шумного города. Важная информация:
- Экскурсию можно забронировать от 2 участников.
- Что взять с собой: шляпу от солнца, закуски, солнцезащитный крем, удобную одежду, спортивную обувь.
- Не подходит для: детей до 15 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины, людей старше 75 лет, участников с низким уровнем физической подготовки.
- Эта экскурсия включает 4‑часовой поход протяжённостью 10 км. с подъёмами и множеством лестниц, поэтому требуется как минимум средний уровень физической подготовки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
6 мая 2024
Замечательный опыт — увидеть суровые горы Рас-эль-Хаймы и живописные горные дюны в первых лучах утреннего солнца. Когда поднимаешься всё выше, а золотистый свет рассвета ложится на облачные пики, путешествие становится
