Андрей — ваш гид в Дубае

В туризме я работаю уже 17 лет. Начинал с экскурсий по России, сегодня осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 70 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю людям и быту. Путешествуя со мной по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Все маршруты моих экскурсий разработаны на основе большого опыта и пожеланий клиентов, с учётом методических указаний.

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