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Из Дубая - на горный курорт Хатта

ОАЭ - это не только пустыня и небоскрёбы. На автомобиле отправляйтесь к Хаджарским горам и долине Хатта, чтобы увидеть жизнь предков Аль-Мактумов
ОАЭ - это не только знойная пустыня и небоскрёбы. На комфортабельном автомобиле путешественники отправляются к Хаджарским горам и долине Хатта.

Здесь можно подышать свежим воздухом, увидеть озеро сказочной красоты, заглянуть в этнографическую деревню и попробовать местный мед.

Места, где несколько столетий жили предки нынешних правителей Дубая, - династия Аль-Мактумов, откроют страну по-новому
5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные горные пейзажи
  • 🚣 Прогулка на каяках по озеру
  • 🏰 Посещение дозорной башни
  • 🌾 Изучение древней ирригации
  • 🍯 Дегустация местного меда
  • 🍽️ Аутентичная арабская кухня
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Из Дубая - на горный курорт Хатта

Что можно увидеть

  • Дозорная башня 19 века
  • Этнографическая деревня

Описание экскурсии

Чарующая Хатта

Мы поедем в самый отдаленный уголок эмирата Дубай, раскрывающий страну по-новому. За 1 день вы:

  • Полюбуетесь горным озером, по которому можно прокатиться на каяках или катамаране
  • Увидите самую большую в мире мозаику
  • Посетите музей истории поселения Масфут на границе с Хаттой, где узнаете про обычаи и традиции местных жителей
  • Подниметесь на дозорную башню 19 века
  • Побываете в этнографической деревне и познакомитесь с жизнью бедуинов
  • Изучите вопрос орошения финиковых рощ с помощью древней системы ирригации «фалладж»
  • Спуститесь в Вади — пересохшее русло горной реки — и увидите гробницы древней цивилизации
  • Оцените мёд акации, дуба или сидорового дерева на пчелиной ферме

А еще мы заедем в аутентичный арабский ресторан, где вы сможете попробовать блюда местной или ливанской кухни.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): каяки — $18 c чел., катамаран — $42; электролодка — $165, экскурсия по пчелиной ферме — $14 с чел., катание на лошадях — $20 за 40 минут, обед в ресторане — по меню
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1518 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
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людям и быту. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Сегодня, благодаря огромному опыту, мне удалось собрать команду профессиональных гидов из Санкт-Петербурга. Все маршруты экскурсий разработаны мной на основе пожеланий путешественников и с учётом методических указаний. Мы рады приветствовать наших гостей на берегу Персидского залива и оказать услуги самого высокого качества!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Екатерина
Экскурсия просто отпад!
Все очень понравилось, организация на высшем уровне. Андрею большое спасибо! Все показал и рассказал, про историю ОАЭ, Хатту и каждом эмирате.
Заезжали на обед в классный ресторанчик, еда очень вкусная.
Горы просто сказка!
Озеро красивое, но лучше на активности приезжать ноябрь-февраль.
Экскурсия просто отпад!
Экскурсия просто отпад!
Экскурсия просто отпад!
Экскурсия просто отпад!
Экскурсия просто отпад!
Экскурсия просто отпад!
Экскурсия просто отпад!
Экскурсия просто отпад!+2
Экскурсия просто отпад!
Экскурсия просто отпад!
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С
мы ездили вдвоем в Хатту из Абу-Даби, удалось договориться с организаторами чтобы нас забрали не из Дубая. экскурсия очень понравилась! Гид Леонид был очень забавный, живой и энергичный. он очень
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интересно рассказывал нам много интересных фактов о стране по пути до Хатты, про историю эмиратов и некоторых городов. в Хатте мы успели сделать все из того что обещали, тайминг рассчитан почти прекрасно. у нас даже было время покататься на катамаране по водохранилищу, поесть, пофотографироваться и немного погулять. нам все очень понравилось, очень хотим теперь еще на другие экскурсии с этой командой!

мы ездили вдвоем в Хатту из Абу-Даби, удалось договориться с организаторами чтобы нас забрали не из
мы ездили вдвоем в Хатту из Абу-Даби, удалось договориться с организаторами чтобы нас забрали не из
мы ездили вдвоем в Хатту из Абу-Даби, удалось договориться с организаторами чтобы нас забрали не из
мы ездили вдвоем в Хатту из Абу-Даби, удалось договориться с организаторами чтобы нас забрали не из
мы ездили вдвоем в Хатту из Абу-Даби, удалось договориться с организаторами чтобы нас забрали не из
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У
Спасибо огромное Андрею за такую шикарную экскурсию. За один день мы получили столько интересной информации об ОАЭ и увидели столько классных мест. Внимание подростков сложно привлечь, но мой сын был в полном восторге от экскурсии. Особенно ему понравилось путешествие по подземному туннелю. 10/10
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Оксана
Экскурсия была волшебной! Всё продумано, прекрасно организовано! Андрей великолепный гид! Экскурсия была на столько красочной, повествовательной и восхитительной, что мы с дочкой даже не заметили, как день подошел к концу! Рекомендую данную экскурсию и гида Андрея!
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Михаил
Отличная экскурсия. Красивые места, необычные для Дубая. Профессиональный гид. Рекомендую однозначно
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Т
Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
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