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интересно рассказывал нам много интересных фактов о стране по пути до Хатты, про историю эмиратов и некоторых городов. в Хатте мы успели сделать все из того что обещали, тайминг рассчитан почти прекрасно. у нас даже было время покататься на катамаране по водохранилищу, поесть, пофотографироваться и немного погулять. нам все очень понравилось, очень хотим теперь еще на другие экскурсии с этой командой!