ОАЭ - это не только знойная пустыня и небоскрёбы. На комфортабельном автомобиле путешественники отправляются к Хаджарским горам и долине Хатта.
Здесь можно подышать свежим воздухом, увидеть озеро сказочной красоты, заглянуть в этнографическую деревню и попробовать местный мед.
Места, где несколько столетий жили предки нынешних правителей Дубая, - династия Аль-Мактумов, откроют страну по-новому
Здесь можно подышать свежим воздухом, увидеть озеро сказочной красоты, заглянуть в этнографическую деревню и попробовать местный мед.
Места, где несколько столетий жили предки нынешних правителей Дубая, - династия Аль-Мактумов, откроют страну по-новому
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные горные пейзажи
- 🚣 Прогулка на каяках по озеру
- 🏰 Посещение дозорной башни
- 🌾 Изучение древней ирригации
- 🍯 Дегустация местного меда
- 🍽️ Аутентичная арабская кухня
Что можно увидеть
- Дозорная башня 19 века
- Этнографическая деревня
Описание экскурсии
Чарующая Хатта
Мы поедем в самый отдаленный уголок эмирата Дубай, раскрывающий страну по-новому. За 1 день вы:
- Полюбуетесь горным озером, по которому можно прокатиться на каяках или катамаране
- Увидите самую большую в мире мозаику
- Посетите музей истории поселения Масфут на границе с Хаттой, где узнаете про обычаи и традиции местных жителей
- Подниметесь на дозорную башню 19 века
- Побываете в этнографической деревне и познакомитесь с жизнью бедуинов
- Изучите вопрос орошения финиковых рощ с помощью древней системы ирригации «фалладж»
- Спуститесь в Вади — пересохшее русло горной реки — и увидите гробницы древней цивилизации
- Оцените мёд акации, дуба или сидорового дерева на пчелиной ферме
А еще мы заедем в аутентичный арабский ресторан, где вы сможете попробовать блюда местной или ливанской кухни.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): каяки — $18 c чел., катамаран — $42; электролодка — $165, экскурсия по пчелиной ферме — $14 с чел., катание на лошадях — $20 за 40 минут, обед в ресторане — по меню
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1518 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия просто отпад!
Все очень понравилось, организация на высшем уровне. Андрею большое спасибо! Все показал и рассказал, про историю ОАЭ, Хатту и каждом эмирате.
Заезжали на обед в классный ресторанчик, еда очень вкусная.
Горы просто сказка!
Озеро красивое, но лучше на активности приезжать ноябрь-февраль.
Все очень понравилось, организация на высшем уровне. Андрею большое спасибо! Все показал и рассказал, про историю ОАЭ, Хатту и каждом эмирате.
Заезжали на обед в классный ресторанчик, еда очень вкусная.
Горы просто сказка!
Озеро красивое, но лучше на активности приезжать ноябрь-февраль.
+2
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С
мы ездили вдвоем в Хатту из Абу-Даби, удалось договориться с организаторами чтобы нас забрали не из Дубая. экскурсия очень понравилась! Гид Леонид был очень забавный, живой и энергичный. он очень
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У
Спасибо огромное Андрею за такую шикарную экскурсию. За один день мы получили столько интересной информации об ОАЭ и увидели столько классных мест. Внимание подростков сложно привлечь, но мой сын был в полном восторге от экскурсии. Особенно ему понравилось путешествие по подземному туннелю. 10/10
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Экскурсия была волшебной! Всё продумано, прекрасно организовано! Андрей великолепный гид! Экскурсия была на столько красочной, повествовательной и восхитительной, что мы с дочкой даже не заметили, как день подошел к концу! Рекомендую данную экскурсию и гида Андрея!
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Отличная экскурсия. Красивые места, необычные для Дубая. Профессиональный гид. Рекомендую однозначно
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Т
Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
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