Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
ОАЭ — это не только знойная пустыня и небоскрёбы. На комфортабельном автомобиле мы отправимся к Хаджарским горам, долине Хатта и финиковым рощам. В места, где несколько столетий жили предки нынешних правителей Дубая, — династия Аль-Мактумов.
Вы подышите свежим воздухом, увидите озеро сказочной красоты, заглянете в этнографическую деревню и попробуете местный мед.
Вы подышите свежим воздухом, увидите озеро сказочной красоты, заглянете в этнографическую деревню и попробуете местный мед.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чарующая Хатта
Мы поедем в самый отдаленный уголок эмирата Дубай, раскрывающий страну по-новому. За 1 день вы:
- Полюбуетесь горным озером, по которому можно прокатиться на каяках или катамаране
- Подниметесь на дозорную башню 19 века
- Посетите этнографическую деревню и узнаете о жизни бедуинов
- Изучите вопрос орошения финиковых рощ с помощью древней системы ирригации «фалладж»
- Спуститесь в Вади — пересохшее русло горной реки
- Оцените мёд акации, дуба или сидорового дерева на пчелиной ферме
А еще мы заедем в аутентичный арабский ресторан, где вы сможете попробовать блюда местной или ливанской кухни.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): каяки — 18$ c человека, катамаран — 42$ за катамаран, экскурсия по пчелиной ферме — 14$ с человека, обед в ресторане по меню
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Дубае
В туризме я работаю уже 17 лет. Начинал с экскурсий по России, сегодня осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 70 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю людям и быту. Путешествуя со мной по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Все маршруты моих экскурсий разработаны на основе большого опыта и пожеланий клиентов, с учётом методических указаний.
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