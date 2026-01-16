Дубай - это не только небоскрёбы, но и потрясающая природа! Экскурсия в Хатту предлагает уникальную возможность познакомиться с самобытной культурой небольшого городка около границы с Оманом.
Вас ждёт знакомство с историей
Вас ждёт знакомство с историей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏡 Деревня коренных жителей
- 🐝 Посещение пасеки
- 🚴♂️ Активный отдых в Hatta Wadi Hub
- 🏰 Крепость Hatta Fort
Что можно увидеть
- Hatta Wadi Hub
- Hatta Heritage Village
- Hatta Fort
- Hatta Honey Bee Discovery Centre
Описание экскурсии
- Активный отдых в Hatta Wadi Hub — туристическом центре. По желанию вы покатаетесь на сап-бордах, лодках, катамаранах и велосипедах, постреляете из лука или даже скатитесь с 12-метровой водной горки.
- Hatta Heritage Village — деревня коренных жителей Дубая. Вы узнаете, как выглядели дома местных жителей сотни лет назад и поймёте, как их получалось делать только из пальм и глины.
- Крепость Hatta Fort. Вы полюбуетесь озером в горах и окружающей его растительностью. Мы расскажем, как природа сама создала этот форт.
- Hatta Honey Bee Discovery Centre — пасека, где живут не только местные пчёлы, но и те, которых привозят из других арабских стран и стран Европы. В лабораториях изучают возможность иностранных пчёл производить мёд в климате ОАЭ.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): развлечения в Hatta Wadi Hub, обед, катамараны/лодки на озере — от 60 дирхамов.
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Malibu.
- Путь от Дубая до Хатты составляет 2 часа.
- По запросу можем забрать из другого города. Доплата — $50.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 827 туристов
Меня зовут Александра, живу и работаю в ОАЭ. Я и мои коллеги расскажем историю Эмиратов и проведём по самым значимым местам. Вы увидите всё самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасно провели время с Александрой. Очень заботливый и внимательный гид, отлично водит машину. Экскурсия очень понравилась, все наши ожидания оправдались на все 100%
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Н
Хотелось бы поблагодарить Александру за день великолепных открытий! Дорога от Дубая до Хатты занимает около двух часов по прекрасной дороге, проложенной через пустыню и холмистую местность (местные назовут это горами,
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П
Александра провела нам экскурсию на горное озеро Хатта. Гида отличает внимательность и забота о туристах, реализация высказанных ей предложений. Не торопясь посмотрели все, что хотели, покатались на озере.
Однозначно будем рекомендовать Александру своим знакомым, если они захотят хорошо отдохнуть и увидеть что- то новое и познавательное.
Однозначно будем рекомендовать Александру своим знакомым, если они захотят хорошо отдохнуть и увидеть что- то новое и познавательное.
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Е
Спасибо, Александре за необычную экскурсию для ОАЭ. Очень красивое озеро, нереального цвета, среди гор. Есть возможность покататься на озере самостоятельно, понаблюдать за красивейшими карпами и птицами, живущими на озере. Александра отзывчива на любое желание, владеет знаниями об истории, местной культуре. Обязательно при возможности и планируемых поездках будем обращаться к её услугам.
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Р
Хатта- удивительное место для Дубая. Если вы хотите провести необычный день и любите активный отдых (катание на катамаранах, кайаках, велосипедах и hiking в горах), то вы точно получите удовольствие.
Наша семья все это обожает, поэтому мы были в восторге, а гид Александра нам в этом помогла, за что ей огромное спасибо!
Наша семья все это обожает, поэтому мы были в восторге, а гид Александра нам в этом помогла, за что ей огромное спасибо!
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Ю
Саша свозила нас к озеру, прекрасно пообщались, покатались на катамаране. В целом не плохо, чтобы отдохнуть от небоскребов:) Но конечно обязательным к посещению это место сложно назвать.
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