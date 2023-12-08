Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
Дубай — это не только небоскрёбы.
Это ещё и потрясающая природа! Приглашаем в Хатту — небольшой городок с самобытной культурой около границы с Оманом. Вы познакомитесь с историей древних народов, увидите оазисы и по желанию займётесь активностями.
Погуляете по деревне коренных жителей между домов из пальм, насладитесь горными пейзажами и сделаете атмосферные фото.
Это ещё и потрясающая природа! Приглашаем в Хатту — небольшой городок с самобытной культурой около границы с Оманом. Вы познакомитесь с историей древних народов, увидите оазисы и по желанию займётесь активностями.
Погуляете по деревне коренных жителей между домов из пальм, насладитесь горными пейзажами и сделаете атмосферные фото.
Ближайшие даты:
8
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9
дек
дек
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даты
Описание
Что вас ожидает
- Активный отдых в Hatta Wadi Hub — туристическом центре. По желанию вы покатаетесь на сап-бордах, лодках, катамаранах и велосипедах, постреляете из лука или даже скатитесь с 12-метровой водной горки.
- Hatta Heritage Village — деревня коренных жителей Дубая. Вы узнаете, как выглядели дома местных жителей сотни лет назад и поймёте, как их получалось делать только из пальм и глины.
- Крепость Hatta Fort. Вы полюбуетесь озером в горах и окружающей его растительностью. Мы расскажем, как природа сама создала этот форт.
- Hatta Honey Bee Discovery Centre — пасека, где живут не только местные пчёлы, но и те, которых привозят из других арабских стран и стран Европы. В лабораториях изучают возможность иностранных пчёл производить мёд в климате ОАЭ.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): развлечения в Hatta Wadi Hub, обед.
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Malibu.
- Путь от Дубая до Хатты составляет 2 часа.
- По запросу можем забрать из другого города. Доплата — $50.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Дубае
Меня зовут Александра, живу и работаю в ОАЭ. Расскажу историю эмиратов и проведу по самым значимым туристическим местам. Вы увидите всё самое интересное!
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