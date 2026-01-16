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Из Дубая - к горному курорту Хатта

Индивидуальная экскурсия в Хатту: активный отдых, исторические деревни и уникальная природа
Дубай - это не только небоскрёбы, но и потрясающая природа! Экскурсия в Хатту предлагает уникальную возможность познакомиться с самобытной культурой небольшого городка около границы с Оманом.

Вас ждёт знакомство с историей
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древних народов, прогулки по деревне коренных жителей между домов из пальм, наслаждение горными пейзажами и атмосферные фото.

В туристическом центре Hatta Wadi Hub можно покататься на сап-бордах, лодках, катамаранах и велосипедах, пострелять из лука или скатиться с водной горки. В Hatta Heritage Village вы узнаете, как выглядели дома местных жителей сотни лет назад. В Hatta Fort полюбуетесь озером в горах и окружающей его растительностью. В Hatta Honey Bee Discovery Centre увидите пасеку с местными и иностранными пчёлами. Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Malibu и занимает около двух часов

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏡 Деревня коренных жителей
  • 🐝 Посещение пасеки
  • 🚴‍♂️ Активный отдых в Hatta Wadi Hub
  • 🏰 Крепость Hatta Fort
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Из Дубая - к горному курорту Хатта

Что можно увидеть

  • Hatta Wadi Hub
  • Hatta Heritage Village
  • Hatta Fort
  • Hatta Honey Bee Discovery Centre

Описание экскурсии

  • Активный отдых в Hatta Wadi Hub — туристическом центре. По желанию вы покатаетесь на сап-бордах, лодках, катамаранах и велосипедах, постреляете из лука или даже скатитесь с 12-метровой водной горки.
  • Hatta Heritage Village — деревня коренных жителей Дубая. Вы узнаете, как выглядели дома местных жителей сотни лет назад и поймёте, как их получалось делать только из пальм и глины.
  • Крепость Hatta Fort. Вы полюбуетесь озером в горах и окружающей его растительностью. Мы расскажем, как природа сама создала этот форт.
  • Hatta Honey Bee Discovery Centre — пасека, где живут не только местные пчёлы, но и те, которых привозят из других арабских стран и стран Европы. В лабораториях изучают возможность иностранных пчёл производить мёд в климате ОАЭ.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): развлечения в Hatta Wadi Hub, обед, катамараны/лодки на озере — от 60 дирхамов.
  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Malibu.
  • Путь от Дубая до Хатты составляет 2 часа.
  • По запросу можем забрать из другого города. Доплата — $50.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 827 туристов
Меня зовут Александра, живу и работаю в ОАЭ. Я и мои коллеги расскажем историю Эмиратов и проведём по самым значимым местам. Вы увидите всё самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Евгения
Прекрасно провели время с Александрой. Очень заботливый и внимательный гид, отлично водит машину. Экскурсия очень понравилась, все наши ожидания оправдались на все 100%
Прекрасно провели время с Александрой. Очень заботливый и внимательный гид, отлично водит машину. Экскурсия очень понравилась,
Прекрасно провели время с Александрой. Очень заботливый и внимательный гид, отлично водит машину. Экскурсия очень понравилась,
Прекрасно провели время с Александрой. Очень заботливый и внимательный гид, отлично водит машину. Экскурсия очень понравилась,
Прекрасно провели время с Александрой. Очень заботливый и внимательный гид, отлично водит машину. Экскурсия очень понравилась,
Прекрасно провели время с Александрой. Очень заботливый и внимательный гид, отлично водит машину. Экскурсия очень понравилась,
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Н
Хотелось бы поблагодарить Александру за день великолепных открытий! Дорога от Дубая до Хатты занимает около двух часов по прекрасной дороге, проложенной через пустыню и холмистую местность (местные назовут это горами,
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но мы из России, и горы видели и повыше и полесистей);), но время пролетело незаметно за интересными рассказами гида об особенностях местности, обычаях, жизни людей. Сам городок не впечатлил, но надо отметить, что свою курортную историю он только начинает, и у него есть потенциал! В жаркую погоду спасением стало катание на катамаране по небольшому, но очень живописному озерцу. А бонусом на обратном пути стало посещение Геологического парка в Шардже с невероятными марсианскими пейзажами!

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П
Александра провела нам экскурсию на горное озеро Хатта. Гида отличает внимательность и забота о туристах, реализация высказанных ей предложений. Не торопясь посмотрели все, что хотели, покатались на озере.
Однозначно будем рекомендовать Александру своим знакомым, если они захотят хорошо отдохнуть и увидеть что- то новое и познавательное.
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Е
Спасибо, Александре за необычную экскурсию для ОАЭ. Очень красивое озеро, нереального цвета, среди гор. Есть возможность покататься на озере самостоятельно, понаблюдать за красивейшими карпами и птицами, живущими на озере. Александра отзывчива на любое желание, владеет знаниями об истории, местной культуре. Обязательно при возможности и планируемых поездках будем обращаться к её услугам.
Спасибо, Александре за необычную экскурсию для ОАЭ. Очень красивое озеро, нереального цвета, среди гор. Есть возможность
Спасибо, Александре за необычную экскурсию для ОАЭ. Очень красивое озеро, нереального цвета, среди гор. Есть возможность
Спасибо, Александре за необычную экскурсию для ОАЭ. Очень красивое озеро, нереального цвета, среди гор. Есть возможность
Спасибо, Александре за необычную экскурсию для ОАЭ. Очень красивое озеро, нереального цвета, среди гор. Есть возможность
Спасибо, Александре за необычную экскурсию для ОАЭ. Очень красивое озеро, нереального цвета, среди гор. Есть возможность
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Р
Хатта- удивительное место для Дубая. Если вы хотите провести необычный день и любите активный отдых (катание на катамаранах, кайаках, велосипедах и hiking в горах), то вы точно получите удовольствие.
Наша семья все это обожает, поэтому мы были в восторге, а гид Александра нам в этом помогла, за что ей огромное спасибо!
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Ю
Саша свозила нас к озеру, прекрасно пообщались, покатались на катамаране. В целом не плохо, чтобы отдохнуть от небоскребов:) Но конечно обязательным к посещению это место сложно назвать.
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