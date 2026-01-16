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Евгения Прекрасно провели время с Александрой. Очень заботливый и внимательный гид, отлично водит машину. Экскурсия очень понравилась, все наши ожидания оправдались на все 100% Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Нафисет читать дальше уменьшить но мы из России, и горы видели и повыше и полесистей);), но время пролетело незаметно за интересными рассказами гида об особенностях местности, обычаях, жизни людей. Сам городок не впечатлил, но надо отметить, что свою курортную историю он только начинает, и у него есть потенциал! В жаркую погоду спасением стало катание на катамаране по небольшому, но очень живописному озерцу. А бонусом на обратном пути стало посещение Геологического парка в Шардже с невероятными марсианскими пейзажами! Хотелось бы поблагодарить Александру за день великолепных открытий! Дорога от Дубая до Хатты занимает около двух часов по прекрасной дороге, проложенной через пустыню и холмистую местность (местные назовут это горами, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Павел Александра провела нам экскурсию на горное озеро Хатта. Гида отличает внимательность и забота о туристах, реализация высказанных ей предложений. Не торопясь посмотрели все, что хотели, покатались на озере.

Однозначно будем рекомендовать Александру своим знакомым, если они захотят хорошо отдохнуть и увидеть что- то новое и познавательное. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Спасибо, Александре за необычную экскурсию для ОАЭ. Очень красивое озеро, нереального цвета, среди гор. Есть возможность покататься на озере самостоятельно, понаблюдать за красивейшими карпами и птицами, живущими на озере. Александра отзывчива на любое желание, владеет знаниями об истории, местной культуре. Обязательно при возможности и планируемых поездках будем обращаться к её услугам. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Ренат Хатта- удивительное место для Дубая. Если вы хотите провести необычный день и любите активный отдых (катание на катамаранах, кайаках, велосипедах и hiking в горах), то вы точно получите удовольствие.

Наша семья все это обожает, поэтому мы были в восторге, а гид Александра нам в этом помогла, за что ей огромное спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет