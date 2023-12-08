Из Дубая - к горному курорту Хатта

Индивидуальная экскурсия в Дубае

Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках

Дубай — это не только небоскрёбы.

Это ещё и потрясающая природа! Приглашаем в Хатту — небольшой городок с самобытной культурой около границы с Оманом. Вы познакомитесь с историей древних народов, увидите оазисы и по желанию займётесь активностями.

Погуляете по деревне коренных жителей между домов из пальм, насладитесь горными пейзажами и сделаете атмосферные фото.
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Ближайшие даты:
8
дек
9
дек
10
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11
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12
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Описание

Что вас ожидает

  • Активный отдых в Hatta Wadi Hub — туристическом центре. По желанию вы покатаетесь на сап-бордах, лодках, катамаранах и велосипедах, постреляете из лука или даже скатитесь с 12-метровой водной горки.
  • Hatta Heritage Village — деревня коренных жителей Дубая. Вы узнаете, как выглядели дома местных жителей сотни лет назад и поймёте, как их получалось делать только из пальм и глины.
  • Крепость Hatta Fort. Вы полюбуетесь озером в горах и окружающей его растительностью. Мы расскажем, как природа сама создала этот форт.
  • Hatta Honey Bee Discovery Centre — пасека, где живут не только местные пчёлы, но и те, которых привозят из других арабских стран и стран Европы. В лабораториях изучают возможность иностранных пчёл производить мёд в климате ОАЭ.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): развлечения в Hatta Wadi Hub, обед.
  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Malibu.
  • Путь от Дубая до Хатты составляет 2 часа.
  • По запросу можем забрать из другого города. Доплата — $50.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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