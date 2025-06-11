Отправьтесь в захватывающую прогулку на прозрачных каяках и увидьте Дубай с необычного ракурса.
Насладитесь видами лагуны, небоскрёбов и легендарной Бурдж-Халифы, наблюдая подводный мир прямо под вами. Инструкторы обеспечат безопасность и помогут в любое время.
Насладитесь видами лагуны, небоскрёбов и легендарной Бурдж-Халифы, наблюдая подводный мир прямо под вами. Инструкторы обеспечат безопасность и помогут в любое время.
Описание водной прогулкиВдохновляющее приключение на воде Исследуйте живописную лагуну между островом Джумейра-Бэй и небоскрёбами Дубая, управляя 100% прозрачным каяком. Это занятие идеально подходит для пар, командных прогулок и любителей открывать новые горизонты, наблюдая за подводным миром прямо под лодкой. Перед началом путешествия опытные инструкторы расскажут, как пользоваться каяком, поделятся правилами безопасности и объяснят ограничения. Важная информация:
- Что взять с собой: сменную одежды.
- Не допускается: сандалии и шлёпанцы.
- Если вы хотите отдельный каяк, бронируйте его отдельно. При бронировании для двух человек предоставляется двухместный каяк.
- Не подходит для: детей до 12 лет, беременных женщин и людей с проблемами спины.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Джумейра-Бэй
- Бурдж-Халифа
Что включено
- Доступ к пляжу
- Раздевалки
- Bluetooth-колонки
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Пледы
Место начала и завершения?
Jumeira First - 184 4C Street - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: сменную одежды
- Не допускается: сандалии и шлёпанцы
- Если вы хотите отдельный каяк, бронируйте его отдельно. При бронировании для двух человек предоставляется двухместный каяк
- Не подходит для: детей до 12 лет, беременных женщин и людей с проблемами спины
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
11 июн 2025
Было невероятно весело! Чамара и Прадиип — отличные организаторы, очень добрые и внимательные. Абсолютно рекомендую!
Л
Лилия
2 дек 2024
Чамара и Ибрагим — лучшие гиды! Очень дружелюбные и отзывчивые, а ещё делают потрясающие снимки. Определённо рекомендую ☺️☺️
А
Алексей
5 авг 2024
Чамара был замечательным, очень внимательным и сделал много классных фото.
А
Анастасия
23 фев 2024
Гид был отличным человеком — всё время был с нами и сделал этот опыт по-настоящему потрясающим!
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Водная прогулка
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
Начало: Место встречи зависит от выбранного варианта
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$92 за человека
Билеты
Бурдж-Халифа: билеты на Sky Lounge, 148, 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$195.50 за билет
Билеты
Бурдж-Халифа и аквариум: пакетное предложение
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
Расписание: Ежедневно, согласно расписанию
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:30
$82 за билет