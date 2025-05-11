Мои заказы

Экскурсии на каяках или каноэ в Дубае

Найдено 4 экскурсии в категории «Прогулки на каяках» в Дубае на русском языке, цены от $41, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Ночной каякинг с видами на Бурдж-Халифа и Джумейра-Бэй
Прогулки на каяках
1 час
-
10%
3 отзыва
Водная прогулка
Ночной каякинг с видами на Бурдж-Халифа и Джумейра-Бэй
Начало: Jumeira First - 184 4C Street - Dubai - United Ara...
«Уникальный каякинг под лунным светом Прокатитесь на светящемся каяке и насладитесь волшебной атмосферой ночного Дубая»
Завтра в 19:00
19 окт в 19:00
$102.90$114.35 за всё до 8 чел.
Прогулка на каяках с видом на Бурдж-Халифу
Прогулки на каяках
1 час
-
10%
4 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на каяках с видом на Бурдж-Халифу
Начало: Jumeira First - 184 4C Street - Dubai - United Ara...
«Вдохновляющее приключение на воде Исследуйте живописную лагуну между островом Джумейра-Бэй и небоскрёбами Дубая, управляя 100% прозрачным каяком»
Завтра в 06:30
19 окт в 06:30
$41.70$46.28 за человека
Экскурсия в горную деревню Хатта и каякинг у живописной плотины
Прогулки на каяках
6 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Экскурсия в горную деревню Хатта и каякинг у живописной плотины
Начало: Трансфер от места проживания
«Каякинг у плотины Хатта Затем отправляйтесь на смотровую площадку водохранилища Хатта и насладитесь панорамой бирюзовых вод среди вершин»
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
$81.68 за человека
Обзорная экскурсия по Хатте с прогулкой на каяках и горными пейзажами
На машине
Прогулки на каяках
9 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Хатте с прогулкой на каяках и горными пейзажами
Начало: Трансфер от места проживания
«По прибытии к плотине Хатта отправьтесь в увлекательное приключение — 45-минутную прогулку на каяках по гладким водам среди горных вершин»
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$245.40 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Прогулки на каяках»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ночной каякинг с видами на Бурдж-Халифа и Джумейра-Бэй
  2. Прогулка на каяках с видом на Бурдж-Халифу
  3. Экскурсия в горную деревню Хатта и каякинг у живописной плотины
  4. Обзорная экскурсия по Хатте с прогулкой на каяках и горными пейзажами
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Бурдж-Халифа
  2. Дубай-Марина
  3. Пальма Джумейра
  4. Самое главное
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Музей Будущего
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Отель Парус
  10. Парк цветов
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в октябре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 4 экскурсии от 41 до 245.40 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Прогулки на каяках», 11 ⭐ отзывов, цены от $41. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь