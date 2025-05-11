-
Водная прогулка
Ночной каякинг с видами на Бурдж-Халифа и Джумейра-Бэй
Начало: Jumeira First - 184 4C Street - Dubai - United Ara...
«Уникальный каякинг под лунным светом Прокатитесь на светящемся каяке и насладитесь волшебной атмосферой ночного Дубая»
Завтра в 19:00
19 окт в 19:00
$102.90
$114.35 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Прогулка на каяках с видом на Бурдж-Халифу
Начало: Jumeira First - 184 4C Street - Dubai - United Ara...
«Вдохновляющее приключение на воде Исследуйте живописную лагуну между островом Джумейра-Бэй и небоскрёбами Дубая, управляя 100% прозрачным каяком»
Завтра в 06:30
19 окт в 06:30
$41.70
$46.28 за человека
Водная прогулка
Экскурсия в горную деревню Хатта и каякинг у живописной плотины
Начало: Трансфер от места проживания
«Каякинг у плотины Хатта Затем отправляйтесь на смотровую площадку водохранилища Хатта и насладитесь панорамой бирюзовых вод среди вершин»
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
$81.68 за человека
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Хатте с прогулкой на каяках и горными пейзажами
Начало: Трансфер от места проживания
«По прибытии к плотине Хатта отправьтесь в увлекательное приключение — 45-минутную прогулку на каяках по гладким водам среди горных вершин»
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$245.40 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия11 мая 2025Отличный опыт, дружелюбный и отзывчивый гид. Вид просто потрясающий!
- ГГлеб9 марта 2025Фарук — отличный гид. Он помогал мне с самого начала и был очень терпеливым. Большое ему спасибо! Очень приятный человек. Это было незабываемо, рекомендую! Фото и видео делают бесплатно:)
- ВВероника20 января 2025Замечательное приключение в Дубае! Нас тепло встретили и подробно объяснили, что и как. Единственное — стоит сделать место встречи более понятным.
