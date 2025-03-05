Приглашаем вас посетить самую высокую смотровую площадку башни Бурдж Халифа на высоте 585 метров над земле. Это самый высокий лаундж в мире — The Lounge, Burj Khalifa. Полюбуйтесь видом на Дубай, выпив бокал игристого или другого напитка с канапе.

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Описание билета

Все включено

Приобретая этот билет, вы получаете уникальную возможность насладиться всеми смотровыми площадками Бурдж Халифа, а также приоритетным входом. Минуя основную очередь, вы сможете подняться на 154 этаж башни, где вас ждет освежающий напиток и вкусные канапе.

Уникальные смотровые площадки

После приятного отдыха на 154 этаже, вы сможете спуститься ниже и посетить другие смотровые площадки. Вам откроется великолепный вид на Дубай и Арабский берег с высоты 585 метров. На уровне 154, 153 и 152 этажей вы сможете насладиться:

Уличной террасой с захватывающим панорамным видом;

Образцами исторического искусства и архитектуры;

Панелями с перламутровым эффектом;

Полами из черного гранита, нержавеющей стали и стекла.

Экскурсия по Бурдж Халифа

Во время экскурсии вы увидите впечатляющую трехэтажную лестницу, подвешенную к потолочной раме на 154-м этаже. Также вас порадует фонтан с подсвеченными струями, расположенный внутри изогнутой лестницы. Это место подарит вам незабываемые впечатления и позволит полюбоваться красотой одного из самых высоких зданий в мире.