Бурдж-Халифа: билеты на Sky Lounge, 148, 124 и 125 этажи

Приглашаем вас посетить самую высокую смотровую площадку башни Бурдж Халифа на высоте 585 метров над земле. Это самый высокий лаундж в мире — The Lounge, Burj Khalifa. Полюбуйтесь видом на Дубай, выпив бокал игристого или другого напитка с канапе.
Бурдж-Халифа: билеты на Sky Lounge, 148, 124 и 125 этажи
Бурдж-Халифа: билеты на Sky Lounge, 148, 124 и 125 этажи
Бурдж-Халифа: билеты на Sky Lounge, 148, 124 и 125 этажи
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 19:30, 21:00

Описание билета

Все включено

Приобретая этот билет, вы получаете уникальную возможность насладиться всеми смотровыми площадками Бурдж Халифа, а также приоритетным входом. Минуя основную очередь, вы сможете подняться на 154 этаж башни, где вас ждет освежающий напиток и вкусные канапе.

Уникальные смотровые площадки

После приятного отдыха на 154 этаже, вы сможете спуститься ниже и посетить другие смотровые площадки. Вам откроется великолепный вид на Дубай и Арабский берег с высоты 585 метров. На уровне 154, 153 и 152 этажей вы сможете насладиться:

  • Уличной террасой с захватывающим панорамным видом;
  • Образцами исторического искусства и архитектуры;
  • Панелями с перламутровым эффектом;
  • Полами из черного гранита, нержавеющей стали и стекла.

Экскурсия по Бурдж Халифа

Во время экскурсии вы увидите впечатляющую трехэтажную лестницу, подвешенную к потолочной раме на 154-м этаже. Также вас порадует фонтан с подсвеченными струями, расположенный внутри изогнутой лестницы. Это место подарит вам незабываемые впечатления и позволит полюбоваться красотой одного из самых высоких зданий в мире.

Ежедневно с 09:00 до 21:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет на все смотровые площадки
  • Wi-Fi во всем здании
  • Приоритетная очередь
  • Чай, кофе или бокал шампанского
  • Канапе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Услуги гида
  • Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd
Завершение: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Вы должны прибыть на стойку регистрации Бурдж-Халифа за 20-30 минут до подъема. Билеты принимаются как в печатном, так и в электронном виде
  • Возьмите с собой удостоверение личности
  • Гостям необходимо забрать билеты и VIP-наклейки на стойке и войти в зону ожидания Sky Lounge на первом этаже. Гид придет и проведет инструктаж для группы перед входом в обсерваторию. Гостям необходимо следовать за гидом по приоритетной очереди
  • Детские коляски не допускаются в лифт, их нужно оставить внизу и забрать после возвращения со смотровой площадки
  • Если вы опоздаете, вам необходимо попросить у сотрудников стойки регистрации разрешения использовать ваш билет. Тогда администрация Бурдж-Халифа будет решать, разрешить ли вход. В случае отмены возврат средств не производится, и необходимо будет приобрести новый билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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