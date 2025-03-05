Описание билета
Все включено
Приобретая этот билет, вы получаете уникальную возможность насладиться всеми смотровыми площадками Бурдж Халифа, а также приоритетным входом. Минуя основную очередь, вы сможете подняться на 154 этаж башни, где вас ждет освежающий напиток и вкусные канапе.
Уникальные смотровые площадки
После приятного отдыха на 154 этаже, вы сможете спуститься ниже и посетить другие смотровые площадки. Вам откроется великолепный вид на Дубай и Арабский берег с высоты 585 метров. На уровне 154, 153 и 152 этажей вы сможете насладиться:
- Уличной террасой с захватывающим панорамным видом;
- Образцами исторического искусства и архитектуры;
- Панелями с перламутровым эффектом;
- Полами из черного гранита, нержавеющей стали и стекла.
Экскурсия по Бурдж Халифа
Во время экскурсии вы увидите впечатляющую трехэтажную лестницу, подвешенную к потолочной раме на 154-м этаже. Также вас порадует фонтан с подсвеченными струями, расположенный внутри изогнутой лестницы. Это место подарит вам незабываемые впечатления и позволит полюбоваться красотой одного из самых высоких зданий в мире.
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на все смотровые площадки
- Wi-Fi во всем здании
- Приоритетная очередь
- Чай, кофе или бокал шампанского
- Канапе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Вы должны прибыть на стойку регистрации Бурдж-Халифа за 20-30 минут до подъема. Билеты принимаются как в печатном, так и в электронном виде
- Возьмите с собой удостоверение личности
- Гостям необходимо забрать билеты и VIP-наклейки на стойке и войти в зону ожидания Sky Lounge на первом этаже. Гид придет и проведет инструктаж для группы перед входом в обсерваторию. Гостям необходимо следовать за гидом по приоритетной очереди
- Детские коляски не допускаются в лифт, их нужно оставить внизу и забрать после возвращения со смотровой площадки
- Если вы опоздаете, вам необходимо попросить у сотрудников стойки регистрации разрешения использовать ваш билет. Тогда администрация Бурдж-Халифа будет решать, разрешить ли вход. В случае отмены возврат средств не производится, и необходимо будет приобрести новый билет